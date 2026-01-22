¡Ú¥°¥í¥¦¥Ê¥Ó¡Û¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Û¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¼Ô100Ì¾¤ÎËþÂÅÙ¤Ï81%¡ÃÈñÍÑÁê¾ì¡¦¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤¿»þ´ü¤âÄ´ºº
Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- 1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î»Ü½ÑÈñÍÑ¤Ï¡Ö10,000±ß～20,000±ß¡×¡Ê48%¡Ë¤¬ºÇÂ¿
- »Ü½Ñ²ó¿ô¤Ï¡Ö～3²ó¡×¡Ê60%¡Ë¤Î²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤
- ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤À·è¤á¼ê¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¾ÉÎã¼ÂÀÓ¡×¡Ê39%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÎÁ¶â¤ä¥×¥é¥ó¡×¡Ê36%¡Ë
- »ÈÍÑÀ½ºÞ¤Ï¡Ö¥¢¥é¥¬¥ó¼ÒÀ½¡Ê¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥¹¥¿¡Ë¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤¬73%¤ÇÂçÈ¾
- ¸ú²Ì¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö～1¥ö·î¤Û¤É¡×¤¬64%¤Ç²áÈ¾¿ô
- ¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î81%
¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î³µÍ×
¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ü½Ñ¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·×6¹àÌÜ¤Î¼ÁÌä¤òÀß¤±¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î»Ü½ÑÈñÍÑ¡×¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤Î·è¤á¼ê¡×¡Ö¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿»þ´ü¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ËÂ¨¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/456_1_d886513c74c698ebc70b193256634c7f.jpg?v=202601220251 ]
¢£Q1:¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹1²ó¤Î»Ü½ÑÈñÍÑ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤¿¤«¡©
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/456_2_51918ce6f6ff5b8408947dacabd824fb.jpg?v=202601220251 ]
1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î»Ü½ÑÈñÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö10,000±ß～20,000±ß¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬48%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö～10,000±ß¡×¤ä¡Ö20,000±ß～30,000±ß¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥±ー¥¹¤Ç1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤Ï30,000±ß°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Q2:¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¿²ó¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/456_3_73dd06c717cc3fea7926a6280849d6b0.jpg?v=202601220251 ]
»Ü½Ñ²ó¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö～3²ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î6³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢7²ó°Ê¾å»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬6²ó°Ê²¼¤Î²ó¿ô¤Ç¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ü½Ñ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Q3:¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤À·è¤á¼ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/456_4_e29b80f6a9a47e9eb1f63afeb674adfc.jpg?v=202601220251 ]
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ÖºÝ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¾ÉÎã¼ÂÀÓ¡×¡Ê39%¡Ë¡¢¡ÖÎÁ¶â¤ä¥×¥é¥ó¡×¡Ê36%¡Ë¡¢¡Ö¸ý¥³¥ß¡¦É¾È½¡×¡Ê20%¡Ë¤ÈÊ¬»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤«¤é¡¢ÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ü½Ñµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤âÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Q4:¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ½ºÞ¤Ï¥¢¥é¥¬¥ó¼ÒÀ½¤È´Ú¹ñÀ½¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/456_5_bb904f445039aeeb7d649ede67c8f25a.jpg?v=202601220251 ]
¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿À½ºÞ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥¬¥ó¼ÒÀ½¡Ê¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥¹¥¿¡Ë¡×¤¬Á´ÂÎ¤Î73%¤ÈÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¡Ö´Ú¹ñÀ½¡Ê¥Ü¥Ä¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ï27%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Q5:¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¼Â´¶¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/456_6_fa2d9a77a6e45826324ddba674114f49.jpg?v=202601220251 ]
¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ô½µ´Ö～1¥ö·î¤Û¤É¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬64%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²óÅú¼Ô¤Î85%¤¬1¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Q6:¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹ËþÂÅÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/456_7_222a500a37dc3e87d822857deebee2c2.jpg?v=202601220251 ]
¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê16%¡Ë¤È¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê65%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ81%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¥¨¥éÄ¥¤ê²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ü½Ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¤ËþÂÅÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¥¦¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥í¥¦¥Ê¥Ó(https://glownavi.com/)¤Ï¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÀµ³Î¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¶»¤äÆó½ÅÀ°·Á¡¢¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡¢ÈþÈ©¼£ÎÅ¡¢¤¯¤Þ¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþÍÆ»Ü½Ñ¤òÉý¹¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä»Ü½Ñ¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤äÃí°ÕÅÀ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£Èæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤µ»ö¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
