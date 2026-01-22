ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò¼Â¸½¡¢ÍÑÃÏ¾ðÊó¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¡¦²Ä»ë²½¤Ç¤¤ëÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯～ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËºÎÍÑ～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÀîÆ»Ïº¡¢°Ê²¼¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ë¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡ËÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ë¥ê¥êー¥¹¡§
https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/news/others/pdf/c87ae6ae3ce267075f2310a3ce4831039a357044.pdf
¢¥²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡¡¡ÊÍÑÅÓÃÏ°è¡Ü¥ª¥Õ¥£¥¹ÄÂÂß¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¡ÜÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ò½Å¾öÉ½¼¨¡Ë
¢£ÇØ·Ê
¡¡ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë·¸¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò³ÆÃ´Åö¼Ô¤¬¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤äÀìÌç¤Î¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤«¤é¸ÄÊÌ¤Ë¼ý½¸¡¢¼êºî¶È¤ÇÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤ä¸ÄÊÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅý¹ç¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô´Ö¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×ÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¼¥ó¥ê¥ó¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¥Çー¥¿Ï¢·È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó°Æ¡¦³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÆÃÄ§
¡¡º£²ó³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤ÎÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¾å¤Ç¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡¢¶¦Í¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤ÎÏ¢·È´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤È°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦ÅìµÞÉÔÆ°»º¤ËÄó¶¡¤·¤¿ÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¥¤¥áー¥¸
£±.¡¡É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¡£¡¡¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡ü ¥¼¥ó¥ê¥ó¤ÎËÉÙ¤ÊÃÏ¿Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¸ÜµÒ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍÑÃÏ¤ä¼è°úÍúÎò¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¡¢¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢WEB¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¡¦²Ä»ë²½¡£
¡ü ½¾Íè¤Î¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¤Î´Ä¶¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëWEB¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤â³°½ÐÀè¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë»²¾È¡¦¹¹¿·¡¦¶¦Í¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¼ÒÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÃ´Åö¼Ô´Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ò¼Â¸½¡£
£². ¾åµ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë£Ú£Å£Î£Ò£É£Î Maps API¡Ê¢¨¡Ë¡£¡¡¹âÁ¯ÅÙ¤Ê¾ðÊó¤È½ÀÆðÀ¡¦³ÈÄ¥À¤òÄó¶¡
¡ü £Ú£Å£Î£Ò£É£Î Maps API¤ò²ð¤·¤Æ¥¼¥ó¥ê¥ó¤Î¹âÅÙ»þ¶õ´Ö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤ÎÃÏ¿Þ¾ðÊó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½
¡ü ½¾ÍèÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÄä»ß¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¹¹¿·¤¬ÉÔÍ×¡£°ÂÄê¤·¤¿Ï¢Â³±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½
¡ü ËÉÙ¤ÊAPI¤Îµ¡Ç½·²¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÃÏ¿Þ¾ðÊó¤ä¸¡º÷¡¦Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ×·ï¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¿×Â®¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾ÍèÅª¤Êµ¡Ç½ÄÉ²Ã¡¦³ÈÄ¥¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ
¢¨ZENRIN Maps API¡¡https://www.zenrin.co.jp/product/category/iot/api/index.html
ÃÏ¿Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÁàºîµ¡Ç½¤òWEB¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¥Äー¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿API¥µー¥Ó¥¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀºÅÙ¤È¾ðÊóÎÌ¤ò¸Ø¤ëÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ò³Æ¼ïµ¡Ç½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£
¢£¥¼¥ó¥ê¥ó¤ÎDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¥¼¥ó¥ê¥ó¤Ï¡¢ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¶õ´Ö¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦À°È÷¤·¤¿¹âÅÙ»þ¶õ´Ö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ë¶È³èÆ°¤Î´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´ü·Ð±Ä·×²èZENRIN GROWTH PLAN 2030¤Ç¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÅª²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢³Æ»º¶È³¦¤ÎÊú¤¨¤ë¼Ò²ñ¡¦´ë¶È²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¡¢·úÀß¶È³¦¤äÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Î¼è°ú¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶È³¦´ë¶È¤È¤âÏ¢·È¤¹¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ðÊóÏ¢º¿¡¦²ÁÃÍÏ¢º¿¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ²½¤·¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¼¥ó¥ê¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¤Î³èÍÑ