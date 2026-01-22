¡Ø½Ð±ÀÉ÷ÅÚµîä¡Ù¤Î¼ÌËÜ²èÁü¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ø½Ð±ÀÉ÷ÅÚµîä¡Ù¸ÅÂå½Ð±ÀÎò»ËÇîÊª´ÛËÜ¡ÊÂè£±ºý´ßºê»þ¾È¼«½ø¡Ë
¡Ø½Ð±ÀÉ÷ÅÚµîä¡Ù¸ÅÂå½Ð±ÀÎò»ËÇîÊª´ÛËÜ¡ÊÂè£±ºýÉ÷ÅÚµËÜÊ¸ËÁÆ¬¡Ë
º£¤«¤é1300Ç¯Á°¤ÎÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¸ÅÂå½Ð±À¤ÎÃÏ»ï¡Ø½Ð±À¹ñÉ÷ÅÚµ¡Ù¤Ï¡¢½ñ¤¼Ì¤µ¤ì¤Æ¸½Âå¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø½Ð±À¹ñÉ÷ÅÚµ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí¼á¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ø½Ð±À¹ñÉ÷ÅÚµ¡ÙºÇ½é¤ÎËÜ³ÊÅªÃí¼á½ñ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡Ø½Ð±ÀÉ÷ÅÚµîä¡Ù¸ÅÂå½Ð±ÀÎò»ËÇîÊª´ÛËÜ¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂåÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë100ÅÀ°Ê¾å¤Î¡Ø½Ð±À¹ñÉ÷ÅÚµ¡Ù¼ÌËÜ¤òÄ´ºº¡¦»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÌËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢Åçº¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬½êÍ¤¹¤ë¼ÌËÜ¤ä½êÍ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¼ÌËÜ¤Ê¤É¤Î²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë£±ÅÀ¡Ê£´ºý¡Ë¤Î¼ÌËÜ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÌËÜ¤¬¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷ÅÚµ¸¦µæ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¸ø³«¥Úー¥¸
https://www.pref.shimane.lg.jp/bunkazai/kodai/library/database/fudoki/
£²¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸ø³«³«»ÏÆü
ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£³¡¡¸ø³«¤¹¤ë¼ÌËÜ¤È³µÍ×
¡¡(1)¡¡¡Ø½Ð±ÀÉ÷ÅÚµîä¡Ù¸ÅÂå½Ð±ÀÎò»ËÇîÊª´ÛËÜ¡Ê£´ºý¡Ë
¡¡¡¡¡¦¡¡Åçº¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ½êÂ¢¡¢Åçº¬¸©Î©¸ÅÂå½Ð±ÀÎò»ËÇîÊª´ÛÊÝ´É
¡¡¡¡¡¦¡¡¹¾¸Í»þÂåÁ°´ü¤ÎÅ·ÏÂ¡Ê¤Æ¤ó¤Ê¡Ë£³Ç¯¡Ê1683¡Ë¤Ë¾¾¹¾ÈÍ¿ÀÌç·´¡Ê¤«¤ó¤É¤°¤ó¡ËÊô¹Ô¤Î´ßºê»þ¾È¡Ê¤È¤¤Æ¤ë¡Ë¤Ë¡¡¤è¤Ã¤ÆÃø¤µ¤ì¤¿¡Ø½Ð±À¹ñÉ÷ÅÚµ¡ÙºÇ½é¤ÎËÜ³ÊÅªÃí¼á½ñ¤Ç¡¢Ã¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¿Åçº¬·´¤Î¿À¼ÒµºÜ¤Ê¤É¤òÊä¤Ã¤¿¤â¤Î
¡¡¡¡¡¦¡¡Â¢½ñ°õ¤ä½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ä¹¤¯ËÌÅç¹ñÂ¤²È¼þÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÅÁÍè¤Î²áÄø¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¼ÌËÜ