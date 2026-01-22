¡ÚKalodata¥¦¥£ー¥¯¥êー¡ÛÆüËÜTikTok Shop¡¢Çä¾å½¸Ãæ¤¬¿Ê¹Ô¡¡Æ°²è¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ï¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¡Ê2026Ç¯1·î12Æü½µ¡Ë
¢£ ¥µ¥Þ¥êー¡ÊExecutive Summary¡Ë
Kalodata Japan¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒKalowave Japan¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯1·î12Æü～1·î18Æü¤ÎTikTok ShopÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢GMV¤Ï10.2²¯±ß¡ÊÁ°½µÈæ+0.6%¡Ë¤È²£¤Ð¤¤¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Çä¾å¤¬È¯À¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¿ô¤ÏÁ°½µÈæ-20%¤ÈÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¤¬°ìÉô¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡¦¶¯¤¤Å¹ÊÞ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½Â¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ³èÆ°¤Ï³èÈ¯¤Ç¡¢Æ°²èËÜ¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ÎÌó30.7ËüËÜ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¿ô¤âÌó7,000¿Í¤È¡¢12·îËö¤ÎÂç·¿¥»ー¥ë´ü¤Ë¼¡¤°¹â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TOP5¥«¥Æ¥´¥êー¤Î½ç°Ì¤ËÂç¤¤ÊÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬¾¦ÉÊ¥«ー¥É·ÐÍ³GMV¤ÎµÞ¿¡ÊÁ°½µÈæ2.6ÇÜ¡Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢10°Ì¤«¤é6°Ì¤ØµÞÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·»Ô¾ì½¸ÃæÅÙ¤Ï78%¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¾å°Ì¾¯¿ôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¸£°ú¿§¤¬¶¯¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ó°Ì¤ÎÈþÍÆ¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¤Ï¥é¥¤¥Ö·ÐÍ³GMV¤¬Á°½µÈæ+42%¤ÈºÆ¤Ó¥é¥¤¥Ö¼çÆ³¤Ç³ÈÂç¤·¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤ÏÆ°²è·ÐÍ³GMV¤¬+42%¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äµ¯ÅÀ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È- ️️Çä¾å¹â¡ÊGMV¡Ë¡§10.2²¯±ß¡ÊÁ°½µÈæ +0.6%¡Ë️
- ÈÎÇä·ï¿ô¡§47.8Ëü·ï¡ÊÁ°½µÈæ -5%¡Ë
- Çä¾å¾¦ÉÊ¿ô¡§35,350·ï¡ÊÁ°½µÈæ -20%¡Ë️
- Æ°²èËÜ¿ô¡§30.7ËüËÜ¡ÊÁ°½µÈæ +14%¡Ë️
- ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¿ô¡§6,983ËÜ¡ÊÁ°½µÈæ +31%¡Ë
¢¨ ¿ôÃÍ¤ÏKalodata¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«½¸·×
¢£ ¥¦¥£ー¥¯¥êー¡¦¥ì¥Ýー¥È
Kalodata Japan ÊÔ½¸Éô ÁíÉ¾¡§
1·î12Æü～1·î18Æü¤ÎÆüËÜTikTok Shop¤Ï¡¢GMV10.2²¯±ß¡ÊÁ°½µÈæ+0.6%¡Ë¤È²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Çä¾å¤¬È¯À¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¿ô¤ÏÁ°½µÈæ20%¸º¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å¤¬°ìÉô¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤äÍÎÏÅ¹ÊÞ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½Â¤¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ³èÆ°¤Ï°ú¤Â³¤³èÈ¯¤Ç¡¢Æ°²èËÜ¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¿ô¤âÌó7,000¿Í¤È¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á4½µ´Ö¤Î¿ä°Ü
Çä¾å¹â¡¿ÈÎÇä·ï¿ô¡¿Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê
¡¦12·î22Æü½µ¡§18.1²¯±ß¡¿72Ëü·ï¡¿2,496±ß
