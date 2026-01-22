¡ÚBelkin¡Û¶¯ÎÏ¼§ÎÏ¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤ÈµÛÃå¡ª¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¥¹¥ê¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー Belkin BoostCharge Çö·¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5K
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC´ØÏ¢À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBelkin¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Ù¥ë¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼Belkin¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶¡Ë¤Ï¡¢¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¥¹¥ê¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖBelkin BoostCharge Çö·¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5K¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÈAmazon.co.jp¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Belkin BoostCharge Çö·¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5K
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢5000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ü¤µ¤ï¤º¤«10.6mm¤È¤¤¤¦¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¹¡£ 10N¡ÊÌó1kg¡Ë¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎiPhone¤Ë¤â¥Ô¥¿¥Ã¤ÈµÛÃå¤·¡¢¥«¥á¥é¤ò¼×¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿¥Ûー¥ë¥É´¶¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤äÁàºî¤òË¸¤²¤Þ¤»¤ó¡£µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÈÍÀþ¤Î2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ ºÇÂç15W¤ÎUSB-C¥Ýー¥È¤Ï¡¢iPhone 17 Pro¤ò¤ï¤º¤«44Ê¬¤Ç50%¤Þ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅ¤Ë¤è¤êËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎµëÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ °ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸·¤·¤¤Ç§¾Ú¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢10¹àÌÜ¤Î¹âÅÙ¤Ê°ÂÁ´´ð½à¡ÖSmartProtect¡×¤È¡ð2,500¤ÎÀÜÂ³µ¡´ïÊÝ¾Ú¤òÉÕÂÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤éÎ¹¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÅÅÎÏÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¢ä
Ä¶Çö·¿¡¦¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ ¸ü¤µ10.6mm¡¢½Å¤µ119g¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥ê¥àÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÊÂ¤ß¤ÎÇö¤µ¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤º¡¢¥«ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þー¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
10N¤Î¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¡§ Ìó1000g¤Î²Ù½Å¤ËÂÑ¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÎÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ iPhone¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¡¢Íî²¼¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤È¥Ñ¥¹¥¹¥ëーÂÐ±þ¡§ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ê5W¡Ë¤ÈÍÀþ¡Ê7.5W¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éËÜÂÎ¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ìÅÙ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15W USB-CµÞÂ®½¼ÅÅ¡§ ÍÀþÀÜÂ³»þ¤ÏºÇÂç15W¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÉÕÂ°¤ÎÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿USB-C¥±ー¥Ö¥ë¡Ê¶þ¶Ê¥Æ¥¹¥È3,500²ó¥¯¥ê¥¢¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢iPhone¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥Õ¥ë¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤ò¼×¤é¤Ê¤¤ºÇÅ¬Àß·×¡§ ÇØÌÌ¤ËÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°²è»£±Æ¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê°ÂÁ´À¤È¿®Íê¡§ ÆüËÜ¤ÎPSE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¹Ô»þ¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
10¹àÌÜ¤Î¸·³Ê¤ÊÊÝ¸îµ¡Ç½¡§ ²á½¼ÅÅ¡¢²áÇ®¡¢Ã»ÍíÊÝ¸î¤Ê¤É¡¢BelkinÆÈ¼«¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ïー¥ÉÀß·×¤È¸·³Ê¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¡£ ÂçÀÚ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡§ ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢À½ÉÊËÜÂÎ¤Ë¤Ï85%¤ÎºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â100%¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥êー¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÀ½ÉÊ³µÍ×¢ä
À½ÉÊÌ¾¡§Belkin BoostCharge Çö·¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5K
È¯ÇäÆü¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¿§¡¢¥µ¥ó¥É¿§¡Ë¡§2026Ç¯1·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È¯ÇäÆü¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¿§¡Ë¡§¶áÆüÈ¯Çä
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¿§¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRSR6BVR
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ê¥µ¥ó¥É¿§¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRSSGMG9
·¿ÈÖ¡§BPD010
¥«¥éー¡§ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥µ¥ó¥É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È
²Á³Ê¡§4,590±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡§2Ç¯