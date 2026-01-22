Åß¤Î¿¼¤Þ¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¿·¥³ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î¥â¥À¥ó¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡Öthalee ling¡×～¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿£¸ÉÊ¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥³ー¥¹¡ÖÅßºÇÃæ¡×¤òÄó¶¡³«»Ï～
ËÜ¥³ー¥¹¡ÖÅßºÇÃæ¡Ê¤Õ¤æ¤â¤Ê¤«¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅß¤Î¿©ºà¤È¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¹á¤ê¡¦»ÀÌ£¡¦¿ÉÌ£¤ò½Å¤Í¤¿Á´8ÉÊ¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òÇØ·Ê¤Ë¤â¤ÄÅÏÉô¥·¥§¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹½À®¡£
11·î¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿Åß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¥³ー¥¹¡ÖÅßÎÙ¡Ê¤Õ¤æ¤È¤Ê¤ê¡Ë¡×¤«¤éÂ³¤¡¢Åß¤¬ÀÅ¤«¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢´¨¤µ¤ÈÌ£³Ð¤¬ºÇ¤âºã¤ï¤¿¤ë¤³¤Î»þµ¨¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤ÊÅß¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥¹¤Î°ìÉÊ¡Ö¥²ー¥ó¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×
¿©ºà¤¬°ú¤Î©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤é¤·¤¤Ê£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾Î©¤ò
Thalee ling¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þµ¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤òÎÁÍý¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÉô¥·¥§¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡È¤³¤ó¤Ê¿©ºà¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¤«¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿©ºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¥³ー¥¹¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
º£²ó¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃß¤¨¤¿¤ªÌîºÚ¤È¡¢»é¤Î¤Î¤Ã¤¿½ÉÌÓÏÑ¤Î¤ªµû¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¼«ÂÎ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¹©É×¤ò¡£°ìÊý¤Ç¡Ö´Å¤¤¡¢¿É¤¤¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦Ê£»¨¤µ¤â¹ç¤ï¤»»ý¤Ã¤¿¥¿¥¤ÎÁÍý¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î°ì»®¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥Æ¥£¥ä¥ª¥íー¥È¡£
Ç½ÅÐ¤ÇÂýµù¤ò±Ä¤àÊ¿»³¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¯¿¿Âý¤ò»È¤Ã¤¿¾ø¤·½Õ´¬¤¤Ç¤¹¡£Ç½ÅÐ¤ÎÀ¡¤ó¤À³¤¤Ç°é¤Ã¤¿Âý¤Ï»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»ÝÌ£¤¬Ç»¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¡È¥¸¥ó¥½¥à¡È¤È¤¤¤¦¥¿¥¤ËÌÉô¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë48»þ´ÖÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿ÆÚÆù¤Çºî¤ë¥½ー¥»ー¥¸¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥Ã¥Æ¥£¥ä¥ª¥íー¥È
»Íµ¨¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤ÎÁÍý¤ò»Íµ¨¤Î¿§Ç»¤¤ÆüËÜ¤Çºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È
¥¿¥¤ÎÁÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈ¼«À¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤ë¥¿¥¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏÉô¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¡ÈÆüËÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤ß½Ð¤»¤ë¥¿¥¤ÎÁÍý¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ê¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤ÎÁÍý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¡Èthalee ling¡É¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ï²Æ¤Î¹ñ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¤½¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤Æ¾å¤²¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤Î¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÄ´ÍýË¡¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥¿¥¤¤ÎÉ÷¡É¤È¡ÈÆüËÜ¤ÎÅß¡É¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëº£²ó¤Î¥³ー¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥³ー¥¹¾ÜºÙ
