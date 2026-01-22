¤³¤À¤ï¤ê¤äÁÛ¤¤¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õー¥É¥®¥Õ¥È¤¬½¸·ë¡ª2·î¤Ë¥°¥ë¥á¥·¥çー³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬¥¤¥É¼Ò¤Ï2·î4Æü¤«¤é6Æü¡¢¿·¤·¤¤¥Õー¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õー¥É¤Î¸«ËÜ»Ô¡ÖÂè39²ó¥°¥ë¥á¥·¥çー½Õ2026¡×¤òÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì4¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤äÁÛ¤¤¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õー¥É¥®¥Õ¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¸«ËÜ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥äー¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤Ë»É¤µ¤ë½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¤È´ë²èÅ¸
¡¡²ñ¾ì¤Ï¤ª¤â¤Ë¡Ö¥íー¥«¥ë¥Õー¥ÉÅ¸¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Õー¥ÉÅ¸¡×¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥Õー¥ÉÅ¸¡×¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Õー¥ÉÅ¸¡×¡¢¡Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸¡×¤Î5¤Ä¤Î½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ñー¥Æ¥£ー¥Õー¥ÉÅ¸¡×¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§&¥Æ¥£ーÅ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ë²èÅ¸¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë»Üºö¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï432¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥á¥·¥çー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.gourmetshow.jp/39gs/
ÃíÌÜ½ÐÅ¸¼Ò¾Ò²ð
¡¦¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¤°¤ó¤Þ¤Î°ïÉÊ¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì4-T01-13
¡¡½Õ¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡£º£²ó¤Ï7¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¾¦¹©²ñ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÀºÆù¤«¤éÌîºÚ¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÌÖÍå¤·¡¢¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë·²ÇÏ¤Î°ïÉÊ¤¬½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²¬»³Ï¢·ÈÃæ¿õÅÔ»Ô·÷¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì4-T02-20
¡¡Ëè²ó½©¤Î³«ºÅ¤Ç²ñ¾ì¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¬»³Ï¢·ÈÃæ¿õÅÔ»Ô·÷¡×¤¬½Õ¤Î³«ºÅ¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¬»³»Ô¡¦Áí¼Ò»Ô¡¦À¥¸ÍÆâ»Ô¡¦¿¿Äí»Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤òÃæ¿´¤Ë14 »ö¶È¼Ô¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌß·¥¹¥¤ー¥Ä¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì4-T02-40
¡¡ÁÇºà¤Ø¤Î·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¡¢Çòº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡Ö¶¾ÇþÊ´¤Î¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡×¡£¶¾Çþ¤ÎÍ¾±¤¤È¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¿¼¤ß¤¬¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ç½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¡Ê2026 Ç¯À¤ÅÄÃ«¤ß¤ä¤²Ç§ÄêÉÊ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î°ïÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.sobapudding-sweets.com/
¡¦HOIDA CRAFT³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì4-T01-43
¡¡°ìºòÇ¯¡¢²È¶È¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¼òÂ¢¤ò¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êSAKE ºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢SAKE ¹©Ë¼¤òºòÇ¯µ¯¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ó¥È·Ï¥ê¥¥åー¥ë¤äÇòÅí¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤Ê¤É¡¢²¬»³»º¤Î²ÌÊª¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿²ÌÆù´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤È´Å¼ò¤òÀ½Â¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hoidacraft.co.jp
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥ÞÆü¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì4-T03-27
¡¡¾¾ºåµí¡¢¿À¸Íµí¡¢¤¢¤«µí¡¢ÍÕ»³µí¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤òÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸½ÊªÈ¯Á÷¤«¤éÌÜÏ¿¥«ー¥É¥®¥Õ¥È¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÃ±ÉÊ¤ä¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢ÈÎÂ¥ÍÑ¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¾®¥í¥Ã¥È¤«¤éÃíÊ¸²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.yamahi.com/
¡¦ÆüËÜÃã²°¥Ï¥È¥Ï¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì4-T04-CT02
¡¡ÅÁÅý¤Ë³×¿·¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤äÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÃã»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬ËÒÇ·¸¶ÂæÃÏ¤ò¥ëー¥Ä¤È¤·¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÆüËÜÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡£¼ê¤Ì¤°¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥¯¥é¥Õ¥ÈÃã¤Ê¤É¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tea-hatoha.com/
À¸»º¡¦Î®ÄÌ¡¦¾ÃÈñ¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¥°¥ë¥á¥·¥çー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¿©¤È¿©¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥â¥À¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¾¦ÉÊ¤ò½¸ÃæÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿Í¤È´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¢°Ò¤¢¤ëÆüËÜÃã¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜÃãAWARD2025¡×¤Î¼õ¾ÞÃã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤ä¡¢¹±Îã¤Î¿·À½ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¼¼Â¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Æー¥¸
¡¡À½ÉÊ²½¤äÈÎÇä¤Ê¤É²ò·èºö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¬Ä°¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâÆÃÀß¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤äÀ¸»º¼Ô¤¬ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¹¥Èー¥êー¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ²ñ´üÃæ9¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.gourmetshow.jp/39gs/visit/seminar.html
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.gourmetshow.jp/39gs/visit/stage.html
Âè39²ó¥°¥ë¥á¥·¥çー½Õ2026³«ºÅ³µÍ×
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬¥¤¥É¼Ò
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅìÅ¸¼¨ÅïÅì4¥Ûー¥ë
»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÃÏ°è¤ò·ë¤Ö¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÈÌ¤Íè¤Î¥¹¥Èー¥êー¡×
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.gourmetshow.jp/39gs/
Æ±»þ³«ºÅÅ¸¡§feel NIPPON¡¢»³¤Î·Ã¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Âè101²óÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥·¥çー½Õ2026
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬¥¤¥É¼Ò ¥°¥ë¥á¥·¥çー»öÌ³¶É
TEL¡§03-3847-9853
E-MAIL¡§info@gourmetshow.jp