³ô¼°²ñ¼ÒTVQ¶å½£ÊüÁ÷¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àõ¸«¾¼É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥ìQ¡×¡Ë¤Ï¡¢1991Ç¯4·î1Æü¤Î³«¶É°ÊÍè¡¢Ê¡²¬¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤Ë³«¶É35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î°ìÇ¯´Ö¤ò¡Ö35¼þÇ¯µÇ°´ü´Ö¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¤·¤¿µÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£35¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¡¢JRÇîÂ¿±ØÁ°¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥ìQ³«¶É35¼þÇ¯¡ß¶å½£¿·´´ÀþÁ´Àþ³«¶È15¼þÇ¯¡ßJRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£³«¶È15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ìQ¡¢JR¶å½£¡¢JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£3¼Ò¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇîÂ¿GOGOGO¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÂ¿¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¡²¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¡Ø¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡Ø¥Ö¥ëー¥ê¥Ðー¤ÎË¾¤à¤È¤³¤í¤À¡ª¡Ù¡Ø¤°¤Ã¡ª¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ìQ¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¡¢±Ä¶È±¿Å¾¤ò½ª¤¨¤¿¶å½£¿·´´Àþ800·Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤á¡×1¹æ¼Ö¤¬¡¢½¤Á¶¡¦ºÆÅÉÁõ¡¢·§ËÜ¤«¤éÇîÂ¿¤Þ¤Ç¡È´¶¼Õ¤ÎÎ¹¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢JRÇîÂ¿±ØÁ°¹¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´
¢£35Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£º£¡¢ºÇ¤âµ±¤¯ºÍÇ½¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¾ðÇ®¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÂÎ¸³¡ª
³«¶É35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ìQ»Ë¾åºÇ¤â¹ë²Ú¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡¦¥·¥êー¥º¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡ª
35Ç¯´Ö¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾Ìç¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ä¡¢º£ºÇ¤âµ±¤¤òÊü¤Ä¼ã¼ê¡¦¼ÂÎÏÇÉ¤ÎºÍÇ½¤ò½¸·ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú³¦¤Î»êÊõ¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°¼î¶Ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥£ー¥ó¤ÎÅÁÅý¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¿¼±ó¤Ê¶Á¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¤ÎÌ¾ºî¥ª¥Ú¥é¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿·À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¾ðÇ®--¡£¥Æ¥ìQ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¾¼ê¤¿¤Á¤Î¶¦±é¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê35¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ë
¡¡2026.05.23¡ÊÅÚ¡ËHIMARI¡ßµÈÅÄ¶³»Ò DUO¥³¥ó¥µー¥È
¡¡2026.06.19¡Ê¶â¡Ë¥É¥ì¥¹¥Ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ with µµ°æÀ»Ìð
¡¡2026.06.22¡Ê·î¡Ë¥Ï¥ó¥¬¥êー¹ñÎ©²Î·à¾ì ¥ª¥Ú¥é¡ÖËâÅ«¡×
¡¡2026.09.23¡Ê¿å¡Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¡¦¥«¥á¥éー¥¿¼¼Æâ¥ªー¥±¥¹¥È¥é with µµ°æÀ»Ìð
¡¡2026.10.13¡Ê²Ð¡Ë¥ô¥§¥ë¥Ó¥¨½Ëº×¼¼Æâ´É¸¹³ÚÃÄ with Æ£ÅÄ¿¿±û
¡¡2026.12.01¡Ê²Ð¡ËALICE THE MUSICAL
¡¡2027.02.27¡ÊÅÚ¡ËNDR¥¨¥ë¥×¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ with ³ÑÌîÈ»ÅÍ
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
35¼þÇ¯µÇ°´ü´ÖÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊµÇ°»ö¶È¤äÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Æ¥ìQ¤Î¡Ö¡Ü£±¡×¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥â¥ËÂÀ¡×¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤Ë¤¿¡×¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹
£².É½µ¤ÎÊÑ¹¹
£³.ºÙ¤«¤Ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÀßÄê
ÈÖÁÈ¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Æ¥ìQ¤Î¹ÊóÃ´Åö¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤â¤Ë¤â¤Ë¡ª¤â¤Ë¤¿¤Î¥ª¥â¥Æ¥¦¥é¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡Ê´ðËÜ¾ðÊó¡Ë
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Æ¥ìQ¤Ë½»¤ßÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¹¤®¤Æ¿Í´Ö¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ìQ¤Î´ÇÈÄ¸¤¤È¤·¤Æ¿Í´Ö³¦¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÁÒ¸Ë¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£35¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡Ö¹ÊóÃ´Åö¡×¤ËÈ´Å§¡£»³¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£Çº¤ß¤ä³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËèÆü´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡ª
¢£35¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯¤Ë¡Ö¡È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡É¤Î¥«¥¿¥Á¤òÄÉµá¤· Ê¡²¬¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¡¢35¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë²þ¤á¤Æ¼ÒÆâ³°¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¡×¤ò¼þÇ¯¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¸½ºß¤Î¡Ö¥Æ¥ìQ¡×¥í¥´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢35¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤ò¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¡¢µÇ°´ü´Ö¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯µÇ°¥í¥´
¢£35¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î´ðËÜÊý¿Ë
¥Æ¥ìQ¤Ï¡¢35¼þÇ¯µÇ°´ü´Ö¤òÃ±¤Ê¤ë½Ë²ì¤ÎÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯¤ËÀë¸À¤·¤¿¿·ÍýÇ°¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ë¡ÖÊÑ³×¤È¼Â¹Ô¤ÎÇ¯¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¡È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¡¢À¸³è¼Ô¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ìQ¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£35¼þÇ¯¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ê¡²¬¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¡Ü£±¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ô¥¡¥ê¥åー¤òÄÉµá¤·¡¢¥Æ¥ìQ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê´ü´Ö¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¤Î³§ÍÍ¤Ø¡§35Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌóÂ«
1991Ç¯¤Î³«¶É°ÊÍè¡¢¥Æ¥ìQ¤¬ÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÊ¡²¬¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£³«¶É30¼þÇ¯»þ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¡ª¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤é5Ç¯¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¤Ï¡¢¤½¤Î´¶¼Õ¤ò¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ç¼¨¤¹°ìÇ¯¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ìQ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î»þÂå¤â³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTVQ¶å½£ÊüÁ÷ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTVQ¶å½£ÊüÁ÷
½êºßÃÏ¡§ ¢©812-8570 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è½»µÈ2-3-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Àõ¸«¾¼É§
³«¶ÉÆü¡§ 1991Ç¯4·î1Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tvq.co.jp/