¡Î³ô¼°²ñ¼ÒBrainPad AAAÈ¯É½¡ÏBrainPad AAA¡¢¸½¾ì¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖCOROKO¡Ê¥³¥í¥³¡Ë¡×¤Î¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ´Ø¸ý Êþ¹¨¡¢°Ê²¼¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒBrainPad AAA¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É ¥¨ー¥¥åー¥Ö¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÄÔ ÍÛ¹Ô¡¢°Ê²¼¡§BrainPad AAA¡Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖCOROKO¡Ê¥³¥í¥³¡Ë¡×¡Êhttps://coroko.jp/¡Ë¤Î¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ COROKO¤Î¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ëÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¡¦·úÀß¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾ì¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥«ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡Ê*1¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦½ÏÎýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µÆñ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡COROKO¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£BrainPad AAA¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¸½¾ìºî¶È¤ÇCOROKO¤ò¼ê·Ú¤Ë¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
COROKO¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë²ÝÂê
¢£ COROKO¤Î³µÍ×
¡¡ COROKO¤Ï¡¢ºî¶ÈÆ°²è¤òAI¤¬²òÀÏ¤·ºÇÃ»1Ê¬¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆ°²è¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¡Ê*2¡Ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡´ë¶È¤Ï¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Îºî¶È¾õ¶·¤òÆ°²è¤È¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Æ°²èÆâ¤Îºî¶È¤ÎÊ¸Ì®¤òÁí¹çÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿ºî¶ÈÊó¹ð½ñ¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£ COROKO¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿ºî¶ÈÊó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¾ÊÎÏ²½¡¦¹âÂ®²½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¤äÄã¥³¥¹¥È²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
COROKO¤Î³èÍÑ¥Õ¥íー¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ ¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤Î³µÍ×
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬COROKO¤Î¼ÂÍÑÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÆ°²è¤ò»È¤Ã¤ÆCOROKO¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä²þÁ±ÊýË¡¤òµºÜ¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤òBrainPad AAA¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤Ï²¼µ¤Î3¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¥»¥ë¥Õ¸¡¾Ú¥×¥é¥ó¡§´ë¶È¤¬COROKO¤ò¼«¤éÁàºî¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¡¡
£²¡¥È¼Áö¸¡¾Ú¥×¥é¥ó¡§ BrainPad AAA¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¼ÂÍÑÀÈ½ÃÇ¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥é¥ó
£³¡¥THINKLET³èÍÑ¥×¥é¥ó¡§£²¤ÎÈ¼Áö¸¡¾Ú¥×¥é¥ó¤Ë¡ÖTHINKLET¡Ê¥·¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢*3¡Ë¡×¤Ç¤Î¸½ÃÏ»£±Æ¤ò²Ã¤¨¤¿¥×¥é¥ó
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¸ø³«¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¸ø³«¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤ò¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥¥ã¥ó¥Úー¥óÎÁ¶â
¡¦¥»¥ë¥Õ¸¡¾Ú¥×¥é¥ó¡¡¡¡¡¡0±ß¡ÊÄÌ¾ï ÀÇÈ´¤50Ëü±ß¡Ë
¡¦È¼Áö¸¡¾Ú¥×¥é¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡50Ëü±ß¡ÊÄÌ¾ï ÀÇÈ´¤100Ëü±ß¡Ë
¡¦THINKLET³èÍÑ¥×¥é¥ó¡¡100Ëü±ß¡ÊÄÌ¾ï ÀÇÈ´¤200Ëü±ß¡Ë
£²¡¥¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡¦ÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¡¡°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤´ÁêÃÌ¡×¤òÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://go.brainpad.co.jp/l/391552/2025-09-25/j5p2gw
£³¡¥¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ´ü´Ö
¡¡2026Ç¯1·î22Æü～2026Ç¯3·î31Æü
¡Ê*1¡ËÎáÏÂ4Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡ÊÁ´ÂÎÈÇ¡Ëhttps://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf
¡Ê*2¡Ë¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¤È¤Ï¡¢²èÁü¤äÆ°²è¡¢²»À¼¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î°Û¼ï¥Çー¥¿¤ò°ìÅÙ¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ëAI µ»½Ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê*3¡ËTHINKLET¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ COROKO¤Ï¡¢Fairy Devices³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ó³Ý¤±·¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖTHINKLET¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£THINKLET¤òÁõÃå¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤äºî¶È°÷¤¬¼«¿È¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬µÏ¿¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë²»À¼¤ä±ÇÁü¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¥Çー¥¿¤òAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬½èÍý¡¦²òÀÏ¤·¡¢ºî¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ê½ç½ñ¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äÊó¹ð½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡THINKLET¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28ÆüÈ¯É½¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü 2025Ç¯3·î28Æü ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥ÉÈ¯É½
¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¡¢Fairy Devices¡¢BrainPad AAA¤¬¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÈÌ³Äó·È
¡¡https://www.brainpad.co.jp/news/2025/08/22/23913
¢£ ¤´»²¹Í¾ðÊó
¡ü ¡ÖCOROKO¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡https://coroko.jp/
¡ü 2025Ç¯10·î7Æü ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥ÉÈ¯É½
¡¡BrainPad AAA¡¢¸½¾ì¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖCOROKO¡Ê¥³¥í¥³¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡https://www.brainpad.co.jp/news/2025/10/07/24167
¡ü ³ô¼°²ñ¼ÒBrainPad AAA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://brainpad-aaa.ai/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥£ー¥¥åー¥Ö
ÀßÎ©¡§2025Ç¯3·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ÄÔ ÍÛ¹Ô
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡ü ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.brainpad.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥£ー¥¥åー¥Ö
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É 3655¡Ë
ÀßÎ©¡§2004Ç¯3·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ´Ø¸ý Êþ¹¨
»ñËÜ¶â¡§597É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§589Ì¾¡ÊÏ¢·ë¡¢2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥µー¥Ó¥¹
