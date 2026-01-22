¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¡ß¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÊÛÅö¡ØÏÂ¤Î¶Â±ãÊÛÅö¡Ù´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒONODERA¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ÀËü¡ÊÎ¾¼Ò¶¦¤Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Èø ¿¿»Ê¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³°¿©¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤È¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÊÛÅö¡ÖÏÂ¤Î¶Â±ãÊÛÅö¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¤Ê¤ÀËü¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Ê¤ÀËü¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤ªÊÛÅöÇÛÃ£¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ë¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÀÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ONODERA GROUP¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÎ¾¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë2Âç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤È¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£2024Ç¯¤Ë¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤¬ONODERA GROUP»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Î¸Ø¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÎÁÍý¤¬Í»¹ç¤·¤¿½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¡Öò¿ ¶äºÂ ¤ª¤Î¤Ç¤é¿·½É¤Ê¤ÀËüÅ¹¡×¡¢¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¤Ê¤ÀËü¹âÎØ¥×¥é¥¤¥àÅ¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤âÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¶Ë¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶äºÂ¤Îò¿Å¹¤ÈÏ·ÊÞÎÁÄâ¡£Èþ¿©¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡£
¤´¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âÎ¾¼Ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÊÛÅö¤Ç¤¹¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎºÌ¤ê¤«¤éÌ£¤ï¤¤°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿»ê¹â¤Î°ìÀÞ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¼«Ëý¤Î¼Ñ·ê»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ð¤é¤Á¤é¤·¡×¤Ï¡¢Æ±Å¹¤ÎÅý³çÁíÎÁÍýÄ¹ºä¾å ¶Ç»Ë´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢³¤Ï·¤ä¸ü¾Æ¶Ì»Ò¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¼¤Î¸æÈÓ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ÀËü¤ÇÄêÉ¾¤Î¡Ö³ªÉ÷Ì£¸æÈÓ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¡ß¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×ÆÈ¼«¤Î¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ÀËüÁíÎÁÍýÄ¹ÎëÌÚ »Ë¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤ª¤«¤º¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ÀËüÆÃÀ½¤Î¤¹¤¤À¤ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¡Öµí¤¹¤¾Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¦¤Ë¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡¢¿®½£Ì£Á¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤¦¤Ë¥¹ー¥×¥¼¥êー¡×¡¢Äã²¹¿¿¶õÄ´Íý¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿æ¤¾å¤²¤¿¡ÖÂý½À¤é¤«¼Ñ¡×¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ë°ïÉÊ¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Å¹¤Îââ»ý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ëÈþ¿©¤Î¿ô¡¹¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Î¾¦ ÉÊ Ì¾¡Ï¡ÖÏÂ¤Î¶Â±ãÊÛÅö¡×¡Ê¤ï¤Î¤¤ç¤¦¤¨¤ó ¤Ù¤ó¤È¤¦¡Ë
¡ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ï2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ2,700±ß¡Ë
¡ÎÈÎ Çä Å¹¡Ï¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¡¦Åì³¤¡¦Ê¡²¬ÃÏ¶è¤Î¥·¥ç¥Ã¥×36Å¹ÊÞ
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤ªÊÛÅöÇÛÃ£¡×¡Êhttps://www.nadaman.co.jp/catering/¡Ë¢¨¼óÅÔ·÷¤Î¤ß
¡ÎÈÎÇä´ü´Ö¡Ï2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î24Æü´Ö
¡Î¥µ ¥¤ ¥º¡ÏÌó11.8cm¡ßÌó19.8cm¡ß¹â¤µ Ìó5.7cm¡Ê¥Õ¥¿´Þ¡Ë
¡Î¸¥Î©¡Ï
ÀÖµûÀ¾µþ¾Æ ºùÅç·Ü¤Ä¤¯¤Í¾Æ ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤µ¤Ä¤Þ¤¢¤ª¤µÍÈ¤² èçèêÅÄ¼Ë¼Ñ
Âý½À¤é¤«¼Ñ ²Ø»Ò¥ª¥é¥ó¥À¼Ñ Ï»ÊýÎ¤°ò ¿Í»²
¤¦¤Ë¥¹ー¥×¥¼¥êー ³ª¤Û¤°¤·¿È ¥»¥ë¥Õ¥£ー¥æ
µí¤¹¤¾Æ ¶ÌÇ¬ ¾ÆÆ¦Éå ¤µ¤ä±£¸µ ºÌ¿Í»²
¤Ð¤é¤Á¤é¤· ³ªÉ÷Ì£¸æÈÓ ¼Ñ·ê»Ò ³¤Ï·
¸ü¾Æ¶Ì»Ò ¸Õ±» ³¤Ï·Æþ¤ê¤ª¤Ü¤í ¹ï¤ß³¤ÂÝ
¢¨°ìÉôÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¡¡Åý³çÁíÎÁÍýÄ¹¡¡ºä¾å ¶Ç»Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤µ¤«¤¬¤ß¡¦¤¢¤¤Õ¤ß¡¿ËÌ³¤Æ»½Ð¿È
