¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ê¬Ìî¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿3Ç¯À©¶µ°é¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÊ¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤È¡¢Â¿Ê¬Ìî¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¡×¤ò2026Ç¯4·î¤Ë¿·Àß
³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¡Ê³ØÄ¹¡§ÅÄºä¹»Ö¡¢ËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×(¹»Ä¹¡§¹©Æ£·û»Ò¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¡¢3Ç¯À©¤Î¿·³Ø²Ê¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ÎÊ¬Ìî¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×――¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¹â¹»À¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄêÊ¬Ìî¤Îµ»½ÑÎÏ°ÊÁ°¤Ë¡¢£±.²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼«¤é¹Í¤¨È´¤¯ÎÏ¡¢£².Ê¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤Æ¹Í¤¨¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¿·Àß¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦±ÇÁü¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢É½¸½µ»½Ñ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¡á¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー¶µ°é¤ò¹Ô¤¦³Ø²Ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
£±.¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤¬¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤Î¥Ëー¥º¤È¡¢Ê¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òµá¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é¤Î¾ì
£².Á´¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤ò¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¡×¤ÈÂª¤¨¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¼Ò²ñ¤Ë±£¤ì¤¿¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤òÃµ¤ê½Ð¤·¡¢Ê¬Ìî¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿ÈôÌöÅªÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¡×¤ÎÊýË¡ÏÀ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹
£³.£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¶µ°é¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ÈÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃ¿§¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñµ¯¶È²È¶µ°é¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¾¿¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢Àß·×»Ù±ç¡¢µ¯¶È¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ë¤è¤ê¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¿·Àß¤ÎÇØ·Ê£±-£±.¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¡¢3Ç¯À©¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é
¶áÇ¯¡¢¹â¹»Â´¶È»þÅÀ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¡×¤¬·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¤Ç¤ÏÆÃÄêÊ¬Ìî¤Îµ»½ÑÎÏ°ÊÁ°¤Ë¡¢²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼«¤é¹Í¤¨È´¤¯ÎÏ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÀìÌçÊ¬Ìî¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¡¢»î¤·¡¢Áª¤ÓÄ¾¤»¤ë»þ´Ö¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿3Ç¯À©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤È¡Ö¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡×¤ò¶µ°é¤Î¼´¤Ë¡¢Ê¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´ðÁÃÎÏ¢ª»×¹ÍÎÏ¢ªÀìÌçÀ¡×¤òÃÊ³¬Åª
¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç¼ÆÀ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Íè¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£±-£²¡¥ÀìÌçÊ¬Ìî¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ö¹Í¤¨¡¢·Á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ËÂÐ±þ
¸½ºß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦±ÇÁü¡¦¶õ´Ö¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤¬Ì©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤Æ¹Í¤¨¡¢·Á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢É½¸½µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ°ÊÁ°¤Ë¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò¶µ°é¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¶µ°é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¼Ò²ñ¤ä¶È³¦¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë²è¿¦¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¢¹Êó¡¦PR¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ê¤É¤âÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¤È¤Ï¡©
¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¡¦¡Ö¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤Æ¤ë³Ø²Ê¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÁªÂò¤òµÞ¤¬¤»¤Ê¤¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¡õ¡Ö¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿°ì´Ó¶µ°é¤Ë¤è¤ê¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÅ¬À¤È¶¯¤ß¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍý²ò ¢ª »î¹Ô ¢ª ÁªÂò¡×¤È¤¤¤¦À®Ä¹¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¬ÃÇ¤»¤º¡¢Ï¢Â³Åª¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¡×¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Adobe Illustrator¡¢Photoshop¡¢Premiere Pro¡¢After Effects¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÍ×¥Äー¥ë¤â¡¢´ðÁÃ¤«¤éÃúÇ«¤Ë½¬ÆÀ¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤ÏÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¶µ°é¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂ¨±þ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü3Ç¯´Ö¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à
1Ç¯¼¡¡§¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃÎÏ¤È»×¹Í¤ÎÅÚÂæ¤ò·ÁÀ®¡Û´Ñ»¡¡¦»×¹Í¡¦É½¸½¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢Ê¬Ìî¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤òÍÜÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
2Ç¯¼¡¡§¡ÚÊ¬Ìî²£ÃÇ¤Ë¤è¤ë±þÍÑÎÏ¤È»ëÌî¤Î³ÈÄ¥¡ÛÊ£¿ôÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë²èÎÏ¡¦¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
3Ç¯¼¡¡§¡ÚÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÀìÌçÀ¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¿¼²½¡Û¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¼´¤ËÀìÌçÀ¤ò¿¼¤á¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÎÏ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¡×¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö
ËÜ³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤ò·Ò¤¬¤Ã¤¿¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¡Ù¤ÈÂª¤¨¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¼Ò²ñ¤Ë±£¤ì¤¿¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤òÃµ¤ê½Ð¤·¡¢Ê¬Ìî¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿ÈôÌöÅªÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë²è¡¦Äó°Æ¡¦À©ºî¡¦¼Â¸½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ·Ð¸³¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò³Ø¤Ö¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼Ò²ñ¤Ç»È¤¨¤ë»×¹ÍÎÏ¡¦ÁÏÂ¤ÎÏ¡¦¹ÔÆ°ÎÏ¤Ø¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¤Î¶µ°éÍýÇ°¤ò³è¤«¤·¤¿°éÀ®ÂÎÀ©
¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¤¬·Ç¤²¤ë¶µ°é¤ÎÃì¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢ー¥È¥×¥ì¥Êー¶µ°é
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò°éÀ®¡£
£². ¥Þ¥¤¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¶µ°é
AI»þÂå¡¦¿ÍÀ¸É´Ç¯»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼«¤é¤Î¶¯¤ß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÅ¾¿¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿Â´¶È¸å50Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¯¶µ°é¡£ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³èÌö¤·Â³¤±¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¶µ°é
ÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°Û¤Ê¤ë³ØÀ¸¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ä²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤¹ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ÈÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤è¤ëµ¯¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¹½ÁÛ¤«¤é»ö¶È²½¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Â´¶È¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¡£
ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¥µ¥ß¥Ã¥È¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î³Ø³°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°Û¤Ê¤ë³ØÀ¸¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è²ÝÂê¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¡× ÂÎ¸³¹ÖºÂ¡¦¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¹ÖºÂ ³«ºÅ¡ª£±.¡Ú·Á¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡ª¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç¡ÖÂ¤·Á¤Î´ðËÜ¡×¡Û
»æ¡¦ÌÚ¡¦ÉÛ¤Ê¤É¤Î°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ·Á¤Å¤¯¤ëÂÎ¸³¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î©ÂÎÉ½¸½¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡üÆü¡¡Äø¡§2026Ç¯£±·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü³«ºÅ»þ´Ö¡§13:00～16:00¡Ê¼õÉÕ 12:00～¡Ë
¡ü²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー ¤ªÃã¤Î¿åËÜ¹»¼Ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ2-11¡Ë
¡üÂÐ¡¡¾Ý¡§¹â¹»2Ç¯À¸¡¢¤ª¤è¤Ó¿ÊÏ©¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡ü»²²ÃÊýË¡¡§Íè¹»·¿
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.tdg.ac.jp/open-campus/Kou2-01-25-cd/
£².¡Ú¥³¥È¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡ª¥Ç¥¶¥¤¥óÆþÌç ¡Ö¾¦ÉÊ´ë²è¤Î´ðËÜ¡×¡Û
»È¤¦¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤äÊë¤é¤·¤Î¥·ー¥ó¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥È¡×¤È¤Ï¡á»È¤¦¾õ¶·¡¦ÂÎ¸³¡¦¹ÔÆ°¡¦´¶¾ð¤Î¤³¤È¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥³¥È¤Å¤¯¤ê¡×¤Î»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª
¡Ö¥³¥È¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¯ÁÛ¤È´ë²è¤Î´ðÁÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆü¡¡Äø¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü³«ºÅ»þ´Ö¡§13:00～16:00¡Ê¼õÉÕ 12:00～¡Ë
¡ü²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー ¤ªÃã¤Î¿åËÜ¹»¼Ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ2-11¡Ë
¡üÂÐ¡¡¾Ý¡§¹â¹»2Ç¯À¸¡¢¤ª¤è¤Ó¿ÊÏ©¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡ü»²²ÃÊýË¡¡§Íè¹»·¿
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.tdg.ac.jp/open-campus/Kou2-02-22-cd/
£³.¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê ¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¹ÖºÂ¡Û
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¤Î³Ø¤Ó¤ò1Æü¤Ç¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ø¶ÈÆâÍÆ¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¡¦»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡üÆü¡¡Äø¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡¦2·î1Æü(Æü)¡¦8Æü(Æü)¡¦15Æü(Æü)¡¦22Æü(Æü)
¡ü³«ºÅ»þ´Ö¡§13:00～16:00¡Ê¼õÉÕ 12:00～¡Ë
¡ü²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー ¤ªÃã¤Î¿åËÜ¹»¼Ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ2-11¡Ë
¡üÂÐ¡¡¾Ý¡§¹â¹»2Ç¯À¸¡¢¤ª¤è¤Ó¿ÊÏ©¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡ü»²²ÃÊýË¡¡§Íè¹»·¿
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.tdg.ac.jp/open-campus/CD50/
¢¨»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸òÄÌÈñ¥µ¥Ýー¥ÈÀ©ÅÙ¤¢¤ê
Íè¹»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë±þ¤¸¤¿¸òÄÌÈñ¤Î°ìÉô¥µ¥Ýー¥ÈÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±óÊý¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¾ò·ï¤¢¤ê¡£
¡ÊÎã¡ËÅìµþ23¶èÆâ¡§500±ß¡¿´ØÅì·÷¡§1,000±ß¡¿¤½¤ÎÂ¾ÃÏ°è¡§ºÇÂç5,000±ß¤Þ¤Ç»Ùµë
£¶¡¥Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤ò¶µ°é¤Î¼´¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤Ïº£¤³¤Î½Ö´Ö¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹»¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢±ÇÁü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢·úÃÛ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢11³Ø²Ê¤òÀßÃÖ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø²Ê¤¬»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¡¢¶È³¦¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://www.tdg.ac.jp/
¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¹ç³Ø²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://www.tdg.ac.jp/department/designsogo/
£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.akademeia21.ac.jp(https://www.akademeia21.ac.jp)
Âè£´¼¡»º¶È³×Ì¿¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¿Íºà¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¿¤ÀÂç³Ø¤Ç¡ÖÃÎ¼±¡×¤ò³Ø¤ó¤À¤À¤±¤Î¿Íºà¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¿¤ÀÀìÌç³Ø¹»¤Ç¡Öµ»Ç½¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Î¿Íºà¤Ï¡¢³èÌö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¿¦¾ì¤ä´ë¶È¡¢¶È³¦¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Ï ¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö£µ¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Íºà¤Ç¤¹¡£
£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿Íºà¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥¹¥¿ー¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡ÊFive Stars Professional¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¤½¤Î°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î¼ÂÁ©ÂÎ¸³Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£