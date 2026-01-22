Á°È±¥¦¥£¥Ã¥°ÉÕ¤°åÎÅÍÑ¥±¥¢Ë¹»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAREN¡×¤Î°åÎÅÍÑÉôÊ¬¥¦¥£¥Ã¥°¤¬60¼ïÎàÆÍÇË
¡ÖÁ°È±¥¦¥£¥Ã¥°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë°åÎÅÍÑ¥±¥¢Ë¹»Ò¡×ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥ÉBAREN(¥Ð¥ì¥ó)¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMAYK(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶¤Þ¤æ¤ß)¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤è¤ê°åÎÅÍÑ¶ßÂ¥¦¥£¥Ã¥°¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥í¥¹¤ËÇº¤àÊý¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢60¼ïÎà°Ê¾å¤Î°åÎÅÍÑÉôÊ¬¥¦¥£¥Ã¥°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¤È¥Ï¥Ã¥È
¥¹¥«ー¥Õ¥Ï¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁ°È±¥¦¥£¥Ã¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥Ù¥ìーË¹¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¶ßÂ¥¦¥£¥Ã¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´é¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥¦¥£¥Ã¥°¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAREN¤Î¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Ï¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á°È±¥¦¥£¥Ã¥°ÉÕ¤°åÎÅÍÑ¥±¥¢Ë¹»Ò¡ÚBAREN(¥Ð¥ì¥ó)¡Û¤È¤Ï
¡ÖBAREN(¥Ð¥ì¥ó)¡×¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ø¥¢¥í¥¹¤ËÇº¤à½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅÍÑ¥±¥¢Ë¹»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Á°È±¥¦¥£¥Ã¥°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥«ー¥Õ¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤«¤Ö¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥«ー¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¤ªÇº¤ß
¢£BAREN¤Î°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
(1)Á°È±¥¦¥£¥Ã¥°(Á´23¼ï)
¥¹¥«ー¥Õ¥Ï¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëBAREN¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È±¥¦¥£¥Ã¥°(Á´23¼ï)
Á°È±¥¦¥£¥Ã¥°°ìÍ÷¡§ https://baren.tokyo/collections/bangs-wig
(2)¶ßÂ¥¦¥£¥Ã¥°(Á´9¼ï)
¸åÆ¬Éô¤Î¼«Á³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶ßÂ¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë3¼ïÎà¤ÎÄ¹¤µ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Óー¥Ëー¤ä¥Ù¥ìーË¹¡¦¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ï¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¶ßÂ¥¦¥£¥Ã¥°(Á´9¼ï)
¶ßÂ¥¦¥£¥Ã¥°°ìÍ÷¡§ https://baren.tokyo/collections/back-wig
(3)¥¨¥¯¥¹¥Æ¥¦¥£¥Ã¥°(Á´18¼ï)
´é¼þ¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à½Ð¤·¤ä¥ì¥¤¥äー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¤°¤Ã¤È²¡¤·¹¤²¤ë¤¤¤Á¤ª¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Á°È±¥¦¥£¥Ã¥°¤ä¶ßÂ¥¦¥£¥Ã¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤é¤Ë¼«Á³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ê¡Ä¼«ºß¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥¦¥£¥Ã¥°(Á´18¼ï)
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥¦¥£¥Ã¥°°ìÍ÷¡§ https://baren.tokyo/collections/extention_wig
Â¾¤Ë¤â¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤Î¥ªー¥Àー¥¦¥£¥Ã¥°¤ä»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¿ÍÌÓ¥¦¥£¥Ã¥°(Á°È±¤Î¤ß)¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ø¥¢¥í¥¹¤ËÇº¤àÊý¤¬¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥Ã¥°¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¡§ https://baren.tokyo/collections/wigs
¢£BAREN ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
BAREN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¸¶¤¬»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÃæ¤ËÍýÁÛ¤Î¥±¥¢Ë¹»Ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔ¼«Á³¤Ç¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×
¡Ö¾ø¤ì¤Æ´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖÄù¤áÉÕ¤±¤¬¤¤Ä¤¯¤ÆÆ¬¤¬ÄË¤¤¡×
¡ÖÉÂ¿Í´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¹â³Û¤Î°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤ä°åÎÅÍÑ¥±¥¢Ë¹»Ò¤òÇã¤¤½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç·ë¶ÉÁ´¤Æ¤«¤Ö¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢2023Ç¯3·î¤Ë°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤È¥±¥¢Ë¹»Ò¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿BAREN¤ò³«È¯¡£»Ò¶¡ÍÑ¤â´Þ¤á15¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä³«»Ï¸å¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÌó1Ç¯È¾¤Ç5,500¥»¥Ã¥È°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áý¤¨Â³¤±¤ë¥Ø¥¢¥í¥¹¤ÎÇº¤ß
Æý¤¬¤ó¤ä»ÒµÜ¤¬¤ó¤Ê¤É½÷ÀÆÃÍ¤Î¤¬¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊØí´µ¼Ô¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó14Ëü¿Í°Ê¾å¡£Øí´µ¥Ôー¥¯¤Ï30Âå¤«¤é40ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë¥Ø¥¢¥í¥¹¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤Î¼ãÇ¯²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¬¤óØí´µ¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬Ã¦ÌÓ¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ø¥¢¥í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAREN¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
Æ®ÉÂÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¢Æ²¡¹¤È³°½Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¿´¤«¤é¾Ð¤¤¤¿¤¤¡£Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤Æ®ÉÂÃæ¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢BAREN¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAREN¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥í¥¹¥±¥¢À½ÉÊ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BAREN(¥Ð¥ì¥ó)¸ø¼°¥¹¥È¥¢
https://baren.tokyo/