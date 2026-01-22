¡Ú1/29¡ÊÌÚ¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¸¦½¤¤ò¡É¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë―¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×Àß·×¤ÈAI¥³ー¥Á¥ó¥°³èÍÑË¡¡×ÅÐÃÅ
¤³¤ÎÅÙ¡¢1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËMBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¸¦½¤¤ò¡É¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë―¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×Àß·×¤ÈAI¥³ー¥Á¥ó¥°³èÍÑË¡¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò¼Ò°÷¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡Ö¸¦½¤¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¸¦½¤¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»ö¡¦¿Íºà³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¹¡£¸¦½¤¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»î¹Ô¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÈÄêÃå¥Õ¥§ー¥º¡É¤ÎÀß·×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼õ¹Ö¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÆâ¾Ê¤ä¼ÂÁ©¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¸°¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂÁ©¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¤Î¾®À¾ ¸ùÆó»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢AI¿ä¿Ê¥°¥ëー¥× »³ÅÄ ÏÂ¼ù¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢AI¥³ー¥Á¥ó¥°¤¬³Ø½¬¸å¤ÎÆâ¾Ê¤ò¤¤¤«¤Ë»Ù±ç¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ä°Õ¼±¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤à¤Î¤«¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥·ー¥ó¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸¦½¤¡¦¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëAI¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÖCoachAmit¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸¦½¤¸å¥Õ¥©¥íー¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡ÖCicom-LXD¡Ø¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¡Ù¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ßCoachAmit¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
- ¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤Ï
- AI¥³ー¥Á¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoachAmit¡×¤Î¤´¾Ò²ð
- ÂÐÃÌ¡ÖCicom-LXD¡Ø¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¡Ù¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ßCoachAmit¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¸¦½¤¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Î¥«¥¿¥Á
³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/132_1_3c5fc1b723c55aa9000abd92cdc53d69.jpg?v=202601220551 ]
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.cicombrains.com/event/2026-01-29.html
¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¤Î¥»¥ß¥Êー¥Úー¥¸¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥ß¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°(TM)¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È¡ÊÅö»þ¤Ï¥³ー¥Á¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë°ÊÍè¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÌó8³ä¡ÊÇä¾å¹âÈæ¡Ë¤¬¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Á¿Íºà¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥³ー¥Á¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤Ë¤Ï¥³ー¥Á¥ó¥°¸¦µæ½ê¤È¤¤¤¦¥ê¥µー¥ÁÀìÌç¤ÎÉô½ð¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥È¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê¥³ー¥Á¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½Ñ¸¦µæ¤äÀ®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¾å³¤¡¢¹á¹Á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°µòÅÀ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¸½ÃÏ´ë¶È¤Ë¤â¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¥³ー¥ÁÍÜÀ®µ¡´Ø¤ÎÁðÊ¬¤±¤Ç¤¢¤ëCoach U¤ò2019Ç¯¤Ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¡¡IR¡¦¹ÊóÉô
¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à(https://www.coacha.com/inquiry/)¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£