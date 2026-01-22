¡Úºë¶Ì¸©¡Û¡Ö¼êÏÃ¤Ç¡¢¤Ò¤í¤¬¤ë ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óÌ¤Íè¥é¥Ü¡×³«ºÅ¡ª
¡¡¸©¤Ç¤Ï¡¢¼êÏÃ¤¬¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¸©Ì±¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¼êÏÃ¤¢¤¤¤µ¤Ä100¡ó±¿Æ°¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î±¿Æ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤Ç¼êÏÃÉáµÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼êÏÃ¤Ç¡¢¤Ò¤í¤¬¤ë ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ÛÆâ¤ò¤á¤°¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤È¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼êÏÃ¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
1 ²ñ¾ì
Å´Æ»ÇîÊª´Û¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÂçÀ®Ä®3ÃúÌÜ47ÈÖ¡Ë
2 ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ- ¼êÏÃ¥¯¥¤¥º¥é¥êー
Å´Æ»ÇîÊª´ÛÆâ¤Ë¼êÏÃ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¡£´ÛÆâ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤è¤¦¡£ Á´ÌäÀµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥é¥¥é¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥é¥¥é¥«ー¥É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¾ì½ê¡§Å´Æ»ÇîÊª´ÛÆâ ³Æ½ê
- ¼êÏÃ¹ÖºÂ
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤Ê¤É¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¡¢Å´Æ»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ù¤ë¼êÏÃ¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¡£
¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó E5¤Ï¤ä¤Ö¤µ MkII¡×¤È°ì½ï¤Ë¼êÏÃ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë Á´3²ó¡¿³Æ²ó100Ì¾ÍÍ
¾ì½ê¡§ËÌ´Û ¤Æ¤Ã¤Ñ¤¯¥Ûー¥ë
3 »²²ÃÊýË¡
¡¡»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×
¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌÅÓÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4 ¤½¤ÎÂ¾
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.railway-museum.jp/
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡Ê¡»ãÉô ¾ã³²¼ÔÊ¡»ã¿ä¿Ê²Ý ÁíÌ³¡¦·×²è¡¦ÃÄÂÎÃ´Åö
¡¡Ä¾ÄÌ 048-830-3310¡ÊÆâÀþ 3305¡Ë
¡¡E-mail: a3310-01@pref.saitama.lg.jp