¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î82.3%¤¬¡ÖÀººº¤»¤º¤Ë¾µÇ§¡×¤ò·Ð¸³¡£2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾ïÂÖ²½¡È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹·Á³¼²½¡É¤Î¼ÂÂÖ

¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î82.3%¤¬¡ÖÀººº¤»¤º¾µÇ§¡×¤ò·Ð¸³¡¢51.0%¤¬½µ¤Ë¿ô²ó°Ê¾å¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¾ïÂÖ²½
- ¾µÇ§¶ÈÌ³¤ò¡ÖÉéÃ´¡×¤Ë´¶¤¸¤ë´ÉÍý¿¦¤Ï70.7%¡£·ÐÈñÀº»»¡Ê40.4%¡Ë¤¬ºÇ¤âÉéÃ´
- ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤è¤êAI³èÍÑÇ½ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤È71.0%¤¬²óÅú¡£ÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ëÁØ¤Î91.3%¤¬AI¤Ç¤ÎÂå¹Ô¤ò´õË¾
¢£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¡¢·Á¼°Åª¤Ê¾µÇ§¤¬¾ïÂÖ²½
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Ìò¿¦¼ÔÁ´ÂÎ¤Î82.3%¤¬¡¢¿½ÀÁÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÀººº¤»¤º·Á¼°Åª¤Ë¾µÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤Û¤ÜËè²ó¡×·Á¼°Åª¤Ë¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤Ï5.7%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Û¤ÜËè²ó¡Ê5.7%¡Ë¡×¡Ö1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡Ê16.3%¡Ë¡×¡Ö½µ¤Ë²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡Ê29.0%¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È51.0%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢´ë¶È¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¾µÇ§¶ÈÌ³¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾µÇ§¶ÈÌ³¤¬À¸»ºÀ¤òÃ¥¤¦―55.5%¤¬"½¸ÃæÎÏ¤ÎÃæÃÇ"¤ò·Ð¸³¡¢Éüµ¢¤Ë5Ê¬°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ë
¶ÐÂÕ¤ä·ÐÈñ¤Ê¤É¤Î¿½ÀÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾µÇ§¶ÈÌ³¤òÉéÃ´¤È´¶¤¸¤ë´ÉÍý¿¦¤Ï70.7%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾µÇ§¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ÐÈñÀº»»¡Ê40.4%¡Ë¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤ò½¸¤á¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö·ÀÌó´ØÏ¢¤Î¾µÇ§¡¦·èºÛ¡Ê37.9%¡Ë¡×¡Ö¶ÐÂÕ¡Ê33.9%¡Ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëºî¶ÈÎÌ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ÎÃæÃÇ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾µÇ§°ÍÍê¤Ê¤É¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Æü¤ËÊ£¿ô²ó¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤òÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë´ÉÍý¿¦¤Ï55.5%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿ºî¶È¤ËºÆ¤Ó½¸Ãæ¤·Ä¾¤¹¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Éüµ¢¤Ë¡Ø5Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤¬66.9%¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¥³¥¹¥È¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼ÂÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¡×¤«¤é¡ÖAI³èÍÑÇ½ÎÏ¡×¤Ø¡£´ÉÍý¿¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ÎÊÑÍÆ
¤³¤¦¤·¤¿¸Â³¦¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£¸å¤Î´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤è¤ê¤âAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï71.0%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾µÇ§¶ÈÌ³¤ò¡Ö¤È¤Æ¤âÉéÃ´¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ç¤Ï¡¢91.3%¤¬AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Âå¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»ë³ÎÇ§¤ËÍê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉéÃ´·Ú¸º¤Ï¸½¾ì¤Ç¤â¶¯¤¯¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢Ìò¿¦¼Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÀººº¤·¤Ê¤¤¾µÇ§¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÄÂç¤Ê¾µÇ§·ï¿ô¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¾µÇ§¶ÈÌ³¤¬¡¢Â¿Ë»¤µ¤æ¤¨¤Ë·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸Â³¦¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾µÇ§ºî¶È¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Î91.3%¤¬AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Âå¹Ô¤ÎÉ¬Í×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¤è¤ê¥³¥¢¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAI³èÍÑ¤¬¡¢º£¸å¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£TOKIUM¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãーAI¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
TOKIUM¤Ï¡¢¾µÇ§¶ÈÌ³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤òAI¤ÇÂåÂØ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãーAI¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë·ÐÈñÀº»»ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾µÇ§¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤¬¼ÒÆâµ¬Äø¤Ê¤É¤ò»²¾È¤·°ì¼¡¾µÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Äê·¿Åª¤Ê³ÎÇ§¶ÈÌ³¤òÂå¤ï¤ê¤ËÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï·Á³¼²½¤·¤¿»öÌ³ºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤äÃæÄ¹´üÅª¤ÊÁÈ¿¥²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë·ÐÈñ¾µÇ§¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾µÇ§¡¦³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://contact.keihi.com/tokium_keiri-ai-agent_manager-ai(https://contact.keihi.com/tokium_keiri-ai-agent_manager-ai?utm_campaign=35442267-mana%5B%E2%80%A6%5D=press&utm_medium=pressrelease&utm_content=manager-ai_260121)
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î25Æü～2025Ç¯12·î26Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,100¿Í
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡§Á´¹ñ¤Î´ÉÍý¿¦
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTOKIUM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2012Ç¯6·î26Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õºê¸°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6ÃúÌÜ18-2¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¶äºÂ¥Ó¥ë12³¬
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÐÈñÀº»»¡¦ÀÁµá½ñ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=35595357-manager_ai_survey&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=survey_0122)