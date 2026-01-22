¡ÖPROJECT ZIRCON¡×¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÇ¥²ー¥àÀ©ºî³«»Ï¡ª¡ªDiscord¤Ç¥²ー¥àÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¿·ºî¥²ー¥à¤òÁÏ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPROJECT ZIRCON(¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¸¥ë¥³¥ó)¡×¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÇ¤Î¥²ー¥àÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPROJECT ZIRCON¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô2Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤¿¤é¥²ー¥àÀ©ºî¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢2025Ç¯12·î12Æü¤Ë¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬¤Ä¤¤¤Ë2Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡ÖPROJECT ZIRCON¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÇ¤Î´°À®¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¥²ー¥àÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÇÀ©ºî·×²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPROJECT ZIRCON¡×¸ø¼°X¡¦Discord¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ªÂê¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¸ø¼°Discord¤Ç¤ªÂê¤Î²óÅú¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥àÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¡¢¸ø¼°X¤ÈDiscord¤ÇÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¥²ー¥àÀ©ºî¤Ø¤Î¤´¼ÁÌä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¡ÖPROJECT ZIRCON¡×¸øÇ§VTuber ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó(¡ã¼çºÅ¡ä³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Òany style¡ã¶¨»¿¡ä³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´)¤ÎºÇ½ª¿³ºº¹ç³Ê¼Ô¤¬¥ëー¥Í¡¦¥µ¥í¥ï¤µ¤ó¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ëー¥Í¡¦¥µ¥í¥ï¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢¡ÖPROJECT ZIRCON¡×´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPROJECT ZIRCON¡×VTuber¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·ë²ÌÈ¯É½¡ª¥Ç¥Ó¥åー¸¢³ÍÆÀ¼Ô¤Ï¥ëー¥Í¡¦¥µ¥í¥ï¤µ¤ó¤Ë·èÄê¡ª¡ª
¡ã¥ëー¥Í¡¦¥µ¥í¥ï¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÁ¸±¼Ô¥®¥ë¥É¤è¤ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖPROJECT ZIRCON¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤âVTuber¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÖPROJECT ZIRCON¡×¤È¤Ï
KONAMI¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥´ー¥ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥²ー¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤ë»ö¡ª¤½¤Î²áÄø¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ë¤ò¼é¤ì¤ÐIP¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ¤âOK¡ªÃ¯¤Ç¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏºî¤Ë¼«Í³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://zircon.konami.net/
X¡§ https://x.com/Project_Zircon
Discord¡§ https://discord.gg/xPrunjPeNS
