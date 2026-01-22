TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡¢²¬»³¡¦°æ¸¶¤Ç³«ºÅ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Øhoshioto¡ì26¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï
NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥±¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©°æ¸¶»Ô¤ÎÉòÆºÏ²Ì¡´Û ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Øhoshioto'26¡Ê¥Û¥·¥ª¥È¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯¡Ë¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øhoshioto'26¡Ù¤Ï¡¢²¬»³¤Î¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£ÀÐºê¤Ò¤åー¤¤¡¢¥¯¥ê¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥¹¡¢¤µ¤È¤¦¡£¡¢sleepy.ab¡¢Äá¡¢TOMOVSKY¡¢BRADIO¡¢mekakushe ¤Û¤«½Ð±é¡ÊÂèÆóÃÆÈ¯É½¤Þ¤Ç¡Ë¤·¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×·ô¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎÍ¾±¤¤È¤È¤â¤ËÂÚºß·¿¤ÎÂÎ¸³¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§hoshioto'26¡Ê¥Û¥·¥ª¥È¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë
OPEN 9:30¡¿START 9:30¡¿CLOSE 21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¥ã¥ó¥×¡§2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë12:00 CLOSE
²ñ¾ì¡§ÉòÆºÏ²Ì¡´Û ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
¡Ê²¬»³¸©°æ¸¶»ÔÀÄÌîÄ®3535-3¡Ë
¼çºÅ¡§hoshioto¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÂèÆóÃÆÈ¯É½¤Þ¤Ç¡¿¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª½ç¡Ë
ÀÐºê¤Ò¤åー¤¤¡¿¥¯¥ê¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥¹¡¿¤µ¤È¤¦¡£¡¿sleepy.ab¡¿Äá¡¿TOMOVSKY¡¿BRADIO¡¿mekakushe¡¿and more!!
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÁ°Çä¡Ë
Á°Çä·ô¡§8,800±ß
³Ø³äÁ°Çä·ô¡ÊÀìÌç¡¦Âç³ØÀ¸¡Ë¡§4,800±ß
³Ø³äÁ°Çä·ô¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¡§2,800±ß
¾ìÆâÃó¼Ö¾ìÉÕÁ°Çä·ô¡§16,500±ß
¾ì³°Ãó¼Ö¾ìÉÕÁ°Çä·ô¡§12,500±ß
¥¥ã¥ó¥×·ô¡§6,000±ß
¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡§500±ß¡Ê°æ¸¶±Ø―²ñ¾ì¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡ÊTicketMe¡Ë
https://ticketme.io/event/group/b49c13ad-0f49-458c-b639-ba78aa48f747/748abd2f-fed3-4ea5-8a4e-28f428169f75
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õSNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://hoshioto.net
X¡§https://twitter.com/hoshioto_fes
Instagram¡§https://www.instagram.com/hoshioto_fes
Facebook¡§https://www.facebook.com/hoshioto
Ãí°Õ»ö¹à
³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÇäÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÄÉ²ÃÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ë¸Â¤êÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅöÆü³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þÅÀ¤Ç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¡£
³Ø³ä¤ÎÅöÆü·ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°9¸À¸ìÂÐ±þ¡¢³¤³°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦AlipayÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact