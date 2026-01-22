ÎáÏÂ8Ç¯2·î4Æü ¸áÁ°Îí»þ¤Ëºñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ª¼ò¤ò¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë½Ð²Ù¡Ö°ì¥ÎÂ¢ Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¡×¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò°ì¥ÎÂ¢¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¾¾»³¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚ À°¡Ë¤Ï2·î4Æü¡¢¡Ö°ì¥ÎÂ¢ ½ãÊÆ¶ã¾úÀ¸¸¶¼ò Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö°ì¥ÎÂ¢ Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¡×¤Ï¡¢Åß»ê¤Îº¢¤«¤éºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢µ¤²¹¤¬°ìÈÖÄã¤¯¤Ê¤ë¾®´¨¤«¤éÂç´¨¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¼ò¤ò»Å¹þ¤ßÄã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ¯¹Ú¤µ¤»¡¢Î©½Õ¤Î¸áÁ°Îí»þ¤è¤ê¤ª¼ò¤òºñ¤ê¡¢ÁáÄ«¤Ëºñ¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ª¼ò¤òÉÓµÍ¤á¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÅöÆüÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½Õ¤ò½Ë¤¦¸ÂÄê¼òÃæ¤Î¸ÂÄê¼ò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁáÄ«¤Ëºñ¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ª¼ò¤ò²ÐÆþ¤ì¤ò¤»¤º¡¢¼òÂ¢¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÀ¸¸¶¼ò¤Î¤Þ¤Þ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ©½Õ¤ÎÆü¡×¤Ëºñ¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÉÓµÍ¤á¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ì¥ÎÂ¢ Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¡×¤Ï¡¢Î©½Õ¤Î¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆü¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¼ò¼Á¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë´ñÀ×¤Î¤ª¼ò¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¥ÎÂ¢ Î©½ÕÄ«ºñ¤ê Î±»Å¹þ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö°ì¥ÎÂ¢ Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¡×¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡ÖÂ¢¤Î²Ú¡×¤ò¸¶ÎÁÊÆ¤È¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¡¢¥·¥ãー¥×¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¼ò¼Á¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ò±Û¤¨¤Æ²ê¿á¤¯½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë±ü¹Ô¤¡×¤Ë¡¢Àã²ò¤±¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤ëÍÛ¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¤ª¼ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¡Ø ¡É½Õ¤Î¶õµ¤¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤Î½Ë¤¤¼ò¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¤ÏÆüËÜÌ¾Ìç¼ò²ñ¤¬1998Ç¯¡ÊÊ¿À®10Ç¯¡Ë¤Ë´ë²è¤·¤¿½Õ¤Î½Ë¤¤¼ò¤Ç¡¢°ì¥ÎÂ¢¤Ï2005Ç¯(Ê¿À®17Ç¯¡Ë¤«¤é»²²Ã¤·º£²ó¤Ç22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜ¾ë¸©Æâ¤Ç¤Ï°ì¥ÎÂ¢¤À¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸½ºß¡¢µÜ¾ë¸©¤ÈµÜ¾ë¸©³°¤ÎÆüËÜÌ¾Ìç¼ò²ñ²ÃÌÁÅ¹43Å¹¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¾µ¤êÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌµÉÂÂ©ºÒ¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¤òµ§´ê¤·¡¢ÃÏ¸µ¿À¼Ò¤Î¤ªã±¤¤¤ò¼õ¤±¤¿Î©½Õ¤Î±ïµ¯¼ò¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Áá¡¹¤Ë´°Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊºòÇ¯¡ËÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê¤Ø¤Î¸æµ§Åø
°ì¥ÎÂ¢ ½ãÊÆ¶ã¾úÀ¸¸¶¼ò Î©½ÕÄ«ºñ¤ê 720ml
°ì¥ÎÂ¢ ½ãÊÆ¶ã¾úÀ¸¸¶¼ò Î©½ÕÄ«ºñ¤ê
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§16¡ó
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§50¡ó
¸¶ÎÁÊÆ¡§Â¢¤Î²Ú¡ÊµÜ¾ë¸©»ºÊÆ¡Ë100¡ó
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§720£í£ì
²Á¡¡³Ê¡§2,200±ß
¡¡¡¡¡¡¡ÊÀÇ¹þ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ë
Â¢¸µ½Ð²ÙÆü¡§ÎáÏÂ8Ç¯£²·î4Æü(¿å)
ÈÎÇäÀè¡§ÆüËÜÌ¾Ìç¼ò²ñµÜ¾ë»ÙÉô¡¢
ËÌÅìËÌ»ÙÉôÊÂ¤Ó¤Ë»³·Á»ÙÉô¤Ï°ìÉô²ÃÌÁÅ¹
▶¡Ö°ì¥ÎÂ¢ ½ãÊÆ¶ã¾úÀ¸¸¶¼ò Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¡×¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://ichinokura.co.jp/news/9363
▶¼è°·Å¹¥ê¥¹¥È¡§ÎáÏÂ8Ç¯°ì¥ÎÂ¢Î©½ÕÄ«ºñ¤ê(https://ichinokura.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/%E4%BB%A4%E5%92%8C8%E5%B9%B4%E4%B8%80%E3%83%8E%E8%94%B5%E7%AB%8B%E6%98%A5%E6%9C%9D%E6%90%BE%E3%82%8A%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E5%BA%97%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.jpg)
Çã¤¨¤ëÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://ichinokura.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/%E4%BB%A4%E5%92%8C8%E5%B9%B4%E4%B8%80%E3%83%8E%E8%94%B5%E7%AB%8B%E6%98%A5%E6%9C%9D%E6%90%BE%E3%82%8A%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E5%BA%97%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.jpg)(¥À¥¦¥ó¥íー¥É)
https://prtimes.jp/a/?f=d63535-209-0ed63b8496f358f8b1cfb5844084f300.pdf
º£Ç¯¤Î¡Ö°ì¥ÎÂ¢ Î©½ÕÄ«ºñ¤ê¡×»Å¹þ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°ì¥ÎÂ¢¸ø¼°Instagram¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/ichinokura_sake/
¡ÚºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤(°ì¥ÎÂ¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)¡Û
Âè1Éô ¾åÁå³«»Ï▶︎(https://www.youtube.com/live/e0s-ENLubl8?si=YCgYizZwRwg1P8ny)
Âè2Éô ÅÎ»á¤Ë¤è¤ë¼ò¼Á³ÎÇ§▶︎(https://www.youtube.com/live/nWcrJw824xQ?si=TrORJe7SXzeeH0ZG)
Âè3Éô ÉÓµÍ¤á³«»Ï▶︎(https://www.youtube.com/live/b6gcyW92ABU?si=YJpBLhXO6bi_Mh80)
¡Ö¶á½ê¤ÎÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê¤òÃµ¤½¤¦¥¢¥×¥ê¡×¡ÊÆüËÜÌ¾Ìç¼ò²ñÄó¶¡¡Ë¤Ç¤Î¸¡º÷¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤ÎÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê¤òÃµ¤½¤¦¥¢¥×¥ê :
https://risshun-mapkensaku.streamlit.app/
½»½ê¤äºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È10km·÷Æâ¤ÎÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê¤¬Çã¤¨¤ëÅ¹¤¬ÃÏ¿Þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò°ì¥ÎÂ¢
¢©987-1393¡¡µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¾¾»³ÀéÀÐ»úÂçÝ°14ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃ¡¡0229-55-3322¡ÊÂå¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9:00～17:00
URL¡¡https://ichinokura.co.jp/
¡¦°û¼ò¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¦°û¼ò±¿Å¾¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