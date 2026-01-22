¡Ú¶È³¦ºÇ°Âµé¡Û1Ëç98±ß～¤Ç¶õ¼¼¤¬¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤Ë¡£AI¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡Ö¥ëー¥àAI¡×Äó¶¡³«»Ï¡£ ～È¿¶ÁÎ¨114%Áý*¤Î´üÂÔ¤â¡£·î³Û9,800±ß¤ÎÄê³ÛÀ©¤Ç¡¢Ãç²ð¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¡ÖµÒÉÕÎÏ¡×¤òÄì¾å¤²～
¥ëー¥àAI:È¿¶ÁÎ¨¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥¨¥Ã¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´ Ã£ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¸þ¤±¤Ë¡¢¶õ¼¼¼Ì¿¿¤Ø¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¶ñ¤ò¼«Æ°ÇÛÃÖ¤Ç¤¤ëAI¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ëー¥àAI¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀµ¼°¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ 1Ëç¤¢¤¿¤êÌó98±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÄã¥³¥¹¥È¤Ç¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¤ÎÆâ¸«°ÕÍß¤ò¹â¤á¡¢¶õ¼¼ÂÐºö¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥àAI
https://roomai.jp/(https://roomai.jp/?via=prtimes)
ÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡×¤Ê¤Î¤«
ÉÔÆ°»º¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êª·ï¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£ LIFULL HOME'S¤ÎÄ´ºº*¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡Ê²È¶ñÇÛÃÖ¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Êª·ï¤Ï¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª·ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈ¿¶ÁÎ¨¤¬Ìó114%¥¢¥Ã¥×¡ÊÌó2.1ÇÜ¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¼ÂÊª¤òÈÂÆþ¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡×¤ä¡ÖCG¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¡×¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤: CGÀ©ºî¤À¤È1Ëç¿ôÀé±ß～¿ôËü±ß¤«¤«¤ë¡£
- »þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë: Ç¼ÉÊ¤Þ¤Ç¿ôÆü～1½µ´ÖÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
- ¼ê´Ö: ²È¶ñ¤ÎÁªÄê¤ä¶È¼Ô¤Î¼êÇÛ¤¬ÌÌÅÝ¡£
¥ëー¥àAI¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¦°Â¤¯¡¦°ì½Ö¤Ç¡×ºî¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤Î3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¶È³¦ºÇ°Âµé¡ª1Ëç¤¢¤¿¤êÌó98±ß¤Î¾×·â²Á³Ê
½¾Íè¤ÎCGÀ©ºî¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢·î³Û9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ10,780±ß¡Ë¤«¤é¤ÎÄê³ÛÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï·î´ÖºÇÂç100Ëç¤Þ¤ÇÀ¸À®²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢1Ëç¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÌó98±ß¡£Í½»»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Á´¶õ¼¼Êª·ï¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇÃ»30ÉÃ¤ÇÀ¸À®¡£¾¦ÍÑÍøÍÑ¤â°Â¿´
²èÁüÀ¸À®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÏºÇÃ»30ÉÃ¡£½ÐÀè¤«¤é¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤ÇºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥Ã¥×¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ À¸À®¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ä¥Á¥é¥·Åù¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¿¶ÁÎ¨¡×¤Ø¤Î´üÂÔ
Ì¥ÎÏÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î±ÜÍ÷¿ô¤äÂÚºß»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Æâ¸«¤äÀ®Ìó¤Ø¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥àAI¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö4¤Ä¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¡×
¥ëー¥àAI¤ÏÃ±¤Ê¤ë²È¶ñÇÛÃÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÔÆ°»º¼ÂÌ³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë4¤Ä¤Î²èÁü½èÍýµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°
»¦É÷·Ê¤Ê¶õ¼¼¼Ì¿¿¤Ë¡¢AI¤¬¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊËÌ²¤É÷¡¢¥â¥À¥óÅù¡Ë¤Î²È¶ñ¤ò¼«Á³¤ËÇÛÃÖ¡£À¸³è¥¤¥áー¥¸¤ò½Ö»þ¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡§¶õ¼¼¤Ë²È¶ñ¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÄÃÖÊªÅ±µî¡ÊÉÔÍ×Êª¾Ãµî¡Ë
Á°¤Î½»¿Í¤Î²ÙÊª¤ä¡¢¸Å¤Ó¤¿²È¶ñ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤«¤é¡¢»ØÄê¤·¤¿ÈÏ°Ï¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¾Ãµî¤·¡Ö¶õ¼¼¾õÂÖ¡×¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
»ØÄê¤·¤¿ÈÏ°Ï¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¾Ãµî¤·¡Ö¶õ¼¼¾õÂÖ¡×¤Ë
Æâ´Ñ¥Ñー¥¹À¸À®
¼ê½ñ¤¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¤ä¥é¥Õ¤Ê¥¹¥±¥Ã¥Á²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê3DÆâ´Ñ¥Ñー¥¹²èÁü¤ØÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê½ñ¤¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¤ä¥é¥Õ¤Ê¥¹¥±¥Ã¥Á²èÁü¤òÆâ´Ñ¥Ñー¥¹²èÁü¤ØÊÑ´¹
¹â²è¼Á²½
»£±Æ´Ä¶¤¬°¤¯°Å¤¤¼Ì¿¿¤ä¡¢²òÁüÅÙ¤¬ÁÆ¤¤¼Ì¿¿¤ò¡¢AI¤¬Á¯ÌÀ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¹â²è¼Á²èÁü¤ËÊäÀµ¤·¤Þ¤¹¡£
²òÁüÅÙ¤¬ÁÆ¤¤¼Ì¿¿¤ò¡¢AI¤¬Á¯ÌÀ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¹â²è¼Á²èÁü¤ËÊäÀµ¤·¤Þ¤¹
Àè¹ÔÆ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤ÎÀ¼
Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ó¥É¥¹¥±ー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹â¶¶ÍÍ
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë²È¶ñÅù¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¼«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤«¤éºß¸Ë¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤¿¡¢ºî¶È¼«ÂÎ¤â¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥µー¥Ó¥¹¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤é¿·µ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ö5ËçÊ¬ÌµÎÁ¡×¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤ß¤Ç¤¹¤°¤ËºîÀ®¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥ëー¥àAI
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§·î³Û9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ10,780±ß¡Ë～
URL¡§ https://roomai.jp/(https://roomai.jp/?via=prtimes)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥¨¥Ã¥¸
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏî´ Ã£ÌÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL: https://crossedge.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥¨¥Ã¥¸ ¥ëー¥àAI±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë E-mail¡§info@roomai.jp
Ãí¼á È¿¶ÁÎ¨¥Çー¥¿½ÐÅµ¡§LIFULL HOME'S Business ¥³¥é¥à¡Êhttps://biz.homes.jp/column/sales-promotion-00032¡Ë