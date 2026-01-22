MBK Wellness¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤È¶ÈÌ³Äó·È
¡¡MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¡Ê»ö¶ÈËÜÉôÄ¹ ¾¡ ´´»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖMBK Wellness¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ åöåò ½ç»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄó·È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤È¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¸¦½¤¡¦³Ø½¬»Üºö¤Î¸ú²Ì¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MBK Wellness¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ª¤è¤Ó³Ø½¬ÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤ÎAI¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦½¤¤ä³Ø½¬»Üºö¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤äµ¤¤Å¤¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁ©¡¦ÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢MBK Wellness¤Ï¡¢1986Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë600¼Ò°Ê¾å¡¢30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¡¢¸¦½¤¡¢±ÇÁü¶µºàÅù¤òÄÌ¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2024Ç¯¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½¸¹ç¸¦½¤¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢½¸¹ç¸¦½¤Åù¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤È¤»¤º¡¢¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÃå¼Â¤Ê¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¸¦½¤ÆâÍÆ¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢¹ÔÆ°·×²è¤ÎºöÄê¡¢¼Â¹Ô¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿Æâ¾Ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÖCoachAmit¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£AI¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤Ï»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆâ¾Ê¤ä»×¹Í¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¤ä¶ÈÌ³¤Ç¤Î¼ÂÁ©Á°¸å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»×¹ÍÀ°Íý¡¦Æâ¾Ê¤ä¡¢¥°¥ëー¥×¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÆÈÎÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¤ÏAI¥³ー¥Á¥ó¥°¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÌä¤¤¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤ò¤è¤êµÒ´ÑÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸À¸ì²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¹ÔÆ°·×²è¤ÎÀºÅÙ¤ä¼ÂÁ©¤Ø¤Î¼çÂÎÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤Î¸ú²Ì¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡MBK Wellness¤È¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ï¡¢ËÜÄó·È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨Æ¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãMBK Wellness¡Ö¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ßCoachAmit¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡ä
https://www.cicombrains.com/lxd/coachamit/
¡ã¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¡ÖCoachAmit¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡ä
https://old.coacha.com/services/ai.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£ ³µÍ×
¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥ß¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°(TM)¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È¡ÊÅö»þ¤Ï¥³ー¥Á¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë°ÊÍè¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÌó8³ä¡ÊÇä¾å¹âÈæ¡Ë¤¬¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Á¿Íºà¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥³ー¥Á¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¤Ï¥³ー¥Á¥ó¥°¸¦µæ½ê¤È¤¤¤¦¥ê¥µー¥ÁÀìÌç¤ÎÉô½ð¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥È¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê¥³ー¥Á¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½Ñ¸¦µæ¤äÀ®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¾å³¤¡¢¹á¹Á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°µòÅÀ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¸½ÃÏ´ë¶È¤Ë¤â¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¥³ー¥ÁÍÜÀ®µ¡´Ø¤ÎÁðÊ¬¤±¤Ç¤¢¤ëCoach U¤ò2019Ç¯¤Ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/25337/table/137_1_b5016f59c67113ace001a56a6dfffc71.jpg?v=202601220251 ]
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô ³µÍ×
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¤Ï¡¢1986Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢±Ä¶È¸¦½¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¼Ò²ñ¿Í¶µ°é¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÌó600¼Ò¡¢30Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸¦½¤¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ò¹ñÆâ³°¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤È´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ËÅ¬¤·¤¿´ë¶È¤Î¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¡¢½¸¹ç¸¦½¤¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¡¦±ÇÁü¶µºà¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Åù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/25337/table/137_2_8d77a95d815f946ae7d60e3d74998119.jpg?v=202601220251 ]