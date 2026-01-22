¡Úº£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û´Ú¹ñÈ¯¡¦¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥ÔーÈ¯ÁÛ¤Î¥¹¥«¥ë¥×¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAROMATICA¡×LINE¥®¥Õ¥È¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£É£Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ìî¾±¸ã¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄÍªµ¯¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAROMATICA¡Ê¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ë¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»ー¥ë¤ò¡¢LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëLINE¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢AROMATICA¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¡£
ËÜ³Ê¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¶Ë¾å¤Î¥¹¥«¥ë¥×¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¡£
¡ÖÂ£¤ë¿Í¤â¡¢¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤â´ò¤·¤¤¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡×¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
Special Price Sale³µÍ×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤Þ¤Ç
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§ LINE¥®¥Õ¥ÈÆâ¡ÖAROMATICA¡×¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡¡
LINE¡§https://mall.line.me/ch/shop/839143
¥Ö¥é¥¦¥¶¡§https://mall.line.me/sb/aromatica
¡¦¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
https://mall.line.me/ch/shop/839143/sale/2270
¡Ê¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÃíÌÜ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à
1. ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥¥Ã¥È
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://mall.line.me/sb/aromatica/8318657
AROMATICA¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥È¥é¥Ù¥ë&¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥Ã¥È¡£ ¥íー¥º¥Þ¥êー(¢¨1)¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬Æ¬Èé¤ò·ò¤ä¤«¤ËÆ³¤¯ ¥·¥ã¥ó¥×ー&¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤È ¥é¥Ù¥ó¥Àー¡õ¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Î¹á¤ê¤Ç¿¼¤¤°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤ë ¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¢¥Ü¥Ç¥£¥íー¥·¥ç¥ó¤Î4ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤¿¤Ã¤×¤ê»î¤»¤ë¥µ¥¤¥º(³Æ100ml)¤Ç ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ä¡¢Ç¯ÎðÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥®¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦Î¹¹ÔÍÑ¤Î¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
¡¦AROMATICA¤Î¾¦ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ»î¤¹Êý
¡¦¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬(¢¨2)¤ÇÁ´¿È¥±¥¢¤·¤¿¤¤Êý
¡¦Ç¯ÎðÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥®¥Õ¥È¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
2. ¥íー¥º¥Þ¥êー¥½¥ë¥È¥¹¥«¥ë¥×¥¹¥¯¥é¥Ö¥·¥ã¥ó¥×ー
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://mall.line.me/sb/aromatica/8154843
¥¢¥ó¥Ç¥¹¸Ð¤ÎÅ·Á³±ö(¢¨3)¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥½¥ë¥È¥·¥ã¥ó¥×ー¡£¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¤·¤¿Å·Á³±ö¤Î¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬Æ¬Èé¤ËÌ©Ãå¡£»ç³°Àþ¤ä´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¤Á¤ÊÆ¬Èé¤òË¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤ÇÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥íー¥º¥Þ¥êー¤ÎÁÖ²÷¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¸¥ë(¢¨4)¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î(¢¨5)¡¢¾¾¤ÎÍÕ(¢¨6)¤ÎÃê½ÐÀ®Ê¬¤¬·ò¤ä¤«¤ÊÆ¬Èé¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤â¡¢¤³¤ì£±¤Ä¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¿¥¤¥à¤Ë¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦Æ¬Èé¤Î½¤¤¡¦±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý
¡¦Èé»é¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤¯È±¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
¡¦ËÜ³ÊÅª¤ÊÆ¬Èé¥±¥¢¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
¡¦Æü¾ïÅª¤ËË¹»Ò¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÊý
3. ¥ê¥×¥ì¥Ë¥Ã¥·¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó&¥Ù¥Á¥Ðー
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://mall.line.me/sb/aromatica/8165134
¥Ø¥¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡¦¥Ø¥¢¥Ñ¥Õ¥åー¥à¤ò1ËÜ¤Ë¤È¤¸¹þ¤á¤¿3-in-1¥Ø¥¢¥±¥¢¥ß¥¹¥È¡£ÈþÍÆ±Õ¤È¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤¬8:2¤ÎÈæÎ¨¤ÇÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿ÆóÁØ¼°¥ß¥¹¥È¤Ç½¸ÃæÊÝ¼¾¥±¥¢¡£ ¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é»È¤¦¤³¤È¤Ç È±¤ÎÍí¤Þ¤ê¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤ ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£ ²¹¤â¤ê¤È½À¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤ò»ý¤Ä ¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤¬ È±Á´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢ ÆüÃæ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦È±¤ÎÌÓ¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¤
¡¦ÀÅÅÅµ¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤
¡¦»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤
¡¦¿©»ö¸å¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤
¢¨1¥íー¥º¥Þ¥êーÍÕÌý¡¢¥íー¥º¥Þ¥êーÍÕ¥¨¥¥¹(¤É¤Á¤é¤âÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)¡¡¢¨2ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ¡¡¢¨3³¤±ö(¸¦ËáºÞ)¡¡¢¨4¥á¥Ü¥¦¥ÍÕ¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)¡¡¢¨5¥Ï¥Ê¥Ï¥Ã¥«ÍÕ¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)¡¡¢¨6¥¢¥«¥Þ¥ÄÍÕ¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)
¢£AROMATICA¡Ê¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AROMATICA¡Ê¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò³Î¤«¤Ê·ë²Ì¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡¢¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥ÔーÈ¯ÁÛ¤Î¥¹¥«¥ë¥×¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ëÊÑ²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¸¶ÎÁÁªÄê¤«¤é½èÊýÀß·×¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃúÇ«¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ÎÀ®Ê¬¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ©ÌÀ¤ËÅÁ¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë´ð½à¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡£
¤½¤ì¤¬¡¢AROMATICA¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
Nature Crafted. Results Proven.
¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò¡¢·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£
AROMATICA¤Ï¡¢¥¹¥«¥ë¥×¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î
¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLINE¥®¥Õ¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLINE¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖLINE¡×¤Î¥Èー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ§¤À¤Á¤È¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢LINE¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤»þ¤äµ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×¥æー¥¶ー¿ô¤Ï3,500Ëü¿Í(¢¨)¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨) 2024Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¡ÖLINE¥®¥Õ¥È¡×¤òÂ£¤Ã¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥æ¥Ëー¥¯¥æー¥¶ー¿ô(LINE¥®¥Õ¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê½ÐÅµ)https://linegift.line.me/
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ä¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î²·ÅùÍÍ¡¹¤ÊÈÎÏ©¤Ç´Ú¹ñ¥³¥¹¥á/K-Beauty¤òÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄ Íªµ¯¡Ê¤¤¤¤¤À ¤æ¤¦¤¡Ë
¡¦½»½ê¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-7-3 µþ¶¶»°É©¥Ó¥ë 7F
¡¦ÀßÎ©¡§2009Ç¯6·î1Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
¡¦½¾¶È°÷¡§40Ì¾¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SKINFOOD²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊSKINFOODÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢
fillimilli¡¢CARE PLUS²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡Êfillimilli¡¢CARE PLUSÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢hince²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊÆüËÜÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢AROMATICA²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊAROMATICAÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢klairs²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊklairsÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢BRAYE²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊBRAYEÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢PINKWONDER²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊPINKWONDERÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë
IK¥°¥ëー¥×¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á ¹Êó»öÌ³¶É
MAIL¡§ koho@foodcosme.jp
¡ã¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤»Áë¸ý¡ä
TEL : 0800-080-2102
MAIL¡§info@foodcosme.jp