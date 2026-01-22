¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³Ø¤¬°ðÃÛÅìµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Ç½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¡¡¿È¶á¤ÊÁÇºà¤¬Í·¤ÓÆ»¶ñ¤ËÊÑ¤ï¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ö
¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³Ø¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²ÅËã»ÔÎ©°ðÃÛÅì¡Ê¤¤¤Ê¤Ä¤¤Ò¤¬¤·¡ËµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î8Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³ØÊÝ°é²Ê¤Î¶µ°÷¤¬°ðÃÛÅìµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»8Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¡ü¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Í·¤ÓÆ»¶ñ¤ËÊÑ¤ï¤ë³Ú¤·¤µ¤ä¡¢ÃÎ°é³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç²»³Ú¤òºî¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¡üÃÞËÃÏ°èÍ£°ì¤ÎÃ»´üÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´óÍ¿¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤éÈÓÄÍ»ÔÆâ¤äÅÄÀî»ÔÆâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½ÐÄ¥¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÞËÃÏ°èÍ£°ì¤ÎÃ»´üÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¤Ï²ÅÊæ¡¦²ÅËãÃÏ¶è¤Ø¤âÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²ÅËã»ÔÎ©°ðÃÛÅìµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î8Ç¯À¸53Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝ°é²Ê¤Î¶µ°÷2Ì¾¤¬¥¹¥é¥¤¥àºî¤ê¤Î¹ÖµÁ¤È¥É¥ì¥ß¥Ñ¥¤¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ÊÁÇºà¤¬È¯ÁÛ¤ä¹©É×¼¡Âè¤ÇÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¡¢1¤Ä¤Î²»³Ú¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä³Ø¤Ö¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã»´üÂç³Ø¶µ°÷¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä¼ø¶È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÆü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§35～14¡§25¾ì½ê¡§°ðÃÛÅìµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¡¡¡¡¡¡¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»ÔÊ¿1536ÈÖÃÏ¡¢²ÅËã»Ô¥Ð¥¹¡Ö°ðÃÛÅìÃæ³Ø¹»Á°¡×¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡ËÂÐ¾Ý¡§°ðÃÛÅìµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»8Ç¯À¸¡ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡Ë53¿ÍÆâÍÆ¡§¡Ê1¡Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¥¹¥é¥¤¥à¤òºî¤ê¡¢È¯ÁÛ¤ä¹©É×¼¡Âè¤ÇÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³¡¡¡¡¡¡¹Ö»Õ¡§¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³ØÊÝ°é²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡髙ÌÚµÁ±É¡¡¡¡¡¡¡Ê2¡Ë¥É¥ì¥ß¥Ñ¥¤¥×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç1¤Ä¤Î²»³Ú¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¡¡¡¡¡¡¹Ö»Õ¡§¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³ØÊÝ°é²Ê¡¡¹Ö»Õ¡¡¾åÅÄ¹ÀÊ¿¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¶å½£Ã»´üÂç³Øhttps://www.kjc.kindai.ac.jp/