ILLIT¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØILLIT LIVE ¡ìPRESS START︎︎(¥Ïー¥È)¡ì¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ªÆüËÜ¤Ç¤Ï5ÅÔ»Ô11¸ø±é¤ò´º¹Ô
(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
¡ÉK-POPÂè5À¤Âå¥¬ー¥ë¥°¥ëー¥×¶¯¼Ô¡ÉILLIT(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È)¤Î½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØILLIT LIVE 'PRESS START︎︎(¥Ïー¥È)'¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖPRESS START︎︎¡×¡Ë¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î14Æü¡¦15Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï6·î13Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤ÎÁ´5ÅÔ»Ô¡¢8·î22Æü¤Ë¹á¹Á¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 ILLIT GLITTER DAY¡Ù¤Ï¡¢6·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤«¤é8~9·î¤ÎÆüËÜ¡¦¿ÀÆàÀî¤ÈÂçºå¡¢11·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÎÁ´8²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢Á´ÀÊ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Ðー¥¹¥Æー¥¸¡¢GLLIT (¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾) ¤ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¸òÎ®¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢Ìµ¸Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ILLIT¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖPRESS START︎︎¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¡Ö½é¼Â¹Ô¡×¤Î½Ö´Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËöÈø¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡É(¥Ïー¥È)(¥Ïー¥È)¡É¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î¿®¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´Â¡¤¬¸ÝÆ°¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÀ²Ð¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ILLIT¤Î¿·¤·¤¤Êª¸ì¤Îµ¯Æ°¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖPRESS START︎︎¡×¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¡ØILLIT LIVE 'PRESS START(¥Ïー¥È)'¡ÙÆüËÜ¸ø±é³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
[°¦ÃÎ] °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡¡Âç¥Ûー¥ë
6·î13Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(Æü)
[Âçºå] ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
6·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)
[Ê¡²¬] Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
6·î29Æü(·î)¡¢30Æü(²Ð)
[Ê¼¸Ë] GLION ARENA KOBE
7·î18Æü(ÅÚ)¡¢19Æü(Æü)
[Åìµþ] TOYOTA ARENA TOKYO
7·î23Æü(ÌÚ)¡¢25Æü(ÅÚ)¡¢26Æü(Æü)
¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏILLIT JAPAN OFFICIAL SITE±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë PROFILE
2023Ç¯6～9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØR U NEXT?¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー2¿Í¤ò´Þ¤à5¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥°¥ëー¥×¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö(I WILL)¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì(IT)¤¬·ë¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Áー¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¡×¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÊúÉé¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ILLIT¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë1st Mini Album ¡ÆSUPER REAL ME¡Ç¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤¬À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢K-POP¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åー¶ÊºÇÃ»´ü´Ö¤ÇSpotify7²¯¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ãー¥È¤ÇK-POP¥Ç¥Ó¥åー¶Ê½é¡¦ºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£2025Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ï¡¢SEKAI NO OWARI Nakajin¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢K-POP¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¡ØÂè67²ó ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£9·î1Æü¤ËJapan 1st Single ¡Æ»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ç¤ÇÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×²»³ÚÈÖÁÈ¤äÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢11·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿1st Single Album 'NOT CUTE ANYMORE'¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò»Ï¤á¼çÍ×²»³ÚÆÃÈÖ¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¡£º£Ç¯1·î13Æü¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ÙÂè2´ü¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ëJapan 2nd Digital Single 'Sunday Morning¡Ç¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
YUNAH (¥æ¥Ê) / ´Ú¹ñ 2004 Ç¯ 1 ·î 15 ÆüÀ¸¤Þ¤ì
MINJU (¥ß¥ó¥¸¥å) / ´Ú¹ñ 2004 Ç¯ 5 ·î 11 ÆüÀ¸¤Þ¤ì
MOKA (¥â¥«) / ÆüËÜ 2004 Ç¯ 10 ·î 8 ÆüÀ¸¤Þ¤ì
WONHEE (¥¦¥©¥ó¥Ò) / ´Ú¹ñ 2007 Ç¯ 6 ·î 26 ÆüÀ¸¤Þ¤ì
IROHA (¥¤¥í¥Ï) / ÆüËÜ 2008 Ç¯ 2 ·î 4 ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
Japan Official Site¡§https://illit-official.jp/
Weverse¡§https://www.weverse.io/ILLIT
Official X(Twitter)¡§https://twitter.com/ILLIT_official
Member X(Twitter)¡§https://twitter.com/ILLIT_twt
Japan X(Twitter) ¡§https://x.com/ILLITjpofficial
Instagram¡§https://www.instagram.com/illit_official/