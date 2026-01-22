¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡×¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¤Ë¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³ー¥¹¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡×¡ÊÆüËÜ±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥ªー¥¤¥º¥ß¥Õー¥º¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÂçÀô ¸¼£¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥³ー¥¹¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î1¤«·î´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¹õÌÓÏÂµí¥¿¥ë¥¿¥ë¤È¡¢¥¨¥·¥ã¥í¥Ã¥È¤È¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Î¥ì¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¥¥ã¥Ó¥¢¤Î±öÌ£¤Ê¤É¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥¿¥ë¥¿¥ë ¥¥ã¥Ó¥¢¤È¥³¥ó¥½¥á¤Î¥¸¥å¥ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢USDAÇ§Äê¤ÎºÇ¹â°Ì¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥É¤Î¡Ö¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¡×¡ÖT¥Üー¥ó¥¹¥Æー¥¡×¡¢çõ¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤ÈË§½æ¤Ê´Å¤ß¤¬¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ë¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥é¥º¥Ù¥êー¥àー¥¹¥¿¥ë¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
https://benjaminsteakhouse.jp/location/kioi/
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥³ー¥¹¤Ï¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È»þ¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¡× ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¡£
¥¢¥ß¥åー¥º¤Î¹õÌÓÏÂµí¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÏÂµí¤Î»ÝÌ£¤È¥¥ã¥Ó¥¢¤Î±öÌ£¤òÀ¡¤ó¤À¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¾¯¤·ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤ª¿©»ö¡¢ÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤ëËë³«¤±¤òÀÅ¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¥¹ー¥×¤ä¥µ¥é¥À¤Ç¤Ï½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÎØ³Ô¤ä²¹ÅÙ¡¢¹á¤ê¤¬¤³¤Î»þ´ü¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¶õµ¤¤È¼«Á³¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥·¥å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¹þ¤á¡¢ÁÇºà¤ÎÎÏ¡¢¾Æ¤¤Îµ»½Ñ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤¤«¤Ê¤¤°ì»®¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥àー¥¹¥¿¥ë¥È¤ò¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤ëÀÖ¤¤²Ì¼Â¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Í¾±¤¤¬¡¢¥³ー¥¹¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤«¡×¤â½Å¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³ー¥¹¤ò¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢»þ´Ö¤ÈÁÛ¤¤¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¤ÈT¥Üー¥ó¥¹¥Æー¥¤Ï¡¢USDA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÇÀÌ³¾Ê¡Ë³ÊÉÕ¤±¤ÎºÇ¹â°Ì¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥É¤Î¥Óー¥Õ¤òºÇÄã4½µ´Ö°Ê¾å½ÏÀ®¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤è¤êÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿¥Ö¥í¥¤¥éー¤Ç¤ª»®¤´¤È¹â²¹¤ÇÄ´Íý¤·Ç®¡¹¤Î¤Þ¤Þ¥Æー¥Ö¥ë¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³ー¥¹³µÍ×
Å¹ÊÞ¡§¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡¡2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡§
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¥é¥ó¥Á¡§¡¡¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¥³ー¥¹¡§8,800±ß¡¿T¥Üー¥ó¥³ー¥¹¡§13,500±ß
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¥Ç¥£¥Êー¡§¡¡¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¥³ー¥¹¡§12,500±ß¡¢T¥Üー¥ó¥³ー¥¹¡§18,000±ß
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§¡¡TEL¡¡03-3263-5544¡¿MAIL¡¡bsh-kioicho@benjaminsteakhouse.jp
URL¡§¡¡https://benjaminsteakhouse.jp/location/kioi/
¢£¥á¥Ë¥åー
¥¢¥ß¥åー¥º¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÁ´5ÉÊ¹½À®¡£¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢£Ô¥Üー¥ó¥¹¥Æー¥¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¤Î2¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¡ÊÆ±°ì¥°¥ëー¥×¤Ç¥á¥¤¥ó¤ÏÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥¢¥ß¥åー¥º
¡¡¹õÌÓÏÂµí¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¥¥ã¥Ó¥¢¤È¥³¥ó¥½¥á¤Î¥¸¥å¥ì
¡¦¥µ¥é¥À
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥£ー¥Ê¥Áー¥º¤È½ÜÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹ー¥×
