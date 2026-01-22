¥È¥¥¥ß ¼¡À¤Âå¡ÖTUMI ALPHA¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½ ¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¥¦¥§¥¤¡¦¥Àー¥·¥å¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò1·î22Æü¤Ë»ÏÆ°
¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿TUMI Alpha¤òÅ»¤¤¡¢2¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬ÅÐ¾ì
¥Ë¥åー¥èー¥¯, 2026Ç¯1·î22Æü /PRNewswire/ -- ¥È¥é¥Ù¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥È¥¥¥ß¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1¤Î¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥¥¥ß¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¦¥§¥¤¡¦¥Àー¥·¥å¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤ÎAlpha¡ã¥¢¥ë¥Õ¥¡¡ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¥¦¥§¥¤¡¦¥Àー¥·¥å¥ó¤¬¡¢ÀºÌ©¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦Alpha¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lando Norris pictured with the Alpha Double Expansion Duffel in Black.
ËÜ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥é¥Ã¥Á¡¢»£±Æ¤Ë¥ì¥È¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¡¢ ¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤¬±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Èー¥êー¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤àÃË¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÀºÌ©¤µ¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤¡¢µ¤¤ò»¶¤é¤¹¤â¤Î¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥ìー¥¹Ãæ¤â°ÜÆ°Ãæ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Alpha¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦ ¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹ ¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¥¦¥§¥¤¡¦¥Àー¥·¥å¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´¶³Ð¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥¤¡¦¥Àー¥·¥å¥ó¤¬¥â¥À¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Alpha¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡¢³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¡¢ÀºåÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAlpha¤ÏÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆºÙÉô¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ Æ°¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤«¤é¡¢ ¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¥¦¥§¥¤¡¦¥Àー¥·¥å¥ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAlpha¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤äÆ°ºî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¡¢Àß·×¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡×¤È¡¢¥È¥¥¥ß¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥µ¥ó¥º¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ¹Í¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÆ°ºî¤ä»ý¤ÁÊª¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤â¥¦¥§¥¤¡¦¥Àー¥·¥å¥ó¤â¡¢¼¡À¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã±¤ËÈà¤é¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Î¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î ¥·¥°¥Í¥Á¥ãーÁÇºà¤Ç¤¢¤ëFXT™¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò´ð¼´¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼ýÇ¼Àß·×¡¢ÀÅ²»À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¸¥Ã¥Ñー¥¬¥ìー¥¸¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¸úÎ¨Åª¤Êµ¡Ç½¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥À¥Ö¥ë¡¦¥¥ã¥êー¥ª¥ó¡¢¥È¥¥¥ß¡¦¥Ö¥êー¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥À¥Ö¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥À¥Ã¥Õ¥ë¡¢¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤òË¸¤²¤º ¥¹¥àー¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Îºþ¿·¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢Alpha¤òÂåÉ½¤¹¤ë6¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥¦¥ë¥È¥é ¥Ö¥ëー¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥éー¤Ï¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤³×¿·¤ÈÂî±ÛÀ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡¦¥È¥¥¥ß¡¦¥Ö¥êー¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥¯
¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤äÎ¹¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤ä²÷Å¬¤µ¡¢²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ°Íý¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡¢¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー¥Ñ¥Í¥ë¤ä·ÈÂÓÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËºÇÅ¬¤Ê¼ýÇ¼¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥À¥Ö¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥·¥ç¥ó ¡¦¥À¥Ã¥Õ¥ë
¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤äÎ¹¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤ä²÷Å¬¤µ¡¢²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¥À¥Ã¥Õ¥ë¡£¼ýÇ¼ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¹ª¤ß¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê±ü¹Ô¤¤È³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢½µËöÎ¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥À¥Ö¥ë¡¦¥¥ã¥êー¥ª¥ó
¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤äÎ¹¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤ä²÷Å¬¤µ¡¢²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¥À¥Ã¥Õ¥ë¡£¼ýÇ¼ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¹ª¤ß¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê±ü¹Ô¤¤È³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢½µËöÎ¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£
¤¢¤é¤æ¤ë¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤äÎ¹¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤ä²÷Å¬¤µ¡¢²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥À¥Ö¥ë¡¦¥¥ã¥êー¥ª¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¥¥ß¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ëFXT™¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥í¥ó¤È¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¤Îµ¡Ç½À¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TUMI Alpha¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥¥¥ß¥¹¥È¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢TUMI.com¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£@TUMITravel¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò»£±Æ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1975Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥È¥¥¥ß¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢³Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÁÏ¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âî±Û¤·¤¿µ¡Ç½À¤ÈÁÏÂ¤¤ÎÀº¿À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÎ¹¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸³¶¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¥¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢TUMI.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥¥¥ß¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏInstagram¡¢TikTok¡¢Facebook¡¢YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TUMI¤ª¤è¤ÓTUMI¥í¥´¤ÏTumi, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£© 2026 Tumi, Inc.
Wei Daxun pictured with the Alpha TUMI Brief Pack™ in Navy.