ÈÄÁ°¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ëò¿¤ò°®¤ê¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤ËÆ´¤ì 16 ºÐ¤Çò¿¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£ÍÍ¡¹¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç½¤¶È¤·¡¢»¥ËÚ¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤¹¤·Á±¡×¤Ç10Ç¯ÏÓ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Á¡¢2013Ç¯¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×(Åìµþ¡¦¶äºÂ)¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£ºä¾å¤Ï¡¢ò¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åý³çÁíÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î´Æ½¤¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢µ»½Ñ¤ÈÀº¿À¤òÀ¤³¦¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¡¡ÁíÎÁÍýÄ¹¡¡ÎëÌÚ »Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤¹¤º¤¡¦¤Õ¤ß¤È¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¤Ê¤ÀËüÆþ¼Ò¸å¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤ÀËü¡¢¤Ê¤ÀËü¥¢¥×¥íー¥ºÅ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢¾å³¤¤Ê¤ÀËü¥Áー¥Õ¡¢²£ÉÍ¤Ê¤ÀËüÎÁÍýÄ¹¡¢Åìµþ¤Ê¤ÀËüÎÁÍýÄ¹¡¢¼¹¹ÔÌò°÷Ä´ÍýËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯ÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¤Ê¤ÀËü¤¬¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Îµ»¤Ë¡¢³¤³°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È»ëÅÀ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë°ì»®¤òÄÉµá¤·¡¢Æü¡¹ÎÁÍý¤Î¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×±¿±Ä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒONODERA¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ONODERA¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ò¿¡¦Å·¤×¤é¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡¦¿Å¾Æ¡¦ÌÍ¡¦³¤Á¯Ð§¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ÎÆüËÜ¿©¤òÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï£³¥«¹ñ25Å¹ÊÞ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ÖËÜÊª¡×¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀº¿Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ Âç¼ê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë19³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä¹Èø ¿¿»Ê
¡¦URL¡§https://onodera-group.com/ (https://onodera-group.com/)¡¡¡¡
¡Ú¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¡¡±¿±Ä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ÀËü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤Ê¤ÀËü¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅ·ÊÝ¸µÇ¯ 1830Ç¯¤Ë½éÂå¡¦Æç²°èß½õ¤¬ÎÁÄâ¡ÖÆçèß¡×¤ÎÊìÂÎ¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÎÁÍý²°¤òÂçºå¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£1919Ç¯¡ÊÂçÀµ8Ç¯¡Ë¡¢3ÂåÌÜ¤ÎÆç²°èß½õ¤¬¥Ñ¥ê¹ÖÏÂ²ñµÄ¤ËÀ¾±à»û¸øË¾¸ø¤ÎË¬²¤¿ï¹ÔÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÅÏ²¤¡¢1986Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÌ±´Ö»ÜÀß½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥µ¥ß¥Ã¥È¸ø¼°ÈÕ»Á²ñ¤¬¡Ö¤Ê¤ÀËüËÜÅ¹ »³Ãã²ÖÁñ¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë¤Î°¦ÃÎËüÇî¤Ç¤ÏÆüËÜÎÁÍý¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß3¥«¹ñ30Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¡£ÊÛÅö¡¦ÁÚºÚÈÎÇä¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï43Å¹ÊÞ¡£Å·ÊÝ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç190Í¾Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»þÂå¤ä¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÊý¡¹¤ËÆüËÜÎÁÍý¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤âÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ÎÏ·ÊÞ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ Âç¼ê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë19³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä¹Èø ¿¿»Ê
¡¦URL¡§https://www.nadaman.co.jp/
¡ÚONODERA GROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ONODERA GROUP ¤ÏÁ´¹ñ3,000¥«½ê°Ê¾å¤Ç¿©»öÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒLEOC ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ê¥½ー¥¹¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢¥Õ¥¡ー¥Þ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ò¡×¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤ËÀ®Ä¹¤È¹¬Ê¡¤ò¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤ò¡×¤È¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§¥°¥ëー¥×ÂåÉ½CEO¡¡¾®Ìî»û Íµ»Ê
¡¦URL¡§https://www.onodera-group.jp/(https://www.onodera-group.jp/)