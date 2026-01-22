¡Ú2/03³«ºÅ¡Û¡ÖºÇ¸å¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡¼¡¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª 100¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é¡íËÜÅö¤ÎÅ¬¿¦¡í¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡Ö¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡×¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÚÌµÎÁ¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¼¡¤³¤½¤ÏÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¯Â³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡£¤½¤¦¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤«¤é¤Ç¤â¡¢²æËý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»Å»öÁª¤Ó¤Î¥â¥Î¥µ¥·¡×¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖµëÎÁ¡×¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÆ´¤ì¡×¤À¤±¤Ç»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¾ò·ïÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¡Ö¤À¤±¡×¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¿´¤È¿¦¾ì´Ä¶¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òµ¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡£ ¤É¤ó¤Ê¤Ë¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¬¥¹·ç¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¾ò·ï¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡¦¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î03Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢Éé¤Î¥ëー¥×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Ä¹¤¯Æ¯¤±¤ëÅ¬¿¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤µ½Ò¼°¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¤¬ÆÈ¼«¤ÇºîÀ®¤·¤¿100¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÀìÍÑ¤Î²ÁÃÍ´ÑÊ¬ÀÏWeb¥Äー¥ë¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Îºî¶È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜÅö¤ÎÀµÂÎ¡×¤ä¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¡×¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¯¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¡¤³¤½ºÇ¸å¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ ¤½¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤±¤ë¾ì½ê¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°URL¤ò¼õ¤±¼è¤ë :
https://form.run/@cjcAR
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ ～¤Ê¤¼¡¢¾ò·ï¤ÇÁª¤ó¤À»Å»ö¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©～
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢ÍýÏÀ¤äÀº¿ÀÏÀ¤Ï°ìÀÚÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡ÊÉÔÅ¬¹ç¡Ë¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Î¥¿¦ÍýÍ³¤Î40%°Ê¾å¤Ï¡ÖÅ¬À¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¿¦¾ì´Ä¶¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤ÇÅ¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ÂÄê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤ÏÄ©Àï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö°ì¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤¹¤ëÊý¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
- ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡§ ¤Ê¤¼¿Í¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤ÎÀµÂÎ
- ¼ÂÁ©¥ïー¥¯¡§ 100¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤éÁª¤Ö¤À¤±¡ª¡Ö²ÁÃÍ´ÑÊ¬ÀÏ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
- ¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡§ Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤É¤¦»Å»öÁª¤Ó¤Ë³è¤«¤¹¡©ÆÃÊÌÁêÃÌ²ñ¤ÎÀâÌÀ
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö3¤Ä¤Î°Â¿´¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÁêÃÌ²ñ¡×¤ä¡Ö¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© KBC¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Â¿´´¶¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¿´£±.¥é¥¸¥ª´¶³Ð¤Ç»²²ÃOK
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢YouTube LIVE¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª´¶³Ð¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¼¤Ò¤´¼«Âð¤Ê¤É¤´ÅÔ¹ç¤Î¤¢¤¦´Ä¶¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼ª¤À¤±·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
°Â¿´£².¼ÁÌä¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇOK
¹ÖµÁÃæ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ÇÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤ÎÊý¤Î¼ÁÌä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
°Â¿´£³.¥¢¥×¥ê´¶³Ð¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÖÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥ïー¥¯ÂÎ¸³
¡Ö¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æñ¤·¤¤Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¿ÇÃÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥ー¥ïー¥É¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Î´Ê°×¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°URL¤ò¼õ¤±¼è¤ë :
https://form.run/@cjcAR
ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
²¬Â¼ Íº°ìÏº¡Ê¤ª¤«¤à¤é¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¿·½É¹»¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·ó¥µー¥Ó¥¹´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¡Ë
Ìµ¸ÍÀÒ¡¦ÉÏº¤¡¦ADHD¤ÎµÕ¶¤òÃÎ¤ë¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£¡ÖÄË¤ß¡×¤ò¡Ö´õË¾¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÈ¼Áö¼Ô¡£
¸ÍÀÒ¤¬¤Ê¤¯ÉÏ¤·¤¤ÍÄ¾¯´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£°û¿©¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾¦¼Ò¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç±Ä¶È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð¸³¸å¡¢Ê¡»ã¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£
