·úÀß²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÌµÎÁ²»³Úº×¤Ë±ä¤ÙÌó1,000Ì¾¤¬Íè¾ì¡¢ÃÏ°è¤Î²»³ÚÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤à

¡¡·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¡¦ÉÔÆ°»º¤Î³ô¼°²ñ¼Ò±Ê¸ÁÈ¡ÊËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¡¢ÂåÉ½:±ÊÁð¹§·û¡¢2025Ç¯6·î´ü¥°¥ëー¥×Çä¾å103²¯±ß¡¢°Ê²¼:±Ê¸ÁÈ¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡Ø100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÙÅì³¤»ÙÉô¤È¤·¤Æ¼çºÅ¤·¤¿ÌµÎÁ²»³Úº×¡ØKASUGAI MUSIC DAYS¡Ù¤ò½ÕÆü°æ»Ô3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î16Æü～18Æü¤Ç±ä¤ÙÌó950Ì¾¤¬Íè¾ì¤·¡¢´ØÏ¢´ë²è¤â´Þ¤á¤ë¤È±ä¤ÙÌó1,000Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢½ÕÆü°æ»ÔÄ¹¤«¤é¤Î°§»¢¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Î²»³ÚÃÄÂÎ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è´ë¶È¡¦²»³ÚÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«µÜ¸ø±à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØKASUGAI MUSIC DAYS¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¢¡ ±Ê¸ÁÈ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ø²»³Ú¤Ç¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù³èÆ°¡¢Çä¾å1²¯±ß¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¡¡±Ê¸ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÆü¾ï¤Ë²»³Ú¤¬°î¤ì¤ë³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡Ø100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÙÅì³¤»ÙÉô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Çä¾å1²¯±ß¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢²»³Ú¤òÃÏ°è¤ØÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï100²ó°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò½ÕÆü°æ»ÔÆâ³°¤Ç³«ºÅ¡£¸øÌ±´Û¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢³Ø¹»¡¢ÊÝ°é±à¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç±éÁÕ²È¤È»ÔÌ±¤¬½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¡ØÆÃÊÌ¤Ê¾ì¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊÃå¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤¬¡¢»ÔÆâ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ØKASUGAI MUSIC DAYS¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤Ø¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ÕÆü°æ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ä²»³ÚÃÄÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢»ÔÆâ3¤«½ê¤Ç¥×¥í±éÁÕ²È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ²»³Ú¤¬¼«Á³¤Ë¤Þ¤Á¤ËÎ®¤ì¤ë3Æü´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÕÆü°æ»ÔÌ±²ñ´Û¤Î¸¹³Ú¹çÁÕ
Ä«µÜ¸ø±à¤Ç¤Î²°³°¤Ø¤Î±éÁÕÉ÷·Ê
¢¡ ±ä¤ÙÌó1,000Ì¾¤¬Íè¾ì¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¤Ë²»³Ú¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à3Æü´Ö¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
¡¡¡ØKASUGAI MUSIC DAYS¡Ù¤Ï¡¢»ÔÆâ3²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á°Ìëº×¤ä³Ú´ïÂÎ¸³²ñ¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢´ë²è¤â´Þ¤á¡¢±ä¤Ù¤ÇÌó1,000Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø±àÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢Âç¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î²ñ¾ì¤ËÂ¿À¤Âå¤Î»ÔÌ±¤¬Ë¬¤ì¡¢ÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Çã¤¤ÊªÃæ¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä»¶ÊâÃæ¤Î»ÔÌ±¡¢¼ã¤¤¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³èÆ°Àþ¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬±éÁÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢±éÁÕ¼Ô¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º²ñ¾ìÆâ¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢³°¤ÇÍ·¤Ö¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ë¤â±éÁÕ¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê±é½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤¤¥é¥¤¥Ö¹½À®¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼
»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ç¡¢¤ª¿ÍÊÁ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö½é¤á¤Æ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î²»¿§¤ò´Ö¶á¤ÇÄ°¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö½ÕÆü°æ»Ô¤Î¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö½é¤á¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢CD¤ä¥ì¥³ー¥É¤È¤Ï°ã¤¦¡ÈÀ¸¡É¤Î²»¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÄ«µÜ¸ø±à¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏºÇ¹â¡£Å·µ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¿È¶á¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£·î1²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö¸ø±à¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤ä»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿¹¤Ë¡ÈÀ¸¡É¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³ô¼°²ñ¼Ò±Ê¸ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡±Ê¸ÁÈ¤Ï1955Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£¡Ø¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢¥Ç¥«¥Ç¥«¤È¡£¡Ù¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÃå¼Â¤Ê¼Â¹ÔÎÏ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·úÃÛ»ö¶È¤Ç¤Ï¾¦¶È¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤«¤é½¸¹ç½»Âð¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢ÅÚÌÚ»ö¶È¤Ç¤Ï¸ø¶¦¹©»ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ç¤ÏÅÚÃÏÃµ¤·¤«¤é¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー(¥ê¥Õ¥©ー¥àÅù)¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼ÒÆâ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò±Ê¸ÁÈ¡Ê¤Ê¤¬¤±¤ó¤°¤ß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±ÊÁð ¹§·û¡Ê¤Ê¤¬¤¯¤µ¡¡¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔËÙ¥ÎÆâÄ®4ÃúÌÜ1-20
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1955Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§1²¯5ÀéËü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÃÛ»ö¶È¡¦¹©¾ì¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¶µ°é»ÜÀß¡¢°åÎÅ¡¿Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Î·úÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÌÚ»ö¶È¡¦Â¤À®³«È¯¡¢³°¹½¹©»ö¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¦ÇäÇã¡¢Ãç²ð¡¢³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡¦¡Ø100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÙÅì³¤»ÙÉô±¿±Ä¡¢½ÕÆü»Ô¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤Ê¤É
URL¡¡¡¡¡§https://www.nagaken.com/
¡ã¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡ä
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒDESIGNLINKS
¡¦´Ä¶Íý²½³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥¸ー
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò»³·ú½Åµ¡
¡¦ÂçÏÆ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
