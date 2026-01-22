¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤è¤ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»È¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ë¿·¿§¤Î¥Ùー¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì¡ª～2·î3Æü(²Ð)¤«¤é°ìÉô¾¦ÉÊ¤¬È¾³Û¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ～
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÈ¾³Û¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»ー¥ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ë½Õ¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÍî¹ç¹¨Íý»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤ÁÇºà¡¢¤¤¤¤µ»½Ñ¡¢¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²°ÊÍè¡¢¿È¶á¤µ¤È¼ê·Ú¤µ¡¢³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤¬¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°áÎÁÉÊ¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯½Õ²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÃåÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï15ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤«¤éÂÔË¾¤Î¿·¿§¥Ùー¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒT¥·¥ã¥Ä¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¿È¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÌó1¤«·î´Ö¡¢50¡ó¥ª¥Õ¤Î¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ç50¡ó¥ª¥Õ¤Î¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖREHEAT¡×¤ä¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡Ê¤·¤í¡¢¤¯¤í¡Ë¡¢¡Ö¥íー¥²ー¥¸¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹¡¡
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»ー¥ë¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¥·ー¥ë¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú²Á³Ê¡Û3,628±ß¡ÊÀÇ¹þ3,990±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏºòÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¿§¤Î¥Ùー¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ùû¿å¡¢UV¥«¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê·¿¤Ê¤Î¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Âµ¤Ë¥®¥ã¥¶ー¤ò¤¤¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÁÇºà¤Î¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Ùー¥¸¥å¡¦¤¯¤í
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛM/L
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú²Á³Ê¡Û2,719±ß¡ÊÀÇ¹þ2,990±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¸½ºßÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¿§¤Î¥Ùー¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ùû¿å¡¢UV¥«¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¿þ¤¬¥´¥à»ÅÍÍ¤ÇÍú¤¤ä¤¹¤¯¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÃåÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Ùー¥¸¥å
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛM/L
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¿ôÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¡¦»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Íî¹ç¹¨Íý»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Íî¹ç¹¨Íý¡¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー
1977Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡Â´¶È¡£
2007Ç¯¡¢¡ÖFACETASM¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
2013Ç¯¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡¦¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£
2016Ç¯¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡¦Âç¾Þ¼õ¾Þ¡£
Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñÊÄ²ñ¼°¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ï¥ó¥É¥ªー¥Ðー¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤Î°áÁõÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖNIKE¡×¡¢¡ÖCoca-Cola¡×¡¢¡ÖLEVI'S¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñ³°¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£