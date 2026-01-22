¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ï89.3¡ó¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿
¥Ë¥Õ¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°Åç °ì½¢¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥¥Ã¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢3,002¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î82.8¡ó¤¬¡Ö¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö1¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¡ÖÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Ìó9³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ËÁ°¤è¤êµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¡¦»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤¬60¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö´é¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È
https://kids.nifty.com/parent/research/sukinahito_20260101/
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡û¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡ûÄ´ººµ¡´Ø
¡¡¼«¼ÒÄ´ºº
¡ûÄ´ººÂÐ¾Ý
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥¥Ã¥º¡×Ë¬Ìä¼Ô
¡ûÍ¸ú²óÅú¿ô
¡¡3,002·ï
¡ûÄ´ººÊýË¡
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ûÄ´ºº¹àÌÜ
¡¡1.º£¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤ë¡©
¡¡2.¡Ú¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ø¡Û¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡¡3.¡Ú¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ø¡Û¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡4.¡ÚÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ø¡Û¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡5.¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡6.Ì®¤¢¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ï¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡7.¼¡¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡¢Ã¯¤«¤Ë¥Á¥ç¥³¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¡©
¡¡8.¡Ú¤¢¤²¤ë¿Í¤Ø¡ÛÃ¯¤Ë¤¢¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¶µ¤¨¤Æ¡ª¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡9.¡Ú¤¢¤²¤ë¿Í¤Ø¡Û¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Î¥Á¥ç¥³¤ä¤ª²Û»Ò¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡©¼êºî¤ê¡©
¡¡10.¡ÖµÕ¥Á¥ç¥³¡×¤Ï¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¡©
¡¡11.¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥ç¥³¤òºî¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡©
¢£Ä´ºº·ë²Ì
1.º£¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤ë¡©
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î82.8¡ó¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¡Ö¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡Ú¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ø¡Û¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡û1¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡û¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡ûÉô³è¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¡ª¤¢¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©
¡ûº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é
¡ûÀÊ¤¬ÎÙ¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡ª
¡¡¡Ö1¿Í¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¿´ºÙ¤¤¾õ¶·¤Ç¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉô³è¤¬°ì½ï¤ÇÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÊ¤¬ÎÙ¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤«¤é¤Ï¡¢´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿È¶á¤ÊÁê¼ê¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¹¥°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
3.¡Ú¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ø¡Û¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌó9³ä¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.¡ÚÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ø¡Û¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢77.7¡ó¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ËÁ°¤è¤êµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5.¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡60¡ó¤Î¿Í¤¬¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¡¦»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë¡×ÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö´é¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6.Ì®¤¢¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ï¡©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡1°Ì¤Ï46.3¡ó¤Î¡Ö¤è¤¯ÌÜ¤¬¹ç¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£¶Ïº¹¤Ç2°Ì¤Ï¡Ö¤è¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¡¦Í·¤Ü¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖLINE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSNS¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¡×¡ÖÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7.¼¡¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡¢Ã¯¤«¤Ë¥Á¥ç¥³¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¡©
¡¡67.1¡ó¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ËÃ¯¤«¤Ë¥Á¥ç¥³¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¡Ö¤¢¤²¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡×¤È¤¤¤¦¹Ô»ö¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
8.¡Ú¤¢¤²¤ë¿Í¤Ø¡ÛÃ¯¤Ë¤¢¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¶µ¤¨¤Æ¡ª¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
¡¡ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡ÖÆ±À¤ÎÍ§¤À¤Á¡×¤Ç¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌó8³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ë¤¢¤²¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï37.1¡ó¤Ç¡¢Í§¤À¤ÁÆ±»Î¤Ç¡ÖÍ§¥Á¥ç¥³¡×¤ò¸ò´¹¤¹¤ë½¬´·¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
9.¡Ú¤¢¤²¤ë¿Í¤Ø¡Û¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Î¥Á¥ç¥³¤ä¤ª²Û»Ò¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡©¼êºî¤ê¡©
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î42.1¡ó¤¬¡ÖÁ´Éô¼êºî¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤²¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êºî¤ê¤«¹ØÆþ¤«¤ò¤ï¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ´Éô¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï11.4¡ó¤È¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£
10.¡ÖµÕ¥Á¥ç¥³¡×¤Ï¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¡©
¡¡Ìó9³ä¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¡¢µÕ¥Á¥ç¥³¤Ï¡Ö¤¢¤ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÌ¿¥Á¥ç¥³¡×¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³¡×¡ÖÍ§¥Á¥ç¥³¡×¡Ö¼«Ê¬¥Á¥ç¥³¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î¥Á¥ç¥³¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖµÕ¥Á¥ç¥³¡×¤â¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Î1¼ï¤È¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
11.¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥ç¥³¤òºî¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡©
¡û²ÖÂ«¥¤¥áー¥¸¤Î¥Á¥ç¥³¤Ë¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¶¦¤Ë¿Æ¤ØÂ£¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡û¥Ïー¥È·¿¤Î¥Á¥ç¥³¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡£
¡û¸«¤¿ÌÜ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³¤òºî¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡ª
¡û¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¬¤»¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡ª
¡û¿ä¤·¤Î³µÇ°¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ç¥³¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡ª
¡¡¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥Á¥ç¥³¤ò¿Æ¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Á¥ç¥³¤òÍ§¤À¤Á¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤äÎø¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ïー¥È·¿¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿ä¤·¤Ë¿ä¤·¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥¥Ã¥º¡×(https://kids.nifty.com/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2002Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡¢¼ç¤Ë¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁêÃÌ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬Åú¤¨¤ë¡Ø¥¥Ã¥º¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¡Ù¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¡Ø¤ï¤¬²È¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ëー¥ë¡Ù¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÀèÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£