¡¦12·î29Æü½µ¡§9.9²¯±ß¡¿48Ëü·ï¡¿2,071±ß
¡¦1·î5Æü½µ¡§10.1²¯±ß¡¿50.2Ëü·ï¡¿2,013±ß
¡¦1·î12Æü½µ¡§10.2²¯±ß¡¿47.8Ëü·ï¡¿2,126±ß
TOP10¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ Çä¾å¹â
1. ÈþÍÆ¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡§2.0²¯±ß
2. ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¦¥§¥¢¡¦¥¤¥ó¥Êー¡§1.3²¯±ß
3. ¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡§1.2²¯±ß
4. ¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¼ñÌ£¡§9,629Ëü±ß
5. ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡§7,255Ëü±ß
6. ¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡§6,316Ëü±ß
7. Î¹¹Ô¤«¤Ð¤ó¡¦¥Ð¥Ã¥°¡§4,870Ëü±ß
8. ¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¡¦²¼Ãå¡§4,787Ëü±ß
9. ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡§3,248Ëü±ß
10. ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡§3,213Ëü±ß
¾¦ÉÊ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ØÏ¢»ØÉ¸¡ÊÁ°½µÈæ¡Ë
¡¦¿·¾¦ÉÊ¿ô¡§175,533·ï¡Ê-22%¡Ë
¡¦Çä¾å¾¦ÉÊ¿ô¡§35,350·ï¡Ê-20%¡Ë
¡¦Æ°²èËÜ¿ô¡§30.7ËüËÜ¡Ê+14%¡Ë
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¿ô¡§6,983¿Í¡Ê+31%¡Ë
Àè½µ¤Î1¥·¥ç¥Ã¥×¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï¡¢
¿·¾¦ÉÊ1.79·ï¡¿Çä¾å¾¦ÉÊ0.36·ï¡¿Æ°²è3.13ËÜ¡¿¥é¥¤¥Ö0.07¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¡¦Åê»ñ´ØÏ¢»ØÉ¸¡ÊÁ°½µÈæ¡Ë
¡¦Á´¥·¥ç¥Ã¥×¿ô¡§98,274·ï¡Ê+1%¡Ë
¡¦¹¹ðÍ½»»¡§967Ëü±ß¡Ê+3%¡Ë
¡¦¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¿ô¡§656Ëü¿Í¡Ê+18%¡Ë
Àè½µ¤Î1¥·¥ç¥Ã¥×¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¹¹ðÍ½»»¤Ï98±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ
¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¤¬¥é¥¤¥Ö·ÐÍ³GMV¤ÎÁ°½µÈæ+42%¤òÇØ·Ê¤Ë¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¡£
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤ÏÆ°²è·ÐÍ³GMV¤¬+42%¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äµ¯ÅÀ¤Î°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¾¦ÉÊ¥«ー¥É·ÐÍ³GMV¤¬Á°½µÈæ2.6ÇÜ¤ÈµÞ¿¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò10°Ì¤«¤é6°Ì¤Ø²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ô¾ì½¸ÃæÅÙ¤Ï78%¤È¹â¤¯¡¢¾å°ÌÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ ÊÝÂ¸ÈÇ¥¦¥£ー¥¯¥êー²èÁü
½ÐÅµ¡§KalodataÄ´ºº
½ÐÅµ¡§KalodataÄ´ºº
¢£ ¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢TikTok Shop´ØÏ¢¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
Kalodata¡Ê¥«¥í¥Çー¥¿¡Ë¤¬ÆÈ¼«¤Ë¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ½ÐÅµ¤òÌÀµ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Å¾ºÜ¡¦°úÍÑ¡¦Æó¼¡ÍøÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡Ê½ÐÅµÎã¡§¡ÖKalodataÄ´ºº¡×¡Ë
¢£ Kalodata¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Kalodata¡Êhttps://www.kalodata.com/¡Ë¤Ï¡¢
TikTok Shop¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥«¥Æ¥´¥êー¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¾¦ÉÊ¡¦Æ°²è¡¿¹¹ð¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò²£ÃÇÅª¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢
¥»¥éー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
