¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Û¸¦½¤¤ò¡È¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë―¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×Àß·×¤ÈAI¥³ー¥Á¥ó¥°³èÍÑË¡¡ã¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡ä
¹ñÆâ³°¤Ç´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëMBK Wellness ³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢»ö¶ÈËÜÉôÄ¹ ¾¡ ´´»Ò¡Ë¤Ï¡¢¸¦½¤¸ú²Ì¤ÎÄêÃå¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¸¦½¤¤ò¡È¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë―¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×Àß·×¤ÈAI¥³ー¥Á¥ó¥°³èÍÑË¡¡Ù¤ò¡¢Íè¤ë2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¸¦½¤¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
¡Ö¸¦½¤¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¸¦½¤¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×
¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»ö¡¦¶µ°éÃ´Åö¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¸¦½¤¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÈÄêÃå¥Õ¥§ー¥º¡É¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î·×²è¡¦¼Â¹Ô¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÅª¤ä²ÝÂê¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI¥³ー¥Á¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¸¦½¤¸å¥Õ¥©¥íー¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡ÖCicom-LXD¡Ø¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¡Ù¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ßCoachAmit¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÁê¸ß¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ä¡¢AI¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸¦½¤¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¡¢¹Í¤¨¡¢»î¤·¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤é¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤Î¤«¡£
CoachAmit¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¼Ò¤è¤ê»³ÅÄÏÂ¼ù»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥·ー¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦½¤¤ò¡È¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ä
https://www.cicombrains.com/event/2026-01-29.html
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³ÅÄ ÏÂ¼ù¡Ê¤ä¤Þ¤À ¤«¤º¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£
»ö¶È³«È¯ËÜÉô ¥µー¥Ó¥¹³«È¯Éô AI¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
¶ðß·Âç³Ø ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£ー¥º³ØÉô Â´¶È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÀìÌç¾¦¼Ò¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢3Ç¯´Ö¥¤¥ó¥É»öÌ³½ê¤Î½êÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢Salesforce¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎDX¤òÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤à¤±¤Æ¶¨¶È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡É¿Í¡¦´Ø·¸À¡É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼Â´¶¡£¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Î¡Ö¥³ー¥Á¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¡¢ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Æþ¼Ò¡£
¸½ºß¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¤ä´ÉÍý¿¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë1ÂÐ1¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±¿±Ä¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¡¢±Ä¶È´ë²è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä°ÕÌ£¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¤ò¤È¤â¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
MBK Wellness ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥éー¥Ë¥ó¥°»ö¶ÈÉô ÉûÉôÄ¹
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¿À¸ÍÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡¢Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡MBA¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£
Á°¿¦¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤Æ¡¢·ÏÎó¥Ç¥£ー¥éー¤Î·Ð±Ä²þ³×¤ò»Ù±ç¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢Íø±×³ÈÂç¡¢ÀÖ»ú·Ð±Ä¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡¢¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£2013Ç¯¡¢¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ºÆþ¼Ò¡£¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¡¢¡Ö¼Ò°÷¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×ÍÍ¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Í¤äÁÈ¿¥¤¬¤è¤ê¤è¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¡¢¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¤È¼Ö¤Î±¿Å¾¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ï10Æü´Ö¤Î°ì¿ÍÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥»¥ß¥ÊーÌ¾
¸¦½¤¤ò¡È¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë―¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×Àß·×¤ÈAI¥³ー¥Á¥ó¥°³èÍÑË¡
¡¦³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00-13:00
¢¨ÆüËÜ»þ´Ö¡¢Zoom Webinar¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ
¡¦»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô
¿Í»ö¡¦¿Íºà³«È¯¡¦¸¦½¤Ã´Åö¼Ô¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤Î¶µ°éÃ´Åö¼Ô¡¢´ÉÍý¿¦¤ÎÊý
¢¨¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ä
https://www.cicombrains.com/event/2026-01-29.html
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.cicombrains.com/
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¤Ï¡¢1986Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢±Ä¶È¸¦½¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¼Ò²ñ¿Í¶µ°é¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÌó600¼Ò¡¢30Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸¦½¤¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ò¹ñÆâ³°¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤È´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ËÅ¬¤·¤¿´ë¶È¤Î¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¡¢½¸¹ç¸¦½¤¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¡¦±ÇÁü¶µºà¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Åù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£