¥íー¥é¥ó¥É ¥Ç¥£ー.¥¸ー.¤ÎDTF¥×¥ê¥ó¥¿ーTY-300¤¬ºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤ÎBLI 2026 Pick Award¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥íー¥é¥ó¥É ¥Ç¥£ー.¥¸ー.³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åö¼ÒDTF¡ÊDirect To Film¡ËÅ¾¼Ì¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖTY-300¡×¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡´ï¤ÎÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¤Ç¹â¤¤¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦Åª¤ÊÆÈÎ©Ä´ººµ¡´Ø ¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤Î¡ÖBLI Pick Award 2026¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡DTFÅ¾¼Ì¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼êË¡¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤¬À½ºî¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÌÊ¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢ÌÊ¥Ý¥ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢¥ì¥¤¥è¥ó¤Ê¤ÉÂÐ±þÁÇºà¤âÉý¹¤¯¡¢Ç»¡¦Ã¸¤¤¤º¤ì¤Î¿§¤ÎÉÛÃÏ¤Ë¤âÅ¾¼Ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¬ー¥á¥ó¥ÈÁõ¾þ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TY-300¤Ï¡¢º£Ç¯2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Åö¼ÒDTFÅ¾¼Ì¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢²è¼Á¤«¤é¿§¤ÎºÆ¸½À¡¢ÂÑµ×À¡¢À¸»ºÀ¡¢ÁàºîÀ¤Þ¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤«¤Ä¸·Àµ¤ÊÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢TY-300¤Ï¡¢1¤ª¤è¤Ó2¥Ø¥Ã¥ÉÅëºÜ¤Î60～80 cmÉýÂÐ±þ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖOutstanding Direct-to-Film Printer¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTY-300¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ë¶Ë¤á¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤ÎEMEA¡¿APAC¥ê¥µー¥Á&¥é¥Ü¥µー¥Ó¥¹ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëDavid Sweetnam»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î²è¼Á¤Ï¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Çò¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢CMYK¤ÎDTF¥×¥ê¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¿§°è¤òÃ£À®¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢Ç»¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëDTF»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëTY-300¤ÎÍ¥¤ì¤¿¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÇò¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¾å¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥«¥éー¤ÎºÆ¸½À¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Delta E00 6.0¤òÄ¶¤¨¤¿¿§¤¬1¿§¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¹â¤¤¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¡£Ç»ÅÙ¤Î¹â¤¤Çò¥¤¥ó¥¯¤Î²¼ÃÏ°õºþ¤Ë¤è¤ê¡¢¹õ¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¾å¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤òÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀöÂõ·øÏ´ÅÙ¤âTY-300¤ÎºÝÎ©¤Ä¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£20²ó¤Î¥¿¥ó¥Ö¥ë´¥Áç¡ÊÀöÂõÊª¤ò¥É¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²¹É÷¤òÅö¤Æ¤Æ´¥¤«¤¹ÊýË¡¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤ä¥Ù¥¿ÉôÊ¬¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊø¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¿§¤ÎÊÑ²½¤âºÇ¾®¸Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿½ÌÂÑÀ¤ÎÄã²¼¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸µ¤ÎÌÀÎÆ¤µ¤È³°´Ñ¤ò°Ý»ý¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÉÊ¼Á¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¬ー¥á¥ó¥ÈÁõ¾þÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëTY-300¤Î¿®ÍêÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¿ä¾©¤ÎÀ¸»º¥âー¥É¤Ç10.90Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¿»þ¡¢Â®ÅÙÍ¥Àè¥âー¥É¤Ç¤Ï17.48Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¿»þ¤Î¹â¤¤À¸»ºÀ¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¥¤¥ó¥¯¤Î¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡Ç½¤ä¥Î¥º¥ëµÍ¤Þ¤ê²ò¾Ãµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³°õºþ»þ¤Î°ÂÄêÀ¡¢À½ÉÊ¤ËÉ¸½àÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¤Î½ÐÎÏÍÑRIP¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢VersaWorks¡Ê¥Ðー¥µ¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥«¥éーºÇÅ¬²½¤È¹âÅÙ¤Ê¥«¥éー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Roland DG Connect¡Ê¥íー¥é¥ó¥É ¥Ç¥£ー.¥¸ー.¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë°õºþ¶ÈÌ³¤Î²Ä»ë²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥»ー¥ë¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤ÎÆóÂ¼ Î¶¸ã¤Ï¡Ö¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤ÎPick Awards 2026¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢TY-300¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤ÈÍ¥°ÌÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¬ー¥á¥ó¥ÈÁõ¾þ»Ô¾ì¤Î¿Ê²½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÏÂ¤À¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤Î³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯1·î22Æü～24Æü¤ËÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖImpressions Expo Long Beach¡×¤ÎÅö¼Ò¥Öー¥¹¡Ê¥Öー¥¹No.581¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TY-300¤ÎÅ¸¼¨¡¦¼Â±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨TY-300¤ÎÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.rolanddg.co.jp/products/printers/ty-300-direct-to-film-printer)
¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¡¢É¾²Á¥Çー¥¿¡¢¤ª¤è¤Ó¹ÈÏ¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÊÐ¤ê¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¥¢¥ïー¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶È³¦¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¥ê¥½ー¥¹¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÃÎ¼±¤ò¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¡¢Æü¡¹¤Î±Ä¶È»Ù±ç¡¢Âî±Û¤·¤¿¶ÈÌ³±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÉ¸¤Î²þÁ±¤È¼ý±×¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ¡¦¥¤¥áー¥¸¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥áー¥«ー¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÎÊÑ³×¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ÈÄ´ººÊýË¡¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥é¥ó¥É ¥Ç¥£ー.¥¸ー.³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥íー¥é¥ó¥É ¥Ç¥£ー.¥¸ー.³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÁÏÂ¤¡Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢Ã¯¤â¤¬¼ê·Ú¤ËÉ½¸½¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¹¹ð¡¦´ÇÈÄ¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Áõ¾þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤ä¡¢¾¯ÎÌÂ¿ÉÊ¼ï¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡¢3D¤â¤Î¤Å¤¯¤êÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÃæ¾®À½Â¤¶È¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
■報道関係の方のお問い合わせ先
¢©431-2103¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¿·ÅÔÅÄ1-1-2
¥íー¥é¥ó¥É ¥Ç¥£ー.¥¸ー.³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈËÜÉô ÁíÌ³Éô ESG¡õ¹ÊóIR¥æ¥Ë¥Ã¥È
TEL¡§053-484-1200
E-mail¡§rdg-pr@rolanddg.co.jp
■お客様のお問い合わせ先
¢©431-2103¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¿·ÅÔÅÄ1-1-2
¥íー¥é¥ó¥É ¥Ç¥£ー.¥¸ー.³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー
TEL¡§0120-808-232
E-mail¡§rdg-info@rolanddg.co.jp