¹ñ»ºµí¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ì¥È¥ë¥È¤Ç ìÔÂô´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥êー¥º¤Ë¿·¥á¥Ë¥åー¡¡¡Ö¹ñ»ºµí¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Óー¥Õ¡×£²·î£¹Æü¡¡¿·È¯Çä

¥¨¥¹¥Óー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾å¼Á¤ÊÆù¤Î»Ý¤ß¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥½ー¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¹ñ»ºµí¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¹ñ»ºµí¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Óー¥Õ¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
¡¦ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢ ¡§ Á´¹ñ
¡¦Å¹Æ¬²½Í½ÄêÆü ¡§ 2026Ç¯2·î9Æü
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ ¡§
¡ÚÉÊÌ¾¡Û¹ñ»ºµí¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Óー¥Õ
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û160g
¡Ú ²Ù»Ñ¡Û 6¡ß6
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡Û330±ß
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡¦¡Ö¹ñ»ºµí¡×¤ò100¡ó¢¨»ÈÍÑ
¶ñºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Óー¥Õ¥Ö¥¤¥è¥ó¤ä¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤Ê¤É¤ÎµíÍ³Íè¸¶ÎÁ¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¹ñ»ºµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¸¶ºàÎÁ¤ÎµíÍ³Íè¸¶ÎÁ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç
¡¦¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¥½ー¥¹
¥Óー¥Õ¥Ö¥¤¥è¥ó¤Î»Ý¤ß¤È¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¹þ¤ó¤À¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤Î¥Ó¥¿ー¤Ê¥³¥¯¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥½ー¥¹¤Ç¤¹¡£¹áÌ£ÌîºÚ¤È¥íー¥ì¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Ç±ü¿¼¤µ¤ò²Ã¤¨¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¥Á¥ã¥Ä¥Í¡¢¥íー¥¹¥È¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ÑÀÚ¤êÆù¤Î»Ý¤ß
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë³ÑÀÚ¤êÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ²½ÇØ·Ê¡¦¡Ö¹ñ»ºµí¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ËÃåÌÜ
2024Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¹ñ»ºµí¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×¡Ö¹ñ»ºµí¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñ»ºµí¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËþÂÅÙ¡¦ºÆ¹ØÆþ°Õ¸þ¤Ï80¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»ºµí¥ì¥È¥ë¥È¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Óー¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ØÆþ°Õ¸þ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¹ñ»ºµí¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ÑÀÚ¤êÆù¤ò½À¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤À¡Ö¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×¤È¡¢ÁÆÈÔ¤Æù¤òßÖ¤á¤Æ»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¤Î2ÉÊ¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¹ñ»ºµí¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥êー¥º¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Óー¥Õ¤òÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£