¥½ー¥¹Ê¸²½¤äÍÎ²Û»ÒÊ¸²½¤È¥Ðー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¹ÁÄ®¿À¸Í¤Î¥ÐーÂÎ¸³¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡¡1·î22Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¡Ê°Ê²¼¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÃåÃÏ·¿´Ñ¸÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¿ä¿Ê¢¨1¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ðー¤Î³¹¡¦¿À¸Í¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à2ËÜ¤ò1·î22Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³«¹Á°ÊÍè¡¢À¾ÍÎÊ¸²½¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÍÎ¼òÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤¿¿À¸Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î¡Ö¥½ー¥¹Ê¸²½¡×¤ä¡ÖÍÎ²Û»ÒÊ¸²½¡×¤È¡Ö¥Ðー¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°Û¶È¼ïÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢¨2¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤¬¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¤ëÌÜÅª¤ÇÊç½¸¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¿ä¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶â¢¨3¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤äÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¸Í¤Î¿©Ê¸²½¤È±ü¿¼¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Ðー¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Ðー½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Ìë´Ö¡ÊÆüË×¤«¤éÆü¤Î½Ð¤Þ¤Ç¡Ë¤Î³èÆ°¤ò»Ø¤·¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë ÃÏ°è¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Ìë´Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò³È½¼¤·¡¢Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ÃÈñ³èÆ°¤äÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¢¨2¡¡£±.¿À¸ÍBAR¡ß¥¦¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¼çºÅ¡§¥ª¥ê¥Ðー¥½ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡ £².¡Ø¡Ö#¥Á¥ç¥³¤Î³¹KOBE¡×¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë½ä¤Ã¤Æ¡¦È¯¿®¤·¤Æ¡¦¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö#KOBE¥Á¥ç¥³¥Ê¥¤¥È¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¼çºÅ¡§¥Á¥ç¥³¤Î³¹KOBE³¹¤Å¤¯¤ê°Ñ°÷²ñ¡Ë
¢¨3 ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¿ä¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶â¡×ºÎÂò°ìÍ÷
https://www.city.kobe.lg.jp/a64051/nighttimeeconomy2.html
¡Ê£±¡Ë¥Ðー¤ÇÈ¯¸«¡ªÍÎ¼ò¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å
¡¡¡¡¡¡～3Ç¯½ÏÀ®¥½ー¥¹¤Î¡Ö»ÝÌ£¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ðー½ä¤ê～
¡þÆüÄø ¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆüÍË¡Ë15»þ00Ê¬～17»þ20Ê¬
¡þÄê°÷ ¡§18Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô9Ì¾¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
¡þ¼çºÅ ¡§¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¡¡¡¡
¡þ»²²ÃÈñ¡§9,000±ß
¡þ¥Ä¥¢ーÆâÍÆ¡§
¡¡¿À¸Í¤¬ÆüËÜÈ¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ëÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥½ー¥¹¡×¤È¡Ö¥Ðー¡×¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òÃµ¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥½ー¥¹¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë!?¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¦¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò´Þ¤à¤¤¤ï¤Ð¡È±ÕÂÎ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¡£¼Â¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÎ¼ò¤È¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï2¸®¤Î¥Ðー¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖBAR(¥Ðー) alf(¥¢¥ë¥Õ)¡×¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÇÁÏ¶È100Ç¯°Ê¾å¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¥½ー¥¹¥áー¥«ー¤Î¡Ö¥ª¥ê¥Ðー¥½ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×Æ»ËþÎ¶É§(¤É¤¦¤Þ¤ó¤¿¤Ä¤Ò¤³)¼ÒÄ¹¤«¤é3Ç¯½ÏÀ®¥¦¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥½ー¥¹¤È¤ÎÌ£Èæ¤ÙÂÎ¸³¤ä¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬¹Í°Æ¤·¤¿½ÏÀ®¥½ー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÈÍÎ¿©¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÁ°ºÚ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBar(¥Ðー) Andante(¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ)¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥â¥¹¥³ー¥ß¥åー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢¥Ðー¤Ç¤Î¥Þ¥Êー¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢3Ç¯½ÏÀ®¥¦¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤È¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¥á¥¢¥êー¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ðー¥½ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Æ»ËþÎ¶É§»á¡¡ËÜ´ë²è¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
