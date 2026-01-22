¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥½¥¦¥ëÎ±³Ø¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï
À¤³¦110¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¶µ°é¡¦¸ì³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¤ª¤è¤ÓÎ±³Ø»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹ñºÝ¶µ°éµ¡´Ø¡¢¥¤ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÉô¡§¥¹¥¤¥¹¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¡§°ËÅì¥°¥íー¥Ë¥ó¥°¼·ºÚ¡¢°Ê²¼EF¡Ë¤Ï¡¢£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥½¥¦¥ëÎ±³Ø¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¡¢½ÉÇñ¡¢¿©»ö¤ò´Þ¤à2½µ´Ö¤ÎÎ±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤ò2Ì¾1ÁÈ¤Î¥Ú¥¢¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¤ÏLINE¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¡¢Î±³Ø¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Î®¹Ô¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹¾ÆîÃÏ¶è¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëEF¥½¥¦¥ë¹»¤ÇK-Pop¥À¥ó¥¹¤â
´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¸å¤Ï³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢½¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ò¼ÂÁ©
¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¡¢¥³¥¨¥Ã¥¯¥¹¥âー¥ëÅù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢½¼¼Â¤ÎEF¥½¥¦¥ë¹»¼þÊÕ
¸ì³Ø½¬ÆÀ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡×Î±³ØÂÎ¸³
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤ò³Ø¤Ó¡¢K-POP¥À¥ó¥¹¤äK-¥É¥é¥Þ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¿¨¤ì¡¢´¶À¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤È¤¤¤¦³¹¤Î¸ÝÆ°¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸Ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤ÎÎ¹¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Ë°î¤ì¤¿»Ô³¹ÃÏ¤È¸ÅµÜ¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤¤¡¢24»þ´ÖÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡¦¥½¥¦¥ë¡£¤³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËËþ¤Á¤¿´Ä¶¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«Î±³Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤ò¡¢¡Öº£¡×¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡Ö¥Ú¥¢Î±³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
Î±³Ø¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯ÉÔ°Â¡×¤ä¡Ö¼þ°Ï¤Ë·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¸ÉÆÈ´¶¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EF¤Ïº£²ó¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ú¥¢Î±³Ø¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î±³Ø¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î±³Ø»Ô¾ì¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÊÑ²½
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÎ±³Ø»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹¥µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¹ñ³°´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ëÎ±³Ø¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã²¼ Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÎ±³Ø¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÙÂØÊÑÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¡¢À¯ÉÜ¤ä¸øÅªÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¾©³Ø¶âÄó¶¡Áý²Ã¤Ë¤è¤ê2025Ç¯¸åÈ¾¤«¤éÎ±³ØÁêÃÌ·ï¿ô¤¬²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÎÙ¥¢¥¸¥¢·÷¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤Ï¡¢²¤ÊÆ·÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·ÐºÑÅª¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢²óÉü¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
¡¦ ´Ú¹ñÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¼ÂÍÑÅª¸À¸ì³Ø½¬¥Ëー¥º¤Î³ÈÂç ´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©Ê¸²½¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸¶¸ì¤ÇÍý²ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê³Ø½¬Æ°µ¡¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡Ö·Ð¸³¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´ÑÊÑ²½ ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö·Ð¸³¡×¤ØÅê»ñ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î±³Ø¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ì³Ø½¬ÆÀ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¸Ê¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥½¥¦¥ëÎ±³Ø(https://www.efjapan.co.jp/campaign/central/your-story-2/seoul/homepage/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_yourstoryKR)¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ(2Ì¾1ÁÈ)
- ½ÐÈ¯ÃÏ¢Î¥½¥¦¥ë±ýÉü¹Ò¶õ·ô
- EF¥½¥¦¥ë¹»(https://www.youtube.com/watch?v=uSBH_WwwHT8)¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ì³ØÎ±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à
- ½ÉÇñ(Ä«Í¼¿©ÉÕ¤)
- ¸½ÃÏÊ¸²½ÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
- ¥½¥¦¥ëÎ±³Ø¤Î½Ö´Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ý¥é¥í¥¤¥É¥«¥á¥é
¹Ò¶õ·ô¤«¤é½ÉÇñ¡¢¿©»ö¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤¿´°Á´¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÈÑ»¨¤Ê¼êÇÛ¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¦¥Ó¥¶¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤ÊÅÏ¹Ò½ñÎà¡¦ÀÇ¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¡¦ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÞÉÊ¤Ï¾ùÅÏ¡¦ÊÖ¶âÉÔ²Ä¡¢¸½¶â¤Ø¤Î´¹¶âÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤ÏÅö¼Ò¤ÈÄ´À°¤·¡¢»£±Æ²èÁüÅù¤ÎÄó¶¡¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼Âà¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö: 2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤è¤ê
±þÊçÊýË¡: EF¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.efjapan.co.jp/campaign/central/your-story-2/seoul/homepage/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_yourstoryKR)¤«¤é´ÊÃ±±þÊç
ÅöÁªÈ¯É½: 2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËEF¸ø¼°LINE¡¢³¤³°Î±³ØEF¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÄÌÃÎ
¡Ú¥¤ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ê°Ê²¼¡¢EF¡Ë¤Ï¡¢1965Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖEducation First¡Ê¶µ°é¤òÂè°ì¤Ë¡Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¡Ö¶µ°é¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò³«¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¸ì³Ø¶µ°é¡¢Î±³Ø¡¢³Ø°Ì¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ³Ø¤Ó¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦114¥«¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó5Ëü¿Í¡Ê¤¦¤ÁÌóÈ¾¿ô¤¬¹Ö»Õ¡Ë¡£¼«¼Ò±¿±Ä¤Ë¤è¤ë50ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÎÄ¾±Ä¸ì³Ø³Ø¹»¤òÅ¸³«¤·¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¶µ°éÉÊ¼Á¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÎ±³Ø´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1973Ç¯¤è¤ê»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Åìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤ÇÎ±³Ø¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é½ÐÈ¯½àÈ÷¡¢¸½ÃÏÂÚºß¡¢µ¢¹ñ¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EF¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¶µ°éµ¡´Ø¡¦À¯ÉÜ¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¤È¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤È¤Î¸¦µæÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¸ì³Ø½¬ÆÀ¤ò¼Â¸½¡£60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ëÎ±³Ø·Ð¸³¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î³ØÀ¸¤ØÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EF¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°LINE¡¢Instagram¤«¤é¤âºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
EF¤ÎÆÃÄ§
¡¦ 1965Ç¯ÁÏ¶È¡§À¤³¦ºÇÂçµé¤Î»äÎ©¸ì³Ø¶µ°éµ¡´Ø
¡¦ Á´¹»¼ËÄ¾±ÄÀ©¡§¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò±¿±Ä¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý
¡¦ ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡§114¥«¹ñ¤ËÅ¸³«¡¢½¾¶È°÷Ìó5Ëü¿Í
¡¦ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤È¤Î¸¦µæÄó·È¡§²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿³Ø½¬À®²Ì
¡¦ °ì´Ó¥µ¥Ýー¥È¡§½ÐÈ¯Á°¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤Þ¤Ç°Â¿´¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÂÎÀ©
¡ÊÃí¡Ë»ö¶ÈµòÅÀ¤ª¤è¤Ó¸ì³Ø³Ø¹»¿ô¤Ï2025Ç¯1·î¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£