Ê¿À®½÷»ù¥Öー¥à¡ª¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¥·ー¥ë¸ò´¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡£¡í¿ä¤·¡í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥·ー¥ë¼êÄ¢¡×¤È¡ÖÂçÍÆÎÌ¥·ー¥ë¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì

Áí¹ç»¨²ß¥áー¥«ー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Í»³Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¡¢¥ê¥Õ¥£¥ëÉÕ¤¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀ°Íý¡¦ÊÝ´É¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥·ー¥ë¼êÄ¢¡×¤ä¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥¥é¤«¤ï¥¸¥å¥¨¥êー¥·ー¥ë200P¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¡×¡Ö¤æ¤á¤«¤ï¥¸¥å¥¨¥êー¥·ー¥ë200P¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡Ë¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë¥·ー¥ë¸ò´¹¥Öー¥à¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÀ¤Âå¤Ë¤âÇÈµÚ¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò²û¤«¤·¤ó¤ÇºÆ¤Ó¥·ー¥ë¤ò½¸¤á¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤â¥·ー¥ë¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë°¦¤é¤·¤¤»þÂå¤Ë¡£
¥¯¥ê¥¢¥·ー¥ë¼êÄ¢¤ÏËÉÙ¤Ê6¼ï¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤È¥Á¥ãー¥à¥Ûー¥ë¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£ÂçÍÆÎÌ¥·ー¥ë¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥·ー¥ë¸ò´¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡¦¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢¨¼è°·Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¢¨Á´¤Æ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡Ê¾®Çä»²¹Í²Á³Ê¤òÉ½µ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¥é¤«¤ï¥¸¥å¥¨¥êー¥·ー¥ë200P¡Ê¥Ù¥¢¡Ë
ÆÃÄ§¡§¤¤é¤á¤¯¡¢¥¥é¤«¤ï¥·ー¥ë¢öÎ©ÂÎ´¶¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥¥é¥¥é¤Î¥Ù¥¢¤ä¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ200P¡ª¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅ½¤Ã¤Æ¥Ç¥³¤í¤¦¡ª
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://hac72.jp/item/jewelry_seals_bear/
¾®Çä»²¹Í²Á³Ê¡§\880(ÀÇ¹þ)
¢¨2·îÈ¯Çä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤æ¤á¤«¤ï¥¸¥å¥¨¥êー¥·ー¥ë200P¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡Ë
ÆÃÄ§¡§¤¤é¤á¤¯¡¢¤æ¤á¤«¤ï¥·ー¥ë¢öÎ©ÂÎ´¶¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥¥é¥¥é¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤ä¥Ïー¥È¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ200P¡ª¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅ½¤Ã¤Æ¥Ç¥³¤í¤¦¡ª
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://hac72.jp/item/jewelry_seals_unicorn/ ¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡Ë
¾®Çä»²¹Í²Á³Ê¡§\880(ÀÇ¹þ)
¢¨2·îÈ¯Çä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥ê¥¢¥·ー¥ë¼êÄ¢ ¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È/¥¤¥¨¥íー/¥°¥êー¥ó/¥Ñー¥×¥ë/¥Ô¥ó¥¯/¥Ö¥ëー¡Ë
ÆÃÄ§¡§¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ë¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°Íý¡¦ÊÝ´É¤Ç¤¤ë¥ê¥Õ¥£¥ëÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥·ー¥ë¼êÄ¢¡ª½¸¤á¤¿¥·ー¥ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À°Íý¤Ë¤â¡ª¼«Í³¤Ë¥Ç¥³¤ì¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¢ö¥Á¥ãー¥à¥Ûー¥ëÉÕ¤¤Ç¹¥¤¤Ê¥Á¥ãー¥à¤â¤Ä¤±¤ì¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥·ー¥ëÁª¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://hac72.jp/item/clear_ticker_notebook/
¾®Çä»²¹Í²Á³Ê¡§\980(ÀÇ¹þ)
¢¨2·îÈ¯Çä
¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©578-0984 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÉ©¹¾5-9-10
ÂåÉ½¼Ô¡§Í»³ Å¯Ìé
ÀßÎ©¡§Ê¿À®12Ç¯7·î
URL¡§https://hac72.jp/
X¡§https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram¡§https://www.instagram.com/hac_toys
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1.´á¶ñ¡¦À¸³è»¨²ßÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
2.¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
3.OEM¾¦ÉÊÅù¤Î´ë²è¡¢À½Â¤
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¾¦ÉÊ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://hac72.jp/media/
¹ÊóÉô¡§Î©²Ö
e-mail¡§info_pr@hac72.com