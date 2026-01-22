³°Éô¸ÜÌä¥Áー¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ë¥êー¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ÎÁ´ÌÌ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÐÄ¥Çã¼è¥è¥í¥·¥¯23¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥¯¥ó¥«¥ó¥¯¥ó¡¿µì¾Î¡§¿·ÆüËÜ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉ¾µÄ²ñ¡Ë¤Ï¡¢
½ÐÄ¥Çã¼è»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¼ÔÊÝ¸î¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢·Ù»¡OB¡¢¶È³¦Í¼±¼ÔÅù¤Ë¤è¤ë³°Éô¸ÜÌä¥Áー¥à¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢Çã¼è¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥êー¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òºÆÅÙ¼Â»Ü¡¦´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¡¦³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ª¤è¤ÓÀâÌÀÀÕÇ¤¤ÎÅ°Äì¤ò½Å»ë¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ÎÁýÂç¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½¾Íè¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢´ÉÍý¡¦·èºÑÂÎÀ©¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î´ÖÌó3,600·ï¤ÎË¬Ìäµ¬ÌÏ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾ÍèÅª¤Ê³ÈÂç¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Í½ËÉ½Å»ë¤Î±¿±ÄÂÎÀ©
½ÐÄ¥Çã¼è¥è¥í¥·¥¯23¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢·î´ÖÌó3,600·ï¤Î¤ªµÒÍÍÂð¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ò¹Ô¤¦½ÐÄ¥Çã¼è»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ë¬Ìä·ï¿ôµ¬ÌÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀâÌÀÆâÍÆ¤ä¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤ÎÁê°ã¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤òÁÛÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢È¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¡¦»ö¸å¤Î³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ò½Å»ë¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢·î´Ö5,000·ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï10,000·ïµ¬ÌÏ¤ÎË¬Ìä·ï¿ô¤Ø³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¸½»þÅÀ¤«¤é´ÉÍýÂÎÀ©¤òÀè¹ÔÅª¤ËÀ°È÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂÎÀ©À°È÷¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³°Éô¸ÜÌä¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡¢¸½¾ì±¿ÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿¥êー¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼Â»Ü
º£²ó¼Â»Ü¤·¤¿¥êー¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ä½ñÌÌ¾å¤Î³ÎÇ§¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
Çã¼èÅÁÉ¼¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊµºÜÊýË¡¡¢ÀâÌÀÊ¸¸À¤ÎÅ¬ÀµÀ¡¢ÊªÉÊ´ÉÍý¤Î¼ê½ç¡¢¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥ÕÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤ÊË¡Åª³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÜÌä¥Áー¥à¤«¤é¤Î»ØÅ¦»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡±¿ÍÑ¤ØÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
½¾Íè¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ê·ï¿ô³ÈÂç¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë´ÉÍýÀºÅÙ¤ª¤è¤ÓºÆÈ¯ËÉ»ßµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÂÎÀ©À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·èºÑÃ´Åö¤ò¿·Àß¤·¡¢³ÎÇ§ÂÎÀ©¤òÂ¿ÁØ²½¡Ê½ç¼¡Æ³ÆþÍ½Äê¡Ë
º£²ó¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢·èºÑÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿·¤¿¤ËÁªÇ¤¤·¡¢
Çã¼èÀ®Î©»þ¤Ë¤ª¤±¤ë³ÎÇ§¥Õ¥íー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î±¿ÍÑ¤ò½ç¼¡Æ³ÆþÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Çã¼èÀ®Î©»þÅÀ¤ÇÇã¼èÅÁÉ¼¤ª¤è¤ÓÊªÉÊ¼Ì¿¿¤ò·èºÑÃ´Åö¤Ø¶¦Í
¡¦ ·èºÑÃ´Åö¤¬±Ä¶ÈÃ´Åö¤«¤éÅÅÏÃ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤ªµÒÍÍËÜ¿Í¤ØÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤ÎÅÅÏÃ¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
¡¦ Çã¼èÆâÍÆ¡¦¶â³Û¡¦ÀâÌÀ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁê°ã¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§
¡¦ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹³ÎÇ§¤ÎÅÅÏÃ¤ò·ÑÂ³
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢
±Ä¶ÈÃ´Åö¡¦·èºÑÃ´Åö¡¦´ÉÍýÉôÌç¤Ë¤è¤ëÊ£¿ôÃÊ³¬¤Ç¤Î³ÎÇ§ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢
¼è°··ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀÉÔÂ¤äÇ§¼±¤ÎÁê°ã¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¤±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¹ð¡¦°ÆÆâÊ¸¡¦±Ä¶ÈÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
ÆüËÜ¹¹ð¿³ººµ¡¹½¡ÊJARO¡Ë¤Î¹¹ðÉ½¸½´ð½àÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼ÒÆâ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¡¢
É½¸½¤ÎÅ¬Àµ²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬Àµ¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÈ¯¿®
½ÐÄ¥Çã¼è¥è¥í¥·¥¯23¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÎÀ©À°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢
¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ÎÆâÍÆ¤ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢
¼«¼çÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È±¿±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£