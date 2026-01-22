¿´¤Û¤É¤±¤ë´Å¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¡¥·¥ç¥³¥é¤Î·Ý½Ñ¤È´»µÌ¤ÎË§¹á¤¬¶Á¤¹ç¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ö¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡×¤òÄó¶¡
¡¡µþºå¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¡ÖTHE THOUSAND KYOTO(¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ)¡×(µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í:Ý¯°æ ÈþÏÂ)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÃã²ñ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー¡ÖTEA AND BAR(¥Æ¥£ー¥¢¥ó¥É¥Ðー)¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ö¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥å
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/valentine-parfait-2026.html
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È´»µÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Èþ¤·¤¯¶Á¤¹ç¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¡£¹á¤Ð¤·¤¤¤¯¤ë¤ßÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤È¸ý¤É¤±³ê¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥êー¥à¡¢¤½¤·¤Æ´»µÌ¥¸¥å¥ì¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥·¥ç¥³¥é¤ÎÇ»¸ü¤Ê½Å¸ü´¶¤ÎÃæ¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉ÷Ì£¤òÌû¤·¤à±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥Éー¥à¤È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥ó¥°¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈºÙ¹©¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÇÛ¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÇºà¤ÎÁØ¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇË§½æ¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È²á¤´¤¹¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ëÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡×¡¡³µÍ×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û 2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î28Æü(ÅÚ)
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡Û 2³¬ ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー¡ÖTEA AND BAR¡×
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û 11:30～21:00 (L.O.)
¡ÚÎÁ¶â¡Û Ã±ÉÊ¡§2,200±ß¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¡§3,000±ß
¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¤Î¤ß»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Á°Æü¤Î14:00¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¤È¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û TEL 075-351-0700 (¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00～19:00)
¡¡¥«¥Õ¥§&¥Ðー¡ÖTEA AND BAR¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Æ¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥«¥«¥ª¤Î´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼è¤êÃÖ¤¤Î¤´´õË¾¤äºß¸Ë¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ075-351-0700 (10:00～19:00)¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤ÆÇÛÁ÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²¼µÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¡¡¾ÜºÙ¡Û
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Û
https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/nuts.html
¥·¥ç¥³¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡8¸ÄÆþ¤ê 2,800±ß
¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ç¥³¥é 150g¡¦2,400±ß¡¢250g¡¦3,500±ß ¢¨150g´Ì¥¤¥áー¥¸
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¿©ºà¤Î»ºÃÏÅù¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
TEA AND BAR Å¹Æâ
¢£¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー¡ÖTEA AND BAR(¥Æ¥£ー ¥¢¥ó¥É ¥Ðー)¡× (2³¬)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 10:00～23:00(¥Õー¥ÉL.O.22:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯L.O.22:30)
¡ÚÀÊ¿ô¡Û 58 ÀÊ
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û 075-351-0700(¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00～19:00)
¡ÚURL¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/
¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ ³°´Ñ
¢£THE THOUSAND KYOTO(¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ)
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ¢©600-8216µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅì±ö¾®Ï©Ä®570ÈÖ
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û JRµþÅÔ±Ø¤è¤êÅì¤ØÅÌÊâÌó2Ê¬
¡Ú³¬¿ô¡Û ÃÏ²¼1³¬～ÃÏ¾å9³¬(µÒ¼¼¡§3³¬～9³¬/ 222¼¼)
¡ÚURL¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/