¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡È¿¼²½¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥óÂÎ¸³¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¥æー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Â¼»³ Âî¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¸¶ ¹±ÏÂ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê³×¿·Åª¤ÊÀ¤³¦¿å½à¤Î¥Ý¥±¥â¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñー¥¯ÂÎ¸³¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥²¥¹¥ÈËþÂÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ý¥±¥â¥óÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¿·ÂÎ¸³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ªー¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëµòÅÀ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡È¿¼²½¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥óÂÎ¸³¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°
¡¡¤³¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤ËºÝ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹²ñÄ¹·óCEO ¥Þー¥¯¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥æー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¼ÒÄ¹Â¼»³Âî¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ÀÐ¸¶¹±ÏÂ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¡²ñÄ¹·óCEO ¥Þー¥¯¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー
¡¡¡ÖÁÛÁüÎÏË¤«¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥óÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò³×¿·Åª¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹çÆ±²ñ¼Ò¥æー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¡¡¼ÒÄ¹ Â¼»³ Âî
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥óÍÍ¤ÎºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤ä¥¹¥Æー¥¸¥·¥çー¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ý¥±¥â¥óÂÎ¸³¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë°ÕµÁ¤¢¤ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈNO LIMIT!¡É¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ¸¶ ¹±ÏÂ¡¡
¡¡¡Ö2021Ç¯¤ËÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤¬»ý¤ÄÂî±Û¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¹½ÁÛÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢NO LIMIT! ¥Ñ¥ìー¥É¤ä¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¥·¥çー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ý¥±¥â¥óÂÎ¸³¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë³§ÍÍ¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È²¾ÁÛÀ¤³¦¤ÎÎ¾Êý¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëË¤«¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡* * *
¡ã¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥³¥à¥¥ã¥¹¥È NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥ì¥¸¥ãー³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÂç¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¿Íµ¤±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥çー¡¢¥²¥¹¥È¤¬»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥·ー¥º¥Ê¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ÈÄ¶´¶Æ°¡¦Ä¶¶½Ê³¡É¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤¬¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡ÈÄ¶¸µµ¤¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
2001Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë³×¿·¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤¬ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×¥¨¥ê¥¢°ìÂÓ¤ò³êÁö¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥³ー¥¹¥¿ー¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¡¢Âç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥é¥¤¥É¡×¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥½¥Ó¤ÎËÜÇ½¤ò²ò¤Êü¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¢¥½¥ÓÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¡¦À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¥Ñー¥¯³«¶È25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡ÈDiscover U!!!¡É¤È¤·¡¢ 25Ç¯Ê¬¤ÎÄ¶»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡ÉÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¥³¥à¥¥ã¥¹¥È NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë³×¿·Åª¤ÇË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥¾ー¥È¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¡¢¥²ー¥à¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥êー¥à¥ïー¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¡¢¿Í¡¹¤òÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«ー¥É¥²ー¥à¡×¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡ÖÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
(C) 2026 Pokemon. (C) 1995-2026¡¡Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.