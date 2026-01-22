2026Ç¯¥Ó¥¸¥Í¥¹É¬¿Ü¶µÍÜ¡Ø¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ù¤Î¾¡¤Á¶Ú¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªLC-Cube¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖGX¥Ó¥º¡×³«»Ï
LC-Cube¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØGX¥Ó¥º¡Ù¤Î³µÍ×
ÀßÈ÷¤ÎÄ¹´üÊÝÁ´¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖLC-Cube¡Ê¥¨¥ë¥·ー¥¥åー¥Ö¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥º¥¥åー¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÆÃ²½·¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØGX¥Ó¥º ¡Ù¤ò³«Àß¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶¤Ø¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Àº¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ò¤¤¤«¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤¹¤ë¤«
¡ØGX¥Ó¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤ë¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¥Æー¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¢»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Î·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î´ðËÜ³µÇ°¤«¤é¡¢ºÇ¿·»öÎã¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.youtube.com/@cebc2025_ch
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§GX¥Ó¥º /¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹ LC-Cube¸ø¼°
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://willap.jp/p/dcube/lc_cube/
ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÉô[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=bwLNH_a0F-c ]
¡ãÁ°ÊÔ¡ä¸µ¹ñÏ¢´ØÏ¢µ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤¬²òÀâ¡ª¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤È¤Ï¡©
»ñ¸»¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·ÐºÑÀïÎ¬¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¡×¡ª Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢½¾Íè¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌÇÑ´þ·¿·ÐºÑ¡Ê¥ê¥Ë¥¢·ÐºÑ¡Ë¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡Ö²ÁÃÍ¤òÄ¹¤¯»È¤¤¿Ô¤¯¤¹¡×¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤È·ÐºÑ¹çÍýÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=mXlFGCEzeXo ]
ÀßÈ÷¥áー¥«ー¤Î¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¡Öº£¡×¤È¡Öº£¸å¡×
¡ÚÀßÈ÷¥áー¥«ーÉ¬¸«¡Û¡ÖÇä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¡©¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー»þÂå¤ÎÍ½ËÉ¡¦Í½ÃÎÊÝÁ´¤È¼ý±×²½
ÀßÈ÷µ¡´ï¥áー¥«ー¶ÐÌ³¼Ô322Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹·ÀÌó¤ÎÄù·ëÎ¨¤ÎÄã¤µ¤ä¡¢»ö¸åÂÐ±þ¤Î¤ß¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¤Î¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡¦¥³¥¹¥ÈÁýÂç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÀßÈ÷¥áー¥«ー¤¬¡ÖÇä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¥â¥Ç¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢Í½ËÉÊÝÁ´¡¦Í½ÃÎÊÝÁ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Ä´ºº»ñÎÁ¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é :
https://willap.jp/p/dcube/lc_cube/
¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖLC-Cube¡×
¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÆÃ²½·¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØGX¥Ó¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Ó¥º¥¥åー¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ÎÄ¹´üÊÝÁ´¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖLC-Cube¡Ê¥¨¥ë¥·ー¥¥åー¥Ö¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÇä¤êÀÚ¤ê¡Ù¤ò¡Ø»È¤¤ÀÚ¤ê¡Ù¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥â¥Î¤È»þ´ü¤òÆÃÄê
LC-Cube¤ÏÀßÈ÷µ¡´ï¤Î¡ØÄ¹´üÊÝÁ´¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Á¡¢Í½ËÉÊÝÁ´¡¦Í½ÃÎÊÝÁ´¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍúÎò¤ÈÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢ÀßÈ÷¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¡¢ÇÑ´þ¤Î·×²è²½¤ò¼Â¸½¡£»ñ¸»ÉÏ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½¡¦ÇÑ´þ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø»ñ¸»Ä´Ã£¤Î¸úÎ¨²½¡Ù¡Ø½Û´Ä·¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÊÝÁ´´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£LC-Cube¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¥áー¥«ー¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ëー¥º¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Î¾ã¤¹¤ëÁ°¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤
- ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÊ¼Á¤Ç¡¢¶¥¹ç¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤
- ¿·ÀßÇä¾å¤È´ûÀß¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Çä¾å¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¼ý±×´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤
- ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¡¢ÀßÈ÷µ¡´ï¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÝ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¤
- ²þÀµË¡¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÊÝÁ´ÂÎÀ©¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¤¤
ÀßÈ÷¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¡¢·úÊª¤Î¿·µ¬Ãå¹©·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê40Ç¯´Ö¤ÇÌó3Ê¬¤Î1¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£ÀßÈ÷¤Î¿·ÀßÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÀßÀßÈ÷¤Î°Ý»ý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡µ¬À©¤Î¶¯²½¤äµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒÂ¦¤Ç¤Î¼«¼çÅÀ¸¡¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤¬Í½ËÉÊÝÁ´¤òÄó°Æ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LC-Cube¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶È³¦´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÝÁ´¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÇä¾å´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¾ï¼±¤ò¡Ø»ö¸å¡Ù¤«¤é¡ØÍ½ËÉ¡Ù¤Ø¡×¡Ö¡ØÂ°¿Í´ÉÍý¡Ù¤«¤é¡Ø¸«¤¨¤ë²½¡Ù¤Ø¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ä´Ä¶Éé²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
LC-Cube¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.lc-cube.jp/
±¿±Ä²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ó¥º¥¥åー¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-1 ¥¨¥¹¥Æ¥Ã¥¯¾ðÊó¥Ó¥ë18F
¥³ー¥Ýー¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://bizcube.co.jp/