»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤²»³ÚÂÎ¸³¡ª¡ÖPeatix¥Þ¥ë¥·¥§ in YOXO FESTIVAL 2026¡×¤ËDJÂÎ¸³¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì
AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬Ë§ÆÁ¡¢°Ê²¼¡§AlphaTheta¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏÅÔ»Ô¥Õ¥§¥¹¡ÖYOXO FESTIVAL 2026¡×Æâ¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥ê¥¢¡ÖPeatix¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ËDJÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Î²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´¶À¤È½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤Ê½µËöÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPeatix¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¡ßÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Çã¤¤Êª¤äÅ¸¼¨¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¸¤á¤¿ÅÔ»Ô·¿¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤¹¡£Ìó7Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄYOXO FESTIVAL¤Î²ñ¾ìÆâ¤ËÆÃÀß¤µ¤ì¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î³¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£AlphaTheta¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëDJ¤ò¡¢Æü¾ï¤ä½µËö¤òºÌ¤ë²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥Þ¥ë¥·¥§Æâ¤ËDJÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½µËö¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëDJÂÎ¸³
AlphaTheta¤Î¸ø¼°¥¹¥¯ー¥ë¡Ö²£ÉÍDJ Lab¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ëDJÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢½é¤á¤Æµ¡ºà¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤âÂç¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¹»¶ºö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡É´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î²»¤òÌÄ¤é¤¹³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î½ÐÅ¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âDJ¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿Àè¤Ç²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AlphaTheta¤Ïº£¸å¤â¡¢DJÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ä½µËö¤¬¾¯¤·³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Peatix¥Þ¥ë¥·¥§ in YOXO FESTIVAL 2026
³«ºÅÆü»þ¡§
¡¦2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～16:30
¡¦2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～16:30
²ñ¾ì¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21ÃÏ¶è¡Ê¥°¥é¥ó¥âー¥ë¸ø±à¥¨¥ê¥¢Í½Äê¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¡×¤¹¤°¡¢JR¡¦»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡ÖºùÌÚÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ·÷Æâ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·
Æþ¾ì¡¦»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡ÊDJÂÎ¸³´Þ¤à¡Ë
¢£²£ÉÍDJ Lab¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²£ÉÍ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¤ª»ÒÍÍ¤äÌ¤·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤Ò¤é¤«¤ì¤¿DJÂÎ¸³¡×¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëAlphaTheta¤Î¸ø¼°DJ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁÏÂ¤À¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°é¤à¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¼Ô¡¦¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½¡¦ÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://alphatheta.com/ja/landing/alphatheta-yokohama-dj-lab/
¢£AlphaTheta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AlphaTheta¤Ï¡ÖOne Through Music - ²»³Ú¤Ç¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢²»¶Áµ¡´ï¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤ÆDJ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯¤ËPioneer DJ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡¢2020Ç¯¤Ë¸½¼ÒÌ¾¤ØÊÑ¹¹¡£¡ÖPioneer DJ¡×¡ÖAlphaTheta¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·ー¥¿¡¢±Ñ: AlphaTheta Corporation¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ
URL¡§https://alphatheta.com/ja/