¡ã¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¡ä
¡ÖÅßºÇÃæ¡× 8ÉÊ¡¡9,000±ß
¡¦¥«¥ª¥ä¥à
¤¢¤ó´Î/çõ/¸ÅÂåÊÆ~°ËÆ£ÇÀ±à~
¤¢¤ó´Î¤Èçõ¡¢¥Ñ¥¯¥Áー¤ÎÁêÀ¤ò°ËÆ£ÇÀ±à¤µ¤ó¤Î¸ÅÂåÊÆ¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¥é¥¤¥¹¥µ¥é¥À¡£
¥«¥ª¥ä¥à
¡¦¥È¥à¥«ー¥¿¥ìー
¥Ö¥ê¥Ò¥é/¥Ý¥íÇ¬/¥Áー¥Þ¥Ç¥£¥éー¥Ñ~ÅÄÁÒ¥Õ¥¡ー¥à
thalee ling¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¡£
º£²ó¤ÏÅÄÁÒ¥Õ¥¡ー¥à¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤Ã¤ÆÄº¤¯¥Áー¥Þ¥Ç¥£¥éー¥Ñ¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¯°ìÉÊ¡£
¡¦¥¯¥¤¥Ã¥Æ¥£¥¢¥ª¥íー¥È
¿¿Âý~Ç½ÅÐÅç~/ÊÆÊ´/¼«²ÈÀ½¥¸¥ó¥½¥à
48»þ´ÖÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿ÆÚÆù¤Çºî¤ë¥¸¥ó¥½¥à¤ÈÇ½ÅÐ¤ÇÂýµù¤ò±Ä¤àÊ¿»³¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤Ã¤ÆÄº¤¯»Ý¤ß¤ÎÇ»¤¤¿¿Âý¤Çºî¤ë¾ø¤·½Õ´¬¤¡£
¥¯¥¤¥Ã¥Æ¥£¥¢¥ª¥íー¥È
¡¦¥²ー¥ó¥¥ã¥ª¥ïー¥ó
½ÉÌÓÏÑ¤Î¤ªµû/ÀÄ³¤ÂÝ/¥Ð¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥ëー
¥·¥§¥Õ¤Î¹¥¤¤Ê¥°¥êー¥ó¥«¥ìー¤È¤¤å¤¦¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë½ÉÌÓÏÑ¤Î¤ªµû¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡£
¡¦¥²ー¥ó¥Á¥åー¥¿¥ª¥Õー
¸¶ÌÚÄÇÂû~ËöµÈ¤µ¤ó~/ÀõÍø/Íñ
¸¶ÌÚ¤·¤¤¤¿¤±¤Îñ²¤È¥¢¥µ¥ê½Ð½Á¤Çºî¤ëÃãÏÒ¾ø¤·¡£
¡¦¥²ー¥ó¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó
ÅÚº´¤Ï¤Á¤¤óÃÏ·Ü/È¬³Ñ/¥×¥ê¥»¥¹¥µ¥êー
Ãº²Ð¾Æ¤¤ÎÅÚº´¤Ï¤Á¤¤óÃÏ·Ü¤È¥É¥é¥¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æºî¤ë¥¿¥¤¥«¥ìー¡£
¥²ー¥ó¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó
¡¦¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó
³¤Ï·/¥Ïー¥Ö~¾¡±º¥Õ¥¡ー¥à~/¥»¥ó¥ì¥Ã¥¯
³¤Ï·¤ÎÆ¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æºî¤ë¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¤ËÊÆÊ´¤ÎÌÍ¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ïー¥Ö¡£
¡¦¥«¥Î¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー
çõ~¾¡±º¥Õ¥¡ー¥à~/¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯/¥íー¥¼¥ë
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¥½¥ë¥Ù¡¢çõ(¥¹¥¿ー¥Ê¥¤¥È)¡¢¥íー¥¼¥ë¤Î¥¸¥å¥ì¥·ー¥È¡£
¥«¥Î¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー
¢¨¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Î¤ß
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹
¡Ö¿©¡×¤È¡Ö°û¡×¤ÎÄ´ÏÂ―¥É¥ê¥ó¥¯¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÄó°Æ
¡ÖÄ´ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢°ìÈÌ¤ËÊ»¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËÄ´¹ç¤·¤¿¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤¢¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô ËÜ¥³ー¥¹¤Î¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Õ
ÊÌÅÓ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Êó¡§¹âÀ®¡Êninakotakanari¡÷gmail.com¡Ë
¡Ô ¤´Í½ÌóÊýË¡ ¡Õ
¤ªÅÅÏÃ¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tablecheck.com/ja/shops/thalee-ling/reserve
¢¨7Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Î¤´Í½Ìó¤ÏÄ¾ÀÜ¤ªÅÅÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¤´ÍèÅ¹¤Î¤ª¿Í¿ô¤ÈÆ±¿ô¤Î¥³ー¥¹¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¹Ã³ÌÎà¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ë¥åー¹½À®¾å¤´ÂÐ±þ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹
¢£ Thalee ling¡Ê¥¿¥ìー¥ê¥ó¡Ë
