¡Ú¥·¥êー¥ºÎß·×210ËüÉôÆÍÇË¡ª¡ÛµÜÅçÌ¤Æà¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡ÙÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤5ºþ·èÄê¡ª33ËüÉôÆÍÇË¤Ç¤¹¡ª
2024Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥·¥êー¥º¤Î´°·ëºî¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤¬12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤È¯Çä¤«¤é°ì¤«·îÈ¾¤Ç33ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¥·¥êー¥º¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¤Ä¤¤¤Ë210ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤«¤é¤Ï¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏµþÅÔ¡£¼¢²ì¸©Î©Á·½ê¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢À²¤ì¤ÆµþÂçÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿À®À¥¤È¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤é¤¬¡¢ÀéÇ¯¤ÎÅÔ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬Àè·î¡¢È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÀéÇ¯¤ÎÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬À®À¥¤¢¤«¤ê»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÃæ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¼¥¼¥«¥é¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÄÆëÀ÷¤ÎÅçºê¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÀ®À¥¤«¤éÆÍÁ³Â®Ã£¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä!?¡¡Á´£¶ÊÓ¡¢ºÇ¹â¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËË¬¤ì¤ëÂçÃÄ±ß¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¤±¤ó¶ÌÀ®À¥¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿È¯ÇäÃæ¡ª
¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¶¤·¤¤ï¤é¤·¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡ÙÈâ³¨¤Î¤±¤ó¶Ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®À¥¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡ÖÀ®À¥¤¢¤«¤ê¥·¥êー¥º¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÀ®À¥¤¢¤«¤ê¡¦¤±¤ó¶Ì¡Ë
¡ÚJAN¡Û4939332011698
¡ÚËÜÂÎ²Á³Ê¡Û1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª :
https://shincho-shop.jp/products/bu0004000
¢£Á·½ê±ØÁ°¤Ë¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¿·Ä¬¼Ò¤Ï1/19¡Ê·î¡Ë¡¢ÂçÄÅ»Ô¤Ë¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡ÊµÜÅçÌ¤ÆàÃø¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ò´óÂ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á·½ê±ØÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¶á¤¯¤ò¤ªÄÌ¤ê¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C)ÂçÄÅ»Ô¹Êó²Ý
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§µÜÅçÌ¤Æà¡Ê¤ß¤ä¤¸¤Þ¡¦¤ß¤Ê¡Ë
1983Ç¯ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ôºß½»¡£µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£2021Ç¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¾ÉðÂçÄÅÅ¹¡×¤Ç¡Ö½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ¡×Âç¾Þ¡¢ÆÉ¼Ô¾Þ¡¢Í§¶á¾Þ¤ò¥È¥ê¥×¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢2023Ç¯¤ËÆ±ºî¤ò´Þ¤à¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£2024Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡¢ÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¡¢Â³ÊÔ¡ØÀ®À¥¤Ï¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡Ù¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô200ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤Û¤«¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Øº§³è¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡Ù¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ªÊ¿°ÂÉô¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡ÛµÜÅçÌ¤Æà
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î1Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡Û»ÍÏ»È½
¡ÚÄê²Á¡Û1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-10-354953-6
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/354953/
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/