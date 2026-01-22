YADEAÆüËÜ»Ô¾ì½é¤Î¥¹¥Ýー¥Ä·¿¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡¡ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡ØCS600¡Ù
¥Ï¥»¥¬¥ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Àî ÂÙÀµ)¤Ï¡¢»¬¤Ó¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯ÃíÌý¤Î¼ê´Ö¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥êー¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥Ù¥ë¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¡ØCS600¡Ù297,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ò2026Ç¯4·î1Æü(¿å)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï¡¢¹ñÆâÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÎÉ½»²Æ»¡¦À¾µÜËÌ¸ý¡¦¸ø¼°EC¤Û¤«¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
YADEA¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ëº£¤Þ¤Ç10µ¡¼ï¤Î¼ÖÂÎ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ê¥é¥¤¥É¤«¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ÖÁö¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´Ä¶¡¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏHP¤Ë¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://yadea.jp/
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
CS600¡¿¥°¥ìー
CS600¡¿¥Ö¥ëー
CS600¡¿¥°¥êー¥ó
YADEA¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹á¹Á¾å¾ì´ë¶È(01585)¡£ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡¦ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡¦ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2001Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤ËÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÈÎÇä¤·¡¢¾ï¤Ë¡Ö²¯Ëü¿Í¤ËÈþ¤·¤¤Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÈÌ¿¤È¡ÖÁ´À¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·À¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÅÅÆ°ÆóÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô1,700ËüÂæ¤òÄ¶¤¨9Ç¯Ï¢Â³(2017Ç¯～2025Ç¯)ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬À¤³¦°ì¤ÈÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢1²¯Âæ¤òÆÍÇË¡£(2024Ç¯»þÅÀ)
¡ÚCS600À½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¶èÊ¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§·Ú¼ÖÎ¾
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¡¡¡¡§36V10Ah
Äê³Ê½ÐÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§250W
½¼ÅÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§4»þ´Ö
ÊÑÂ®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¼«Æ°2ÃÊÊÑÂ®
¥¢¥·¥¹¥È¥âー¥É¡§5ÃÊ³¬(OFF/ECO/TOUR/SPORT/SPORT+/BOOST)
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡¡¡¡¡¡¡§24km/h¤Þ¤Ç¥¢¥·¥¹¥È²Ä
¥Ö¥ìー¥¡¡¡¡¡¡¡§Á°¸åÌý°µ¥Ö¥ìー¥
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡§¤Ê¤·
¥¿¥¤¥ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡§27.5¡¿1.95
ºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¡¡§100km(TOUR¥âー¥É)
ËÉ¿åÅùµé¡¡¡¡¡¡¡§IPX6
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§21kg
ºÇÂç²Ù½Å¡¡¡¡¡¡¡§110kg
¥Õ¥ìー¥àÁÇºà¡¡¡§¥¢¥ë¥ß¹ç¶â
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§1,860¡ß655¡ß910(ºÇ¾®)¡¦1,065(ºÇ¹â)(mm)
ºÊñ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§1,475¡ß295¡ß775(mm)
¿§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥°¥ìー¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥°¥êー¥ó
Ç§¾Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§PSE