¡Ö¤Á¤ÐCo¥é¥Ü¡×¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÂè£³ÃÆ ¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è ÇßÅÄ ¿Î»Ê¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤Á¤ÐCo¥é¥Ü¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÂè£³ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È～¥íー¥«¥ë¥¼¥Ö¥é´ë¶È¢¨¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤ÇÀéÍÕ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ë～¡×¤ò2026Ç¯£²·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤äÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢ÅÐÃÅ´ë¶È¡¦»²²Ã´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡££±¼Ò¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¶È¼ï¡¦¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤¿´ë¶È¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥íー¥«¥ë¥¼¥Ö¥é¡É¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë´ë¶È¤òÇò¹õÌÏÍÍ¡¢·²¤ì¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¥·¥Þ¥¦¥Þ¡Ê¥¼¥Ö¥é¡Ë¤ËÎã¤¨¤¿¤â¤Î
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥»¥ß¥ÊーÌ¾
¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡～¥íー¥«¥ë¥¼¥Ö¥é´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤ÇÀéÍÕ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ë～
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯£²·î27Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～18:00¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
³«ºÅÊýË¡
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È·Á¼°
¡¦²ñ¾ì»²²Ã¡§´°Á´¾·ÂÔÀ©
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡§Zoom
¥×¥í¥°¥é¥à
Âè£±Éô¡¡¤Á¤ÐCo¥é¥Ü¤Î¤´¾Ò²ð
Âè£²Éô¡¡¥»¥ß¥Êー¡Ö´äÞ¼ÌôÉÊ¤Ë³Ø¤ÖÃÏ°è¤Î¤ß¤é¤¤¤òÁÏ¤ë´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¡×
Âè£³Éô¡¡»öÎã¾Ò²ð
Âè£´Éô¡¡¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯
Âè£µÉô¡¡¸òÎ®²ñ¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¡Ë
¤´ÅÐÃÅ¼Ô
´äÞ¼ÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äÞ¼ ÂöËá »á
¾®Ì«ïÄÆ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÀî ¿¸Ê¿ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¾ïÈØ¿¢Êª²½³Ø¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Î©ºê ¿Î »á
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
Äê°÷
¡¦²ñ¾ì»²²Ã¡§´°Á´¾·ÂÔÀ©
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡§ÀèÃå100Ì¾
¤ª¿½¹þÊýË¡
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oerj-mcohph-8dbc9faa093eff94e523112aecfbe411
¥»¥ß¥Êー¾Ò²ð
https://chibacollab.dxstar.jp/events/12