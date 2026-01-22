¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡Û2·î16Æü¤Ë¸¥·ì³èÆ°¤ò¼Â»Ü
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡Ê½êºßÃÏ¡¿ÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¿¾®ÎÓÀµÌÀ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþËÜ¶¿
¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¡Ê»öÌ³¶É½êºßÃÏ¡¿ÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®¡¢²ñÄ¹¡¿ÈÓÄÍÄç»Ò¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµþËÜ¶¿¥íー¥¿ー¥¢¥¯¥È¥¯¥é¥Ö¡Ê²ñÄ¹¡¿ÎëÌÚÉ÷¡Ë¤È¶¦Æ±¤·¡¢2 ·î16 Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸¥·ì³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Åßµ¨¤Ï½Û´Ä´ï¤ä¿´Â¡¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î·ì±Õ¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´¨¤µ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¸¥·ì¼Ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅß¤âÍ¢·ìÍÑ¤Î·ì±ÕÀ½ºÞ¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÜ¶¿¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¤È¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2022 Ç¯¤è¤êÅìµþÅÔÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë»ÜÀß¤ò¸¥·ì²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¢¶áÎÙ¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¡¹¤Ë¸¥·ì¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢18 ºÐ¤«¤é30 ºÐÂå¤Î¼ã¼Ô¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÅìµþËÜ¶¿¥íー¥¿ー¥¢¥¯¥È¥¯¥é¥Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤Î10 Ç¯´Ö¤Ç¸¥·ì¼Ô¤¬30%°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë10 Âå¡¦20 Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¸¥·ì¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆ¯¤¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÜ¶¿¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¤ª¤è¤ÓÅìµþËÜ¶¿¥íー¥¿ー¥¢¥¯¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ¢·ì°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ë°Ù¡¢¸¥·ì¿ä¿Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¤Ç¤Î¸¥·ì²ñ
¢£ ¼Â»ÜÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î1£¶Æü¡Ê·î¡Ë£¹:00～13:30
¢£ ¾ì¡¡¡¡½ê¡§ ¡Î¼õÉÕ¡Ï ¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È ËÜ´Û1³¬ ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Î¸¥·ì¡Ï ¸¥·ì¥Ð¥¹
¢¨¸¥·ì¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Îº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤´Í½ÌóÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú¤´Í½ÌóÊýË¡¡Û ÅìµþÅÔÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¡¸¥·ìWeb²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡¡¡¡ URL¡§https://www.kenketsu.jp¡¡¢¨Web²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë ÅÅÏÃÍ½Ìó¡¡TEL.0120-30-6002¡¡¡ÊÅìµþÅÔÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿ー ÅÐÏ¿²Ý¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡9:00～17:00¡¡¢¨Ê¿Æü¤Î¤ß
¢¥¸¥·ì³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡Ê2025Ç¯3·î6Æü¡Ë
¢£¸¥·ì´ð½à¡ÊÁ´·ì400mL¸¥·ì¡Ë
¡ÎÃËÀ¡Ï17～69ºÐ¡¡¡Î½÷À¡Ï18～69ºÐ
¢¨ÃË½÷¤È¤â¤ËÂÎ½Å50kg°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¡¢60～64ºÐ¤Î´Ö¤Ë¸¥·ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¥·ì¤´¶¨ÎÏ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸¥·ì¥«ー¥É¡¦¤ªÌô¼êÄ¢¡¦¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸¥·ì¸å¤ÎÆÃÅµ¡Û
¸¥·ì¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤È¥³ー¥Òー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
ÆÃÅµ¥¤¥áー¥¸
¢£¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È
1985Ç¯6·î30Æü³«¶È¡¢º£Ç¯¤Ï40¼þÇ¯¡£ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡¿ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë±¿±Ä¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¥Û¥Æ¥ë¡£ËÜ´Û¤È¥¤ー¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥°¤Î2Åï¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢µÒ¼¼¿ô666¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー8Å¹ÊÞ¡¢±ã²ñ¾ì13¼¼¤ÎÁí¹ç·¿¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡£Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢3±Ø8Ï©Àþ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÎÐË¤«¤ÊÊ¸µþ¤ÎÃÏ¡¢ÈÓÅÄ¶¶¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Û¥Æ¥ë¡£¡Ö¿©¤Î¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¿©ºÌ¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½»¡¡¡¡¡¡½ê¡§¢©102-8130 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-10-8
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3237-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL https://edmont.metropolitan.jp/
¡Ò¥¢¥¯¥»¥¹¡Ó
¡¦£Ê£ÒÈÓÅÄ¶¶±ØÅì¸ý¡¿£Ê£Ò¿åÆ»¶¶±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
¡¦ÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ ÈÓÅÄ¶¶±ØA5½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó2Ê¬
¡¦ÃÏ²¼Å´Í³ÚÄ®Àþ¡¿ÆîËÌÀþ¡¿Âç¹¾¸ÍÀþA2½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
