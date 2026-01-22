¡Ú²£ÉÍ»Ô´ä´Ö»ÔÌ±¥×¥é¥¶¡Û¥Ûー¥ë¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î
2026Ç¯¡¡
2/5(ÌÚ)¡¢2/19(ÌÚ)
£±.09:00～10:00
£².10:15～11:15
£³.11:30～12:30
£´.12:45～13:45
£µ.14:00～15:00
£¶.15:15～16:15
£·.16:30～17:30
£¸.17:45～18:45
£¹.19:00～20:00
¡Ú¿½ ¹þ¡ÛÀä»¿¼õÉÕÃæ¡ª¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¡ÚÎÁ ¶â¡Û £±ÏÈ£±»þ´Ö1,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²ÏÈ£²»þ´Ö2,700±ß¡ÊÆ±Æü¡¢Æ±ÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï³«ºÅÆü¤´¤È¤Ë¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ£²ÏÈ£²»þ´Ö¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤À¤·¡¢£±½µ´ÖÁ°¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÄÉ²Ã¤Ç¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ô¥¢¥Î¡Û£Ù£Á£Í£Á£È£Á £Ã£ÆIII£Ó
¢ãÉ¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ä
¡¦¥Ûー¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¤ª»î¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¸Ä¿Í¤ÎÎý½¬ÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ô¥¢¥Î¤ÈÂ¾¤Î³Ú´ï¤È¤Î¹çÁÕÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¤ÏÅöÆü¡¢£³³¬¼õÉÕ¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½àÈ÷¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Ï¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ì¤Ï6Ì¾¤Þ¤Ç¡£16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»öÁ°¤ÎÄ´Î§¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÉèÌÌÂæÅù¤ÎÉíÂÓÀßÈ÷¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ô¥¢¥Î¤Î°ÜÆ°¡¢²°º¬¤Î³«ÊÄ¡¢ÉèÌÌÂæ¤Î¼è¤ê³°¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÆÃ¼ì¤ÊÁÕË¡¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò½ý¤á¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÁÕË¡¡Ê¶ËÃ¼¤Ë¶¯¤¤ÂÇ¸°È×¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ô¥¢¥Î¤ä»ÜÀß¡¢ÀßÈ÷±øÂ»¡¢Â»½ý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÅö³Û¤òÊÛ½þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³«»Ï»þ´Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤Ê¤¯Íè´Û¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¡Ê£±»þ´Ö750±ß¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÍøÍÑÀ©¸ÂÅù¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ä¤à¤ò¤¨¤º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥áー¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡Û
²£ÉÍ»Ô´ä´Ö»ÔÌ±¥×¥é¥¶¡¡¼õÉÕ»þ´Ö9:00～21:00
¢©240-0004 ²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è´ä´ÖÄ®1-7-15
TEL045-337-0011¡¿FAX045-337-2500
MAIL iwama_info@iwamaplaza.jp
https://iwamaplaza.jp/