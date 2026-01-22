¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¿·ºî¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡×¤òÈ¯É½
(C)Chelsie Craig
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢¿·ºî¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÁõ¾þÀÐºÙ¹©¤Î¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
(C)Piotr Stoklosa
2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Á¥ÊÀ½¤Î¥¿ー¥³¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤È¥Þ¥é¥«¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤ËÂ³¤¯¡¢¸ÂÄê30ËÜ¤Î¤³¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë(¾¢¤Îµ»)¤ÈÅ·Á³¤ÎÈþ¤ÎÃµµá¤Ë¿·¼¡¸µ¤òÂó¤¤Ä¤Ä¡¢Î¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¤òÁß¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥«¥ëÆÃÍ¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¹½Â¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¤Î40 mm¤Î¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ìÂÎ·¿¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤À½¤Î¥±ー¥¹¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ÎÆ±¤¸Áõ¾þÀÐ¤Ç¤Ç¤¤¿¥À¥¤¥¢¥ë¤ò±ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¡¢¥Ù¥¼¥ë¡¢¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥ê¥åー¥º¤Ï¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¡£¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ÎÁÇºà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÛÊª¤È¶âÂ°¤Îµ±¤«¤·¤¤Í»¹ç¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀÐ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥·¥ã¥¹¤Ê¥´ー¥ë¥É¤Î¥½¥Õ¥È¤Êµ±¤¤Ç¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡§Å·Á³¤Îµ±¤
¸ÅÍè¤è¤ê¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤ÇÄÁ½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¿§¤Î¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£²«ÅÚ¿§¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¡¢ÀÖ³ì¿§¤ÎÁ¡°Ý¾õ¤Î¼ÊÌÏÍÍ¤¬»ë³ÐÅª¤Ê³èÎÏ¤òÂÓ¤Ó¤Æµ±¤¡¢ÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ëº½Çù¤Î¸÷¤ä¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿ÌÚÌÜ¤ò×Ç×Ê¡£¤½¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿³°´Ñ¤Ï¤³¤Î¹ÛÊª¤ÎÀ¸À®²áÄø¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®¤È°µÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÃÏ¼Á³ØÅªÊÑÀ®ºîÍÑ¤¬¡¢¸µ¤Î½ôÍ×ÁÇ¤òµ©Í¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¹ÛÊª¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡×¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë1¸Ä1¸Ä¤ÎÀÐ¤Ï¡¢¿§Ä´¤ÈÆ°¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÁØ¤¬¡¢¸÷¤ÈÊª¼Á¤ÎÊ£»¨¤ÊÍí¤ß¹ç¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤ËÁª¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼Á´¶¤Èµ±¤¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎÎ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì®ÌÏÍÍ¤Î¥¿ー¥³¥¤¥º¤ä¼ÊÌÏÍÍ¤Î¥Þ¥é¥«¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ÎÍ¼Æü¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Îàèàá¿§¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡£¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÊõ¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÎ¹Ï©¤ò¼«Á³¤ÈÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ÅÂåÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¤Ï¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¼Ô¤ò¼é¤ê¡¢¼Ù°¤Ê¤â¤Î¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¿®¤¸¤é¤ì¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÎÎ°è¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¤ªÈ¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤Ø¤ÎÀºÄÌ
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥¿ー¥³¥¤¥º¡×¤È¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥Þ¥é¥«¥¤¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î¥íー¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤¿°ìÂÎ·¿¤Î¥¹¥Èー¥óÀ½¥±ー¥¹¤ÎÀ½ºî¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÎÁõ¾þÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âº¤Æñ¤Êºî¶È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¯¡¦¥Ç¥å¡¦¥¿¥ó ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥±ー¥¹À½Â¤¥¢¥È¥ê¥¨¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¯¡¦¥Ç¡¦¥Ü¥ï¥Æ¥£¥¨¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤ÆÈÆÃ¤ÎÀ¼Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥±ー¥¹²Ã¹©¤Î¥ëー¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¤ÎåÌÌ©¤ÇÁ¡°Ý¾õ¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤Ï¡¢µ¡³£²Ã¹©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ÀºÌ©¤µ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£´è¾æ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¹½Â¤Åª¤ËÀÈ¤¯¶¹¤¤ÂÓ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇËÂ»¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¤ÎÌÚÌÜ¤Ë±è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ë²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥°¤Ï1¤Ä1¤Ä¡¢¸²Èù¶À¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¸¦Ëá¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Îµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¿ー¥³¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤ä¥Þ¥é¥«¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄ§ÉÕ¤±¤ëÍ¥Èþ¤ÊÎØ³Ô¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥±ー¥¹¤Î´°Á´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸·Ì©¤ËºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥±ー¥¹¹½Â¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À½Â¤¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î²ðÆþ¤ä¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á¡°Ý¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÀÐ¤òÀÈ¤¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Å·Á³¤Î´ÞÍÊª¤òÈò¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÇºà¼«ÂÎ¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÈ¿±þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¸Ä¡¹¤Î¥À¥¤¥¢¥ë¤È¥±ー¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£³ÆÉôÉÊ¤Ï¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿§¤ÎÄ´ÏÂ¤ä¡¢¼ÊÌÏÍÍ¤Î¸þ¤¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¢¥ë¤È¥±ー¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¿¦¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¤Ä¤Þ¤ê´Ñ»¡¤ÈÄ´À°¡¢Ä¾´¶¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï2¤Ä¤È¤Ê¤¯¡¢Å·Á³¤ÎÌÏÍÍ¤È½ÏÎý¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¸ò¤ï¤¹Â«¤Î´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
(C)Piotr Stoklosa
(C)Chelsie Craig
¼Á´¶¤È¸÷¤¬½Ð°©¤¦¾ì
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡×¤Ï¡¢¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¤ä¼Á´¶¡¢¿¨³ÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ø¤Î¥á¥¾¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î¥´ー¥ë¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤È¹ÛÊª¤Î¸÷Âô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀä¤¨¤ºÊÑ²½¤¹¤ë»ë³ÐÅª¤Ê²¹¤â¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ê¥°¥ì¥¤¥ó¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¸÷Âô¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥µ¥Õ¥£¥¢ー¥Î¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò´°àú¤Ë¤·¡¢¥ì¥¶ー¤Î¼Á´¶¤ÏÀÐ¤ÎÄ¾ÀþÅª¤Ê¹½Â¤¤òÈ¿±Ç¤·¡¢²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î¿§¹ç¤¤¤ò¥¦¥©¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Æ±·Ï¿§¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾·Â40 mm¤Î¤³¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÈÆÍÑÀ¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´°àú¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î¥Ù¥¼¥ë¤È¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ¤è¤ê¤â¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ÇÀ¸¤¸¤ë·ÚÅÙ¤Î¾×·â¤«¤éÀÐ¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯±Û¤·¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¥áー¥¿ーÇ§ÄêºÑ¤ß¤ÎÀºÅÙ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¥¥ã¥ê¥ÐーLFT023¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â´·À¤Î22K¥íー¥º¥´ー¥ë¥ÉÀ½¥Þ¥¤¥¯¥í¥íー¥¿ー¤Ï¡¢50»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¤ò¶¡µë¡£¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È»Å¾å¤²¤ÎÉ½ÌÌ¤È¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿ÌÌ¼è¤êÉôÊ¬¤¬¸ò¸ß¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¤³¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¼Á´¶¤ÎÍí¤ß¹ç¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÁÇºà¤ò¼«ºß¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¡¢¼«Á³¤¬¤â¤¿¤é¤¹Å·Á³¤ÎÈþ¤È¡¢½¤Îý¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¤È¤Î½Ð°©¤¤¤ò»¾¤¨¤Þ¤¹¡£
Áõ¾þÀÐ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤¤¤º¤ì¤Î¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¡×¤â¡¢Î¹¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢Å·Á³¤ÎÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔµà¤Î°¦¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÂçÃÀ¤ÊÀº¿À¤Î²¼¤ÇËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥á¥¾¥ó¤ÎÂî±ÛÀ¤ÎÄÉµá¤ò¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤Î²¹¤«¤ß¤È¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¤Îµ±¤¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍ»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸÷¤È¼Á´¶¡¢¤½¤·¤Æ·Ý½Ñ¤È¼«Á³¤È¤Î´Ö¤Î±Ê±ó¤ÎÂÐÏÃ¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥ª¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡õ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¡×
W3YG21
²Á³Ê¡§8,360,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥±ー¥¹¡§
¡¦ ¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î¥Ù¥¼¥ë¡¢
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤È¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥°¡¢
¡¡¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤À½¤Î¥ß¥É¥ë¥±ー¥¹
¡¦ Ä¾·Â¡§40 mm
¡¦ ¸ü¤µ¡§8.97 mm(É÷ËÉ´Þ¤Þ¤º)
¡¡¡¡¡¡ 10.34 mm(É÷ËÉ´Þ¤à)
¡¦ ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡¢¡È1 of 30¡É¤ò¹ï°õ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î¥×¥ìー¥È
¡¦ È¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¦ ËÉ¿å¡§30 mm
¥À¥¤¥¢¥ë¡§
¡¦ ¥¿¥¤¥¬ー¥º¥¢¥¤¥À¥¤¥¢¥ë¡¢·¹¼Ð¤òÉÕ¤±¤¿¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤Î¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¥Õ¥é¥ó¥¸
¡¦ 18K¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î»þ¡¦Ê¬¿Ë¡¢PVD¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥Á¥¿¥óÀ½¤ÎÉÃ¿Ë
¡¦ 18K¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§
¡¦ ¥¥ã¥ê¥Ðー LFT023¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
¡¦ µ¡Ç½¡§»þ¡¢Ê¬¡¢ÉÃ
¡¦ 22¥íー¥º¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥íー¥¿ー
¡¦ ÉôÉÊ¿ô¡§147
¡¦ ¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¡§50»þ´Ö
¡¦ ¿¶Æ°¿ô¡§28,800 ²ó / »þ
¡¦ ÀÐ¿ô¡§32
¡¦ ¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Î¥¯¥í¥Î¥áー¥¿ー¸¡Äêµ¡´Ø¥¯¥í¥Î¥áー¥¿ーÇ§Äê
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§
¡¦ ¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥µ¥Õ¥£¥¢ー¥Î¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¥é¥¤¥Ë¥ó¥°
¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡§
¡¦ LOUIS VUITTON¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë
