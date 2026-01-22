Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë¡¢¡Ú¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È½é¡Û¡ÖChatGPT¡¿LLM¹¹ð¡×»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤ª¤è¤ÓÀìÌçÁÈ¿¥¡ÖChatGPT¡¿LLM¹¹ð»ö¶È²½ÉôÌç¡×¿·Àß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢º£¸åÀ¤³¦Åª¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖChatGPT¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¾å¤Î¿·¤¿¤Ê¹¹ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀè¹Ô¼ÔÍø±×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡Ê¢¨¡Ë¡¢¡ÖChatGPT¡¿LLM¹¹ð¡×¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤ª¤è¤Ó»ö¶È²½¤òÀìÌç¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖChatGPT¡¿LLM¹¹ð»ö¶È²½ÉôÌç¡×¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯1·î¡ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº
1. ËÜ³Ê»²Æþ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡§¸¡º÷»Ô¾ì¤«¤éÂÐÏÃ·¿»Ô¾ì¤Ø¤ÎÎò»ËÅªÅ¾´¹
¸½ºß¡¢À¸À®AI¤ª¤è¤ÓÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÆþ¸ý¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö¥ー¥ïー¥É¸¡º÷¡Ê¥°¥°¤ë¡Ë¡×¤«¤é¡ÖAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¡ÊAI¤ËÊ¹¤¯¡Ë¡×¤Ø¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¡Ê¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¡Ë»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼ÁÌä°Õ¿Þ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ²óÅú¤¹¤ë¡ÖÂÐÏÃ·¿AI¹¹ð¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎµðÂç¤ÊÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¿ä¾©¤ä¡¢Ê¸Ì®¤Ë±þ¤¸¤¿´ë¶È¾ðÊó¤ÎÄó¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂÐÏÃ·¿AI¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤ÎºÇ¶¯¤Î¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÄ´ººµ¡´ØÅù¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¸À®AI´ØÏ¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å¿ôÇ¯¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¿ô½½Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Ãæ¤Ç¤âÂÐÏÃ·¿AI¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ï¡¢¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÌ¤³«Âó»Ô¾ì¤ËÂ¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤Æ»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¥ëー¥ë¥á¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿·ÀßÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤Î·ãÊÑ¤ò¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢D2C¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ËÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖºÇ¶¯¤ÎÇä¤ì¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦(R)¡×¤òÂÐÏÃ·¿AIÎÎ°è¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢¹ñÆâ½é¤ÎÀìÌçÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î»ö¶È³«È¯¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ChatGPT¡¿LLM¹¹ð¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡¦¸¦µæ
¡¦ÂÐÏÃ·¿AI¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ðÉ½¼¨¤ä¾ðÊó¿äÁ¦¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÀß·×»Ù±ç
¡¦¹¹ð¼ç¸þ¤±¤ÎChatGPT¡¿LLMÂÐ±þ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ»Ù±ç
¡¦À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢AIÎÑÍý¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¹¹ð³èÍÑ»Ù±ç
3. º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ËÜ·ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¹âÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÀè¹ÔÅê»ñ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤Ï·ÁÀ®½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¥¹¥Ôー¥É¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂ®¤¯¡¢Áá´ü¤Ë¼ý±×²½¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢AI¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤·¤¿¼¡À¤Âå¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¹¹ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹»Ù±ç¤ª¤è¤Ó´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÚÈù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯£··î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¥×¥é¥¹´óÍ¿¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¼ÒÌ¾ ¡§Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©135-0091¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì20³¬
TEL¡§03-6459-0562¡¡FAX¡§03-6459-0563
Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¢©814-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡¡RKBÊüÁ÷²ñ´Û4³¬
TEL¡§092-834-5520¡¡FAX¡§092-834-5540
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯1·î20Æü
URL¡¡¡§https://group.ureru.co.jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/ureru
¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¸åÆ£Í´Ìï
E-MAIL ¡§goto@ureru.co.jp
TEL¡¡¡¡¡§092-834-5520