Åö¼Ò¤Ï¿À¸Í¤ÎÍÎ¿©Ê¸²½¤Î¹¤¬¤ê¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó»ä¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¹ÁÄ®¡¦¿À¸Í¤À¤«¤é¤³¤½°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥ÐーÊ¸²½¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î17Æü¤Ë»Å¹þ¤ß¡¢3Ç¯´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¥½ー¥¹¤òºî¤ëÃæ¤Ç¡¢½ÏÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ë¤ª¼ò¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¦¥Ðー¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Î¥Ðー¤Ë¤Æ¡¢¥½ー¥¹¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°Õ³°¤ÊÁêÀ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ú#¥Á¥ç¥³¤Î³¹KOBE¡Û¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ßÆÃÊÌ¥«¥¯¥Æ¥ë ¥ÐーÂÎ¸³
¡¡～SAVOY hommage¤ÎÅ¹Æâ¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¿¥¤¥ë¤ËºÌ¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¦°ìÇÕ～
¡þÆüÄø ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚÍË¡Ë
£±.14»þ～15»þ10Ê¬ £².15»þ30Ê¬～16»þ40Ê¬
¡þÄê°÷ ¡§³Æ²ó9Ì¾¡¢ºÇÂç18Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô³Æ²ó6Ì¾¡¢ÀèÃå½ç¡Ë
¡þ¼çºÅ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¡¡¡
¡þ»²²ÃÈñ¡§4,900±ß
¡þ¥Ä¥¢ーÆâÍÆ
¡¡¿À¸Í¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÂ£¤ë½¬´·¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡×¤¬°á¿©½»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Á¥ç¥³´ØÏ¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö#¥Á¥ç¥³¤Î³¹KOBE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2025Ç¯¤è¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¦¿¹(¤â¤ê)ºêÏÂ(¤µ¤¤«¤º)ºÈ(¤ä)»á¤Î¥Ðー¡ÖSAVOY(¥µ¥ô¥©¥¤) hommage(¥ª¥Þー¥¸¥å)¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥¢ー¥È¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖPatisserie(¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ) FAMILLE(¥Õ¥¡¥ßー¥æ)¡×¤Î²¼ÅÄ(¤·¤â¤À)½á(¤¸¤å¤ó)¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ùー¥¹¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤È¡¢¿¹ºê»á¤Ë¤è¤ë¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿À¸Í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¶õ´ÖÉ½¸½ºî²È¡¦¾®¹â(¤³¤¿¤«)Í³Èþ(¤æ¤ß)»á¤Î¼ê³Ý¤±¤ëÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥ëºîÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢3Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÍ½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢»áÌ¾¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢»²²Ã¿Í¿ôÅù¤òÆþÎÏ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://kobe-door.feel-kobe.jp/
¢¨ÅÅÏÃ¡¢FAX¤Ç¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï¤Ê¤·¡¡¢¨½êÄê¤Î´üÆü°Ê¹ß¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¶â¤¬È¯À¸
¡Ê4¡Ë¿À¸Í¤Î¥ÐーÊ¸²½¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿À¸Í¥Ðー¤ËÍ¶¤¦¥Ý¥¹¥¿ー
¡¡¿©¸å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¼¿©Á°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¥Ðー¤ÎÍøÍÑ¡ÖÁá¤¬¤±¥Ðー¡×¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò¼þÍ·¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¤Ç¡Ö¹ÁÄ®¿À¸Í¤ÎÁá¤¬¤±¥Ðー½ä¤ê ～¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー¡¡¥¶¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¥¢¥ïー¥É2024¡×Í¥¾¡¡¦½àÍ¥¾¡¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î»êÊ¡¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤ªÏÃ¤Ç³Ú¤·¤àÂç¿Í¤ÎµÙÆü～¡×¤ò¼Â»Ü¡£¿À¸Í¤Î¥Ðー¤ØÍ¶¤¦¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎºîÀ®¤Î¤Û¤«¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ðー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëQ¡õA¤òÁÞÆþ¤·¤¿¡ÖKOBE BAR MAP2025¡×¤ÎºîÀ®¶¨ÎÏ¡¢¿À¸ÍÌë·Ê¸ø¼°¥¬¥¤¥É¡Ö¥³¥¦¥Ù de¥Ê¥¤¥È¡×HP¤Ç¤Î¥Ðー¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤¬¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Î²óÍ·¤È¾ÃÈñ¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ò¼Â»Ü¡£Ì±´Ö»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È»ö¶È¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¸øÌ±Ï¢·È¤Ç¡¢¿À¸Í¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥¦¥Ù de¥Ê¥¤¥È¡×HP¡§https://www.feel-kobe.jp/kobe-yakei/bar/
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸Í´Ñ¸÷¶É
¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßーÃ´Åö¡¡±§Ìî¡¦É¶
TEL¡§078-262-1916 ¡¡FAX¡§078-230-0808¡¡ E-mail¡§tourism_promotion@kcva.or.jp
¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤éÃ´Åö¡¡ÃæÄÔ¡¦ÊÒ»³
TEL¡§078-262-1916¡¡¡¡FAX¡§078-230-0808¡¡E-mail¡§kobe-door@kcva.or.jp