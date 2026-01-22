¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¡¢MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ åöåò ½ç»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¡×¡Ë¤Ï¡¢MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»ö¶ÈËÜÉôÄ¹ ¾¡ ´´»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖMBK Wellness¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£MBK Wellness¤¬¤â¤Ä³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ä³Ø½¬ÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤ÎAI¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¸¦½¤¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢Æâ¾Ê¡¦¹ÔÆ°·×²è¡¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ïº£²ó¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÖCoachAmit¡×¤Î¹¹¤Ê¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
MBK Wellness¤Ï¡¢1986Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢±Ä¶È¸¦½¤¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¶µ°é¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë600¼Ò°Ê¾å¡¢30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼õ¹Ö¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½¸¹ç¸¦½¤¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸¦½¤¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤È¤»¤º¡¢¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÃå¼Â¤Ê¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¸¦½¤ÆâÍÆ¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢¹ÔÆ°·×²è¤ÎºöÄê¡¢¼Â¹Ô¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿Æâ¾Ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖCoachAmit¡×¤Ï¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¡¢¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤¬2023Ç¯¤è¤êË¡¿Í¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥³ー¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡ÖCoachAmit¡×¤Ë¤Ï¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅö¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥³ー¥Á¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÆÈ¼«¤ËÀß·×¤·¤¿¥³ー¥Á¥ó¥°¥Õ¥íー¤äÌä¤¤¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤ÊÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ê¥é¥ó(R)¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡ÖCoachAmit¡×¤ÎAI¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£AI¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤Ï»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©ÌóÌµ¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆâ¾Ê¤ä»×¹Í¤ÎÀ°Íý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¤ä¶ÈÌ³¤Ç¤Î¼ÂÁ©Á°¸å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»×¹ÍÀ°Íý¡¦Æâ¾Ê¤ä¡¢¥°¥ëー¥×¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÆÈÎÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¤ÏAI¥³ー¥Á¥ó¥°¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÌä¤¤¤ò¼õ¹Ö¼Ô¤¬³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ä¼ÂÁ©·Ð¸³¤ò¤è¤êµÒ´ÑÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¸À¸ì²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹ÔÆ°·×²è¤ÎÀºÅÙ¤ä¼ÂÁ©¤Ø¤Î¼çÂÎÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤Î¸ú²Ì¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ï¡¢³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿AI¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÍøÍÑ´Ä¶¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆAI¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤ä¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
MBK Wellness¤È¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ï¡¢ËÜÄó·È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨Æ¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
CoachAmit¾Ò²ð¥Úー¥¸ :
https://www.cicombrains.com/lxd/coachamit/
CoachAmit¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸ :
https://old.coacha.com/services/ai.html
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô ³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/131_1_285d76d7a5a1ae4fb29a657ff1d6b9d0.jpg?v=202601220551 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£ ³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/131_2_e77443112d0c8cd1857c567baf99a442.jpg?v=202601220551 ]
¥³ー¥Á¡¦¥¨¥£¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥ß¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°(TM)¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È¡ÊÅö»þ¤Ï¥³ー¥Á¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë°ÊÍè¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÌó8³ä¡ÊÇä¾å¹âÈæ¡Ë¤¬¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Á¿Íºà¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥³ー¥Á¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤Ë¤Ï¥³ー¥Á¥ó¥°¸¦µæ½ê¤È¤¤¤¦¥ê¥µー¥ÁÀìÌç¤ÎÉô½ð¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥È¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê¥³ー¥Á¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½Ñ¸¦µæ¤äÀ®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¾å³¤¡¢¹á¹Á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°µòÅÀ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¸½ÃÏ´ë¶È¤Ë¤â¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¥³ー¥ÁÍÜÀ®µ¡´Ø¤ÎÁðÊ¬¤±¤Ç¤¢¤ëCoach U¤ò2019Ç¯¤Ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