¼«¿È¤âADHDÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÅ¥½¤¯¤â²¹¤«¤¤»Ù±ç¡×¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¼ê½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤Ç¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤«¤é¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¤Ë»²²è¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÏÂó¤±¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»²²Ã¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÛÆÃÊÌ¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Î¡ÖÍ¥ÀèÍ½ÌóÏÈ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ö¥ïー¥¯¤ÇÁª¤ó¤À²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡× ¡Ö»ä¤Î·ÐÎò¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¯Â³¤¯»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸åÆü¹Ô¤ï¤ì¤ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÆÃÊÌ¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ÎÍ¥ÀèÍ½ÌóÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁêÃÌÆü»þ¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»ëÄ°¤À¤±¡×¤Ç¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÁªÂò¤»¤º¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ïー¥¯·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤ß¤¬³è¤¤ë¡ÖÅ¬¿¦¡×¤ÎÊý¸þÀ¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ÁêÃÌÏÈ¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÏÈ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¤·¹þ¤ß¤ÈÆ±»þ¤ËÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Æü»þ¡§ 2026Ç¯02·î03Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00～19:00
¾ì½ê¡§YouTube LIVE¡ÊÍ×¿½¤·¹þ¤ß¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¼çºÅ¡§ ¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.run/@cjcAR
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÎÎ®¤ì
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Æ°ÊÖ¿®¥áー¥ë¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎURL¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ÊÃ±¤Ê¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤ËÆþÎÏ
- Á÷¿®¸å¡¢¼«Æ°ÊÖ¿®¥áー¥ë¤Ç»ëÄ°URL¤ò¼õ¤±¼è¤ê
- URL¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»ëÄ°¡ª
ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°URL¤ò¼õ¤±¼è¤ë :
https://form.run/@cjcAR
ÊäÂ
¢¨¤´Äó¶¡¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥Õ¥©ー¥àÆþÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¼«Æ°ÊÖ¿®¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¥áー¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÌÂÏÇ¥áー¥ë¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»²èÌÌ¤ËµºÜ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¤Ê¤É¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥áー¥ë¡Êservice@kizuki.or.jp¡Ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë
¡ÖÅ¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥À¥á¤À¤«¤é¤À¡× ¤½¤¦»×¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¡Ö¿ÇÃÇ·ë²Ì¡×¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ºÇÃ»¤Ç¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥º¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡³Æ¼ï»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥¥º¥¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Öº¤Æñ¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¸þ¤±¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯7·î13Æü
ÂåÉ½¡§°ÂÅÄÍ´Êå¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥º¥¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)
¡û¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¡Ê½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¡Ë
½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ö¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò±¿±Ä¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¿¤á¤ËÂà¿¦¤·¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼À´µ¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë½¢Ï«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿½¢¿¦¡×¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki-corp.com/kbc/
¡û¥¥º¥¶¦°é½Î¡Ê³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡Ë
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø¤ÓÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿³Ø½¬½Î¡£ÉÔÅÐ¹»¤äÃæÂà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÉÔ°Â¡¢ÂÎÄ´¤Î¿´ÇÛ¡¢³Ø½¬¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ê¤É¡¢¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÏÁ´¹ñÂÐ±þ¡£
¥¥º¥¶¦°é½Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki.or.jp/
¡û¥¥º¥²È³Ø¡Ê³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡Ë
¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¥¥º¥²È³Ø¡×¤ò±¿±Ä¡£ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä³°½ÐÆ±¹Ô¤â´Þ¤á¤¿»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¥¥º¥²È³Ø¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo-yagaku.jp/
¡û¸øÌ±Ï¢·È»ö¶È
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
¡ûÉÔÅÐ¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Îweb¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÉÔÅÐ¹»¤«¤é¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿³Î¤«¤Ê¾ðÊó¡×¤Ç¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ ¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://futoko-online.jp/
¡û¿Æ¥³¥ß¥å¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
¡ÖÉÔÅÐ¹»¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¿ÆÆ±»Î¤Ç¡¢Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»¨ÃÌ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼±¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö±é²ñ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¥³¥ß¥å¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/
º£¸å¤â¥¥º¥¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÍÍê¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¦»Ù±ç·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸µÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀÑ¶ËÅªÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿Êý¡¹¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£