ÁÏ¶È°ÊÍèÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤ËÃåÌÜ¤·¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼ÒRoot¤¬2023Ç¯£±·î¡¢¥°¥ë¥á¤Î³¹¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë³«¶È¤·¤¿"japa-thai"¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¡¦¥¿¥¤¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥â¥À¥ó¡¦¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤»¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥¤ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¡£ËÉÙ¤Ê¥Ïー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¿©ºà¤Î¡È¹á¤ê¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È´Å¡¦¿É¡¦»À¡É¤Î»°Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¿´Ìö¤ëÎÁÍý¤ò¡¢µ¨Àá¤´¤ÈÇ¯£·²óÊÑ¹¹¤¹¤ë¥³ー¥¹¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥§¥ÕÅÏÉô¡¡Íº¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¡¤¿¤±¤ë¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1997Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºß28ºÐ¡£
ÄÔÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ ÅÔÆâÏ·ÊÞ¥Õ¥ì¥ó¥Á¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒRoot¤ËÆþ¼Ò¡£
¥·ー¥Õー¥É¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥Ó¥¹¥È¥í¡ÖFresh sea food Bistro SARU¡×ÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢25ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¡Öthalee ling¡×Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤ÎÁÍý¤À¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÃµµæ¿´¤Ç¥¿¥¤ÎÁÍý¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤äµû²ðÎÁÍý¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¡È¥â¥À¥ó¥¿¥¤ÎÁÍý¡É¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú Å¹ÊÞ¾ðÊó ¡Û
Å¹Ì¾¡¡¡¡ ¡§thalee ling¡Ê¥¿¥ìー¥ê¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡¡ ¡§¢©151-0062¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¸µÂå¡¹ÌÚÄ®16-16 º£°æ¥Ó¥ë1F
³ÆÀþÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶±Ø ÅÌÊâ3Ê¬
¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥â¥À¥ó¥¿¥¤ÎÁÍý
ÅÅÏÃ¡¡¡¡ ¡§050-5447-0811
±Ä¶È»þ´Ö ¡§¡ãLUNCH¡ä ÅÚÆü½Ë11¡§30～15¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ãDINNER¡ä·î～¶â17¡§30～22¡§30¡¡¡¿¡¡ÅÚÆü½Ë17¡§00～22¡§30
ÄêµÙÆü ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü¡ÊÉÔÄêµÙ¤¢¤ê¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
HP. ¡§https://thalee-ling.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/thalee_ling/
¡Ú ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒRoot
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±îÅÄ ¿¹¬
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¸µÂå¡¹ÌÚÄ®16-16
https://root-saru.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·ー¥Õー¥É¥Ó¥¹¥È¥í¡ÖFresh Seafood Bistro SARU¡×¡¢ÌÜ¹õ¤Ç¤ÏÆùÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖLODGE BISTRO SARU¡×¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤Ë¡ÖSARU - Apero Bistro¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¡¦±îÅÄ ¿¹¬¤ÎÎ¬Îò
Logic ¡ß Heart = Strong Brands & Professionals
Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ºß³ØÃæ¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¼Ò¡£Å¹Ä¹¤ä¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£²Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒRoot¤òÁÏ¶È¡£
Íý·Ï½Ð¿È¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÀÍý¡×¤È25Ç¯¤ËÅÏ¤ë¸½¾ì·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿¦¿Í¤Î¡Ö¿´¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Èµ±¤¯°û¿©¿Í¤ò°é¤Æ¤ë·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¡ÖSARU¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ó¥¹¥È¥í¤ä¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ëー¥éーÀìÌçÅ¹¡ÖFRECKLE donuts¡×¤Ê¤É¤ò¿Íµ¤Å¹¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Ç¿·¤¿¤ËRYOZO VISION³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¼«¿È¤¬Åìµþ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿°û¿©Å¹¤ÎÀ®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸Î¶¿¤ÎÈ¯Å¸¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤«¤é½¸¤¦´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£