¥²¥é¥Ã¥Ñ¡ª ÆüËÜ¤Î¥²ー¥à´ë¶ÈÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸À¯ÉÜ¼çºÅÅê»ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¸ø¼°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ØÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥é¥Ã¥Ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾»³ÂÙ¹°¡¢°Ê²¼¡Ö¥²¥é¥Ã¥Ñ¡ª¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSaudi-Japan Ministerial Investment Forum(Æü‧ ¥µ¥¦¥¸³ÕÎ½µéÅê»ñ¥Õ¥©ー¥é¥à)¡×¤ËÆüËÜ¤Î¥²ー¥à´ë¶ÈÂåÉ½°ì¼Ò¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¡¢ ¸ø¼°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ‧ Ì±´Ö´ë¶È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ¤ª¤è¤Ó»º¶È¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥é¥Ã¥Ñ¡ª¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥²ー¥àÊ¬Ìî¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖSYNERGY IN ACTION: JAPAN¡ÇS NEW GROWTH STRATEGY AND SAUDI VISION 2030¡×¤ËÆüËÜÂ¦ÅÐÃÅ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢COO ·ó CFO ¤Î¾®ÀîÃÒÌé¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢CEO À¾»³ÂÙ¹°¤¬ÂÐÀï·¿¥²ー¥à¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥²ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤¬Í¤¹¤ëµ»½ÑÅªÃßÀÑ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦¿Íºà¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¹ñÈ¯¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©ー¥é¥à´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Åê»ñ¾Ê´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ÃÏ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ØÏ¢´ë¶È¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ª¤è¤Ó°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢¾ÍèÅª¤Ê¶¦Æ±»ö¶È¤äÅê»ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥²ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¡¢Ê»¤»¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î°éÀ®¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ò´Þ¤àÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Éý¹¤¤´ÑÅÀ¤«¤é°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥é¥Ã¥Ñ¡ª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ª¤è¤ÓIP¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¸½ºß¶¨µÄÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÁÐÊý¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¡¦´ë¶È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¯¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤ª¤è¤Ó¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤Ë¤¢¤¿¤ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÃæÅì¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿ーÍÍ¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥é¥Ã¥Ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÀ¾³÷ÅÄ7¡¾48¡¾3 Âç±Û¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾»³ ÂÙ¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥¢¥×¥êÇÛ¿®
ÀßÎ©Æü¡§2025Ç¯5·î2Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://getwrappgames.com
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥é¥Ã¥Ñ ¹ÊóÃ´Åö¡§²ÏÌî¡¢ÅÄîµ
E-mail¡§info@getwrappgames.com