¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026²ñ¾ìÆâ°û¿©¥¨¥ê¥¢¡Ö¿¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¹ ～Î¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¡ÖµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¡×¤Ê¤É±ØÊÛ5¼ï¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä～

Á´¹ñ¤Ë84Å¹ÊÞ¤ÎÀºÆùÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ¹ÀÆó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026¡×¤Î²ñ¾ìÆâ°û¿©¥¨¥ê¥¢¡Ö¿¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¹¡¢¿Íµ¤±ØÊÛ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ªÆù¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÚºÚ¤ä²Ã¹©ÉÊ¡¢¿©¤ÙÊý¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤»þ´Ö¡×¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÎ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿©¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö±ØÊÛ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤ªÆù¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÍø¤¤ÇÁª¤ó¤À¿Íµ¤±ØÊÛ¤ò¡¢²ñ¾ìÆâ°û¿©¥¨¥ê¥¢¡Ö¿¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¡ÈÎ¹¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
Åß¤Î¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ
¢£Åß¤Î¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡ÊÀÇ¹þ1,480±ß¡Ë¡¡¡ö¸ÂÄê40¿©¡¿Æü
Ã¸Ï©²°¤ÎÌ¾Êª¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤ÎÅß»ÅÍÍ¡£ÂýÔäÉ÷¤ÎÆ«´ï¤Ë¡¢¥¿¥³¤Î»Ý¼Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ªÄÞ¤äÈÁÎ©¤Ê¤ÉÅß¤ÎÌ£³Ð¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÆ´ï¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÎ¹¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡É¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ
¢£¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡ÊÀÇ¹þ1,780±ß¡Ë¡ö¸ÂÄê5¿©¡¿Æü
¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤È¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£ÆÃÀ½¤ÎÔäÍÆ´ï¤òÍÑ¤¤¡¢Ãæ¿È¤ÏÄêÈÖ¤Î¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¤Î¿©ºà¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¡¢É±ÃÝ¼Ñ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µíÆù¤É¤Þ¤óÃæ
¢£µíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¡ÊÀÇ¹þ1,620±ß¡Ë¡ö¸ÂÄê80¿©¡¿Æü
»³·Á¸©»ºÊÆ¡Ö¤É¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¾å¤²¡¢ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿µí¤½¤Ü¤í¤ÈµíÆù¼Ñ¤ò¤Î¤»¤¿µíÐ§É÷¤Î¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£»³·Á¿·´´Àþ³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿Íµ¤¤Î±ØÊÛ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï²²Ö¤È¤ó¤«¤éÊÛÅö
¢£Ï²²Ö¤È¤ó¤«¤éÊÛÅö¡ÊÀÇ¹þ1,250±ß¡Ë¡ö¸ÂÄê60¿©¡¿Æü
Ï·¼ãÃË½÷¤Ë¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤º¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤È¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£Ã¸Ï©²°¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êËþÂ¤Ç¤¤ëÄêÈÖ¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÉ÷¾Æ¤Ä»ÊÛÅö
¢£µþÉ÷¾Æ¤Ä»ÊÛÅö¡ÊÀÇ¹þ1,300±ß¡Ë¡ö¸ÂÄê20¿©¡¿Æü
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤²¤¿¾Æ¤Ä»¤È¡¢´Å¤á¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤Ä¤¯¤Í¤Ë¡¢¾Æ¤Çò¥Í¥®¤äÄÒÊª¤òÅº¤¨¤Æ¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Î¹Àè¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢Éý¹¤¤Êý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î°Ù¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Ï¾¦ÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎµºÜ¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026
¢£²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ë1¡¦2¡¦3¡¦4¡¦5¡¦6
¢£URL¡§https://jrva-event.com/event/jccs2026/
¢£¼çºÅ¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー»öÌ³¶É
¢£¸å±ç¡§ÀéÍÕ¸©¡¦ÀéÍÕ»Ô¡¦ºßÆü¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¡¦ÊÆ¹ñÂç»È´Û¾¦Ì³Éô¡¦¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û
¢¨Â¾¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