¡¡¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¡¡¡Ê¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¤ªµû
¡¡¿¿Âä¤Î¥íー¥¹¥È ¥¢¥á¥ê¥±ー¥Ì¥½ー¥¹¡¡¡Ê¢¨¤ªµû¤Ï¥Ç¥£¥ÊーT¥Üー¥ó¥³ー¥¹¤Î¤ß¡Ë
¡¦¥á¥¤¥ó
¡¡¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¥¹¥Æー¥ ¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡õ¥¯¥êー¥à¥ì¥¹¥¯¥êー¥à¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á
¡¡T¥Üー¥ó¥¹¥Æー¥ ¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡õ¥¯¥êー¥à¥ì¥¹¥¯¥êー¥à¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á
¡¦¥Ç¥¶ー¥È
¡¡¥é¥º¥Ù¥êー¥àー¥¹¥¿¥ë¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡¢¡¡¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ñ¥ó2¼ïÉÕ¤
¥¢¥ß¥åー¥º
¹õÌÓÏÂµí¥¿¥ë¥¿¥ë¡¡¥¥ã¥Ó¥¢¤È¥³¥ó¥½¥á¤Î¥¸¥å¥ì
¹õÌÓÏÂµí¥¿¥ë¥¿¥ë¡¢¥¨¥·¥ã¥í¥Ã¥È¤È¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Î¥ì¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì¤Î3ÁØ¤ÎÌ£¤Ë¥¥ã¥Ó¥¢¤Î±öÌ£¤ò¸ú¤«¤»¡¢²ÖÊæ»çÁÉ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥µ¥é¥À
¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥£ー¥Ê¥Áー¥º¤È½ÜÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À
¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥£ー¥Ê¥Áー¥º¤È¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Áー¥º¤ÎÂÞ¤ËºÙ¤«¤¤¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤È¥¯¥êー¥à¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Áー¥º¡£¥¨¥ó¥À¥¤¥Ö¡¢¥Ù¥Óー¥êー¥Õ¤Ê¤É¤ÎÍÕÊªÌîºÚ¤È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬ー¤Ë¥ì¥â¥ó¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¥Ïー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¡£
USDA¥×¥é¥¤¥à¥Óー¥Õ
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿USDA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÇÀÌ³¾Ê¡ËÇ§Äê ¥×¥é¥¤¥à¥Óー¥Õ¤òÅ¹Æâ¤ÎÀìÍÑ½ÏÀ®¸Ë¤Ç´ÉÍý¡£ºÇÄã4½µ´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ÏÀ®¡£¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ö¥í¥¤¥éー¤Ç¤ª»®¤´¤È¹â²¹¤Ë¤ÆÄ´Íý¡£Ç®¡¹¤Î¤Þ¤Þ¥Æー¥Ö¥ë¤Ø¤ªÆÏ¤±¡£¤´²ÈÄí¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ì»®¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿¤ÏT¥Üー¥ó¥¹¥Æー¥¡Ë
¥Ç¥¶ー¥È
¥é¥º¥Ù¥êー¥àー¥¹¥¿¥ë¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å
´°½Ï¤·¤¿çõ¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¤¿¥Ù¥êー¥¿¥ë¥È¡£²Ì¼Â¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ÀÌ£¡¦Ë§½æ¤Ê´Å¤ß¤¬¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ë¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ÈÄ´ÏÂ¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë½Õ¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡£
¢£¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡¡Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¡¡³µÍ×
¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó ¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥×¥í¥Ö¥«¥¤¤È¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥·¥Ê¥Êー¥¸¤¬¡¢Æ±Å¹¤ÇÌó20Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥¹¥Æー¥¥Þ¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¥·¥§¥Õ¡¢¥¢ー¥Æ¥å¥í¡¦¥Þ¥¯¥ì¥Ã¥É¤È¶¦¤Ë¡¢2006Ç¯¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó ¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬ー¥Æ¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¤Ï¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¹Âç¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ³«ÊüÅª¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥é¥¹¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼«Á³¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Êー¡¢¥Ðー¥¿¥¤¥à¤È°ìÆüÃæ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®1-3 Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®4F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÀÖºä¸«Éí±Ø¡×D½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬ ¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö±ÊÅÄÄ®±Ø¡× 9a½Ð¸ýÄ¾·ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¡Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER¡¡Food 14:00, Drink 14:30)
¡¡Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER¡¡Food 22:00, Drink 22:30)
¡¡ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¡¢Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü 17:00¡¾22:00 (Food LAST ORDER 21:00, Drink L.O. 21:30)
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§03-3263